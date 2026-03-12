Bộ Y tế dự báo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong năm 2026

Bộ Y tế dự báo trong năm 2026, nước ta tiếp tục có nguy cơ xâm nhập các bệnh truyền nhiễm mới nổi trên thế giới; đồng thời, tiếp tục gia tăng các bệnh lưu hành trong nước nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch...

Theo Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2026 ban hành ngày 12/3, Bộ Y tế đã đưa ra dự báo về diễn biến tình hình dịch bệnh trong năm nay.

Bộ Y tế cho biết trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, toàn cầu hóa ngày càng phát triển, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, lụt bão, đô thị hóa và di dân làm cho các đợt bùng phát dịch bệnh ngày càng gia tăng.

Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa, thuận lợi cho tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát triển, đồng thời với sự giao lưu đi lại thuận lợi giữa các địa phương trong nước và với thế giới.

Bộ Y tế nhận định trong năm 2026, nước ta tiếp tục có nguy cơ xâm nhập các bệnh truyền nhiễm mới nổi trên thế giới. Đồng thời, tiếp tục gia tăng các bệnh lưu hành trong nước, nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể, một số bệnh mới nổi trên thế giới có nguy cơ xâm nhập vào nước ta như: cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), Ebola, Nipah, Marburg, MERS-CoV. Bệnh bại liệt ghi nhận tại Lào cũng có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta, ảnh hưởng đến thành tựu thanh toán bệnh bại liệt...

Các bệnh lưu hành trong nước có nguy cơ tăng cao, tập trung vào một số bệnh dịch như: Các bệnh đường hô hấp phổ biến như cúm mùa, bệnh do phế cầu, hợp bào hô hấp, Covid-19, nhất là ở trẻ em và người cao tuổi trong những tháng đầu năm (mùa Đông, Xuân với thời tiết lạnh, ẩm kéo dài).

Bệnh sởi/rubella, bạch hầu, ho gà có thể tiếp tục ghi nhận một số ổ dịch tại rải rác tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - nơi khó tiếp cận với các đối tượng tiêm chủng, còn xảy ra tình trạng vùng lõm tiêm chủng.

Bệnh cúm gia cầm như cúm A(H5N1), cúm A(H5N6), cúm A(H7N9) có nguy cơ ghi nhận các trường hợp rải rác trong những tháng đầu năm, do sự gia tăng sử dụng gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội.

Bệnh sốt xuất huyết Dengue tiếp tục có xu hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng cao tại các tỉnh khu vực phía Nam, miền Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh, thành phố lớn khu vực miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Đáng chú ý, xu hướng tăng khi điều kiện thời tiết nóng, ẩm, mưa nhiều, có thể bắt đầu từ tháng 6 đối với các tỉnh miền Nam, miền Trung, từ tháng 8 đối với các tỉnh miền Bắc, và kéo dài đến tận tháng 11 cuối năm.

Bệnh dại có xu hướng gia tăng vào tháng 7 đến tháng 10 khi điều kiện thời tiết có xu hướng nắng nóng cao ở nhiều tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, số mắc tập trung chủ yếu ở các địa bàn khu vực miền núi, vùng nông thôn hẻo lánh, nơi có tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại ở các đàn chó rất thấp, nhận thức của người dân đi tiêm phòng khi bị chó, mèo cắn còn chưa cao.

Với bệnh tay chân miệng, dự báo năm 2026 bệnh rơi vào chu kỳ tăng cao; các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa khác như tiêu chảy cấp do virus Rota, E. Coli, lỵ trực khuẩn dự báo tăng cao vào khoảng tháng 6 đến tháng 11, khi thời tiết mưa nhiều trên cả nước, tình trạng lụt bão xảy ra tại nhiều địa phương.

Các bệnh truyền nhiễm khác vẫn ghi nhận các ca bệnh rải rác tại cộng đồng. Tuy nhiên, sẽ khó tạo các ổ dịch lớn nếu các địa phương triển khai các biện pháp xử lý kịp thời.

Trong năm 2026, Bộ Y tế nhấn mạnh mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, đảm bảo kiểm soát kịp thời, hiệu quả, bền vững các dịch bệnh, hạn chế nguy cơ bùng phát và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh.