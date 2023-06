Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc: Chấn chỉnh thị trường bảo hiểm, tránh thua thiệt cho người mua

Đến hết tháng 4/2023, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 849.400 tỷ đồng, tăng 14,18% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 708.400 tỷ đồng, tăng 14,41% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm trong 4 tháng đầu năm nay ước đạt 75.300 tỷ đồng, tăng 1,12%; trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 23.500 tỷ đồng, tăng 20,71% so với cùng kỳ năm trước.