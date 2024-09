Bộ Xây dựng đề nghị giám định và làm rõ nguyên nhân sập cầu Phong Châu

Liên quan đến công trình cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, sập hai nhịp dàn thép vào ngày 9/9, Bộ Xây dựng vừa có công văn 5273/BXD-GĐ gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc giải quyết sự cố công trình cầu Phong Châu.

Trong công văn đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức giải quyết sự cố công trình cầu Phong Châu theo quy định tại Điều 44, Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến việc bảo vệ hiện trường và các biện pháp đảm bảo an toàn đến khi giải quyết xong sự cố.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì UBND tỉnh Phú Thọ (hoặc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trong trường hợp này là Bộ Giao thông vận tải, khi được Thủ tướng Chính phủ giao) là cơ quan có thẩm quyền chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố và phân định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Trong quá trình tổ chức giám định, hiện trường sự cố cần được chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố trước khi triển khai các công việc tiếp theo, lưu ý đến việc thu thập các tài liệu kỹ thuật có liên quan trong quá trình quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa công trình.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành trục vớt, thanh thải lòng sông để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; sớm báo cáo cấp có thẩm quyền, đề xuất phương án đảm bảo giao thông trên tuyến Quốc lộ 32C.

Thủ tướng mới ban hành Công điện số 96/CĐ-TTg ngày 16/9/2024 về việc khẩn trương nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới đảm bảo kiên cố, an toàn trước ngày 1/10.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ, Cục Đường bộ Việt Nam đã có báo cáo cho biết nguyên nhân gây sập cầu. Theo đó, cầu Phong Châu hàng năm đều được lập kế hoạch bảo trì, giao vốn thực hiện bảo trì và được Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ (là chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện bảo trì theo kế hoạch.

Cụ thể, năm 2010 tiến hành sửa chữa lan can cầu, mặt cầu, khe co giãn. Năm 2013, cầu được thay dầm nhịp bê tông cốt thép, thay khe co giãn bằng loại khe răng lược; thảm lại mặt cầu. Năm 2018, cầu được xử lý trụ chống va xô. Năm 2019, đơn vị quản lý xử lý xói lở trụ T6, T7. Đến năm 2023, thực hiện sửa chữa sơn kết cấu nhịp dầm thép, thay thế khe co giãn trên trụ T5, T6, T8 bằng khe co giãn răng lược và sửa chữa phần bê tông phía trước khe đã bị nứt vỡ.

Về nguyên nhân dẫn đến sự cố sập cầu Phong Châu, Sở Giao thông vận tải Phú Thọ nhận định, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7 làm sập 2 nhịp dàn chính của cầu (nhịp 6 và nhịp 7).

Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm, đã tìm được 2 thi thể nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu, còn 6 người chưa tìm thấy tung tích.