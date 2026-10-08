Thứ Năm, 08/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Bộ Y tế khuyến cáo sau ca tử vong do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại Nga

N Nhật Dương

Bộ Y tế đã liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để xác minh, khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ cơ quan chính thống, đặc biệt là không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh...

Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.
Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.

Theo thông tin được Bộ Y tế cung cấp ngày 8/10, ngay sau khi nhận được thông tin trên các phương tiện truyền thông có đưa tin về một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) - Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế đã liên hệ với Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam để xác minh và chia sẻ thông tin. 

Đến ngày 7/10/2026, WHO đã cung cấp các thông tin ban đầu. Cụ thể, WHO cho biết đã tích cực theo dõi và trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan về sự kiện này tại Nga.

Nhân viên này thuộc Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk (Irkutsk Antiplague Research Institute), tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga, và đã tử vong ngày 2/10/2026 sau khi nhập viện điều trị viêm phổi nặng.

Theo thông tin Cơ quan y tế Liên bang Nga cung cấp cho WHO, không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Irkutsk. 

Các cơ quan chức năng Nga cho biết đã tiến hành điều tra dịch tễ học, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát cần thiết, đồng thời xác định các trường hợp tiếp xúc để thực hiện giám sát y tế và xét nghiệm.

Hiện không phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số các trường hợp tiếp xúc, và hoạt động theo dõi y tế đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc đã được hoàn tất.

WHO đang tiếp tục phối hợp với phía Nga để để xác minh các thông tin trên phương tiện truyền thông, và thu thập thêm thông tin nhằm đánh giá bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Bộ Y tế Việt Nam cho biết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO để chủ động giám sát, đánh giá nguy cơ nhằm kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp. 

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, Bộ Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức; không hoang mang, lo lắng trước các thông tin chưa được xác minh; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh.

Người dân cũng được khuyến cáo giữ vệ sinh môi trường sống, phòng chống chuột và bọ chét; không tiếp xúc, bắt hoặc xử lý động vật gặm nhấm bị ốm, chết bất thường khi không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Trường hợp người có tiền sử tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm bệnh hoặc đến khu vực có dịch, nếu xuất hiện sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời; không tự ý sử dụng kháng sinh.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

dịch bệnh VnEconomy dịch hạch VnEconomy liên bang nga VnEconomy Tổ chức Y tế thế giới VnEconomy viêm phổi VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị truy tố vì can thiệp trái pháp luật trong đấu giá đất

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị truy tố vì can thiệp trái pháp luật trong đấu giá đất

Cơ quan điều tra xác định việc can thiệp trái pháp luật vào quá trình xác định giá khởi điểm Dự án Khu dân cư Quảng Thành đã khiến mức giá được phê duyệt thấp hơn quy định, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

VnEconomy Xem thêm
Khung pháp lý Bảo hiểm Nhân lực An sinh Y tế

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Định vị thương hiệu Việt trên bản đồ giá trị toàn cầu

VnEconomy Định vị thương hiệu Việt trên bản đồ giá trị toàn cầu

Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.

AI Điểm tin

VnE TV
Tăng tín dụng lãi suất ưu đãi cho các tế bào tăng trưởng thực, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Duy Linh

VnEconomy Tăng tín dụng lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy