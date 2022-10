Bồi thường thiệt hại khi thi công Quốc lộ 3 qua Thái Nguyên chưa thể xử lý dứt điểm sau gần 10 năm

"Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 2, từ tháng 3/20204 đến nay, do thời gian kết thúc thi công công trình lâu, một số nhân sự của các nhà thầu thi công chuyển công tác và do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc thu thập số liệu, kiểm đếm, lên phương án giải quyết, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng như lún, nứt nhà, công trình do việc thi công dự án và vận động người dân nhận tiền bồi thường vẫn chưa thể hoàn thành", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ khó khăn.