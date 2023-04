Bùng nổ sau tin đề xuất giảm thuế VAT, sóng cổ phiếu bán lẻ còn dài?

Bất chấp thị trường giảm điểm mạnh do áp lực bán tháo ở nhóm vốn hóa lớn trong phiên giao dịch đầu tuần song cổ phiếu Bán lẻ bật tăng mạnh mẽ. Bán lẻ trở thành nhóm tăng cao nhất thị trường 3, trong đó MWG tăng 5,13%; VGC tăng 2,39%; FRT tăng 4,1%. Một số cổ phiếu bán lẻ công nghệ khác cũng tăng điểm mạnh mẽ như DWG bật tăng kịch biên độ, PSD.

Thị trường đều đang cho rằng đây là nhóm sẽ được hưởng lợi tích cực từ đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng của Bộ tài chính cuối tuần trước.

Cụ thể, theo Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), tại dự thảo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương khẩn trương xử lý, giải quyết vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét tiếp tục chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng năm 2023. Thời gian thực hiện dự kiến 1/7 đến hết ngày 31/12/2023.

FiinTrade lưu ý nhà đầu tư thêm 2 điểm khi xem xét vấn đề này.

Thứ nhất, về cung cầu cổ phiếu, tỷ trọng phân bổ giá trị giao dịch Khớp lệnh trung bình theo tháng của nhóm cổ phiếu này về mức thấp nhất trong vòng 10 tháng gần đây cho thấy áp lực bán ra có thể đã giảm bớt nhiều. Ngoài ra, đây là nhóm cổ phiếu có diễn biến giá kém tích cực hơn thị trường chung trong giai đoạn từ giữa tháng 11/2022 đến nay.

Thứ hai, về mặt triển vọng ngành, theo quan điểm của các diễn giả tại hội thảo FiinTrade Talk 7 diễn ra vào cuối tuần qua, ngành Bán lẻ đang chịu nhiều áp lực do cầu tiêu dùng trong nước yếu đi trong bối cảnh hơn nửa triệu lao động bị cắt giảm giờ làm và một lượng tiền lớn đang bị tắc ở trái phiếu doanh nghiệp. Dự kiến việc hồi phục cầu tiêu dùng trong nước sẽ cần thêm thời gian. Thực tế cho thấy, doanh thu bình quân cửa hàng của chuỗi Thế giới di động và Điện máy xanh của MWG đang trong xu hướng giảm.

Do đó, việc tăng điểm này có thể là hiệu ứng tâm lý diễn ra sau đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng và giá cổ phiếu Bán lẻ đã giảm sâu cùng với áp lực bán giảm.

Mặc dù vậy, xét trên định giá, các chuyên gia của FiinTrade cho rằng bán lẻ là nhóm hấp dẫn để đầu tư khi định giá ở mức thấp, đã chiết khấu mạnh. Quý 1 nhóm bán lẻ gặp khó khăn nhưng dự báo quý 2 sẽ được cải thiện.

Trong báo cáo triển vọng ngành bán lẻ, Chứng khoán BSC cũng cho rằng năm 2023 là một năm khó lường khi những khó khăn từ nhu cầu suy yếu và tồn kho cao dự kiến sẽ tiếp tục gây áp lực đến kết quả kinh doanh của nhóm ngành tiêu dùng bán lẻ trong nửa đầu năm 2023.

Tuy nhiên, BSC vẫn kì vọng một cục diện tích cực hơn vào cuối năm 2023 nhờ (1) việc bình thường hoá các hoạt động kinh tế tại Trung Quốc, (2) kì vọng tình hình lạm phát của các cường quốc trên thế giới được kiềm chế và giảm áp lực về tồn kho cao và (3) tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục hạ nhiệt.

Do đó, BSC đưa ra triển vọng khả quan với nhóm này. BSC kì vọng các doanh nghiệp lớn sở hữu sức mạnh tài chính, theo đuổi xu hướng tiêu dùng hiện đại vẫn tiếp tục tăng trưởng cao hơn mức trung bình ngành trong năm 2023, nhưng mức tăng có thể thấp hơn so với mức nền cao của 2022, do chiếm thêm thị phần bằng cách mở rộng quy mô, (PNJ, TGDĐ & ĐMX của MWG) và tiến hành M&A. Tiến hành tái cấu trúc toàn diện (BHX của MWG), số hóa và tối ưu hóa mô hình hoạt động của doanh nghiệp (SAB, TLG, PNJ).