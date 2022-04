Bùng nổ toàn thị trường, VN-Index áp sát đỉnh cao lịch sử

Tâm lý hưng phấn đã được kích hoạt trong buổi chiều khi cổ phiếu ào ạt tăng giá, kể cả những mã đầu cơ nhỏ. Blue-chips đương nhiên cực khỏe, VN30-Index tăng 2,25% kéo VN-Index tăng 1,63% lên mốc 1516,44 điểm. Nếu tính theo giá đóng cửa thì chỉ số hôm nay chỉ còn khoảng cách hơn 12 điểm, tức là một phiên tăng bình thường nữa là có thể đạt đỉnh cao lịch sử mới.

Sức mạnh lan tỏa từ nhóm blue-chips giúp cho chỉ số VNSmallcap cũng tăng 1,3% trong khi cuối phiên sáng còn đỏ. Midcap tăng 1,53%. Độ rộng sàn HoSE thì áp đảo hoàn toàn với 330 mã tăng/125 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu nhỏ, hàng đầu cơ cũng hưởng lợi lớn từ tâm lý chung. FLC được “trục vớt” khỏi giá sàn, thu hẹp mức giảm xuống -1,36%. ROS cũng chỉ còn giảm 1,98%. Còn lại AMD, HAI, ART, KLF thậm chí lại được đánh ngược lên tăng kịch trần.

HoSE kết phiên với 12 cổ phiếu tăng hết biên độ, trừ MWG thuộc VN30, còn lại là các mã nhỏ như PET, CLL, DPR, VSH, LDG... Khoảng 100 mã khác tăng trên 2% thì VN30 đóng góp 13 mã. MWG thậm chú còn gia nhập nhóm cổ phiếu tăng hết biên độ. Khá giống FPT vài phiên trước, MWG hôm nay có một phiên bùng nổ vượt đỉnh lịch sử, đồng thời xác lập kỷ lục về thanh khoản tính theo giá trị, đạt gần 632 tỷ đồng.

Nhóm blue-chips VN30 chiều nay tăng giá dữ dội hơn cả phiên sáng. Ngoài MWG lên kịch trần tương đương tăng thêm 1,96% riêng chiều nay, có thêm HDB tăng 3,15% chốt trên tham chiếu 3,88%; GAS tăng thêm 1,39% chốt tăng 1,29%; SSI tăng thêm 2% chốt tăng 2,14%; VJC tăng thêm 1,37% chốt tăng 0,28%, FPT tăng thêm 1,19% chốt tăng 3,74%, NVL tăng thêm 2,1% chốt tăng 3,12%. Các mã nhỏ hơn như KDH, PDR cũng tăng thêm đáng kể.

So với phiên sáng, chỉ có 4/30 mã của rổ blue-chips là tụt giá nhẹ so với phiên sáng, mức giảm không đáng kể và cũng chỉ duy nhất PLX là đóng cửa đỏ, -0,18% so với tham chiếu. Cả rổ này có 25/30 mã tăng trên 1% và chỉ số chốt ngày tăng 2,25%. Đây là mức tăng trong ngày ấn tượng nhất kể từ cuối tháng 1/2022.

Màu xanh rực rỡ trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE, rất hiếm mã đỏ.

Tính chất dẫn dắt của rổ VN30 không cần bàn cãi thêm, tất cả những mã kéo chỉ số nhiều nhất đều thuộc rổ này. Không phải mã nào mạnh nhất rổ cũng có vốn hóa lớn để kéo VN-Index nhiều hơn. Ví dụ MWG, VPB, FPT chỉ là những mã tầm trung trong VN-Index. Do đó chỉ số này tăng 24,29 điểm tương đương 1,63% là chưa phản ánh đúng diễn biến giá.

Dù vậy mức tăng cực mạnh của VN-Index cũng làm thay đổi đáng kể trạng thái thị trường. Cho đến hôm qua, những thông tin xuất hiện khiến thị trường lo ngại về rủi ro điều chỉnh hôm nay, chưa kể đến nhịp lùi kéo dài 7 phiên khiến cơ hội kiểm định lại đỉnh lịch sử ở chỉ số này thêm mờ mịt. Phiên tăng hôm nay đã xóa sạch dấu vết của 7 phiên điều chỉnh đó, đưa VN-Index quay lại sát đỉnh cao lịch sử và khoảng cách hơn 12 điểm là rất nhỏ trong bối cảnh các cổ phiếu vốn hóa lớn đang mạnh lên.

Dòng tiền vào thị trường phiên chiều cũng rất khá, riêng HoSE giao dịch thêm 10.510 tỷ đồng, tăng 28% so với chiều hôm qua. Tính chung cả hai sàn niêm yết, giá trị khớp lệnh hôm nay đạt 27.971 tỷ đồng, tăng 20% so với phiên trước.

Khối ngoại không đóng góp nhiều trong phiên bùng nổ hôm nay, dù mức mua ròng đáng kể là 409,6 tỷ đồng trên HoSE. Tổng giá trị giải ngân chỉ chiếm 6,3% sàn này. VNM được mua ròng gần 193 tỷ đồng, DGC khoảng 178 tỷ đồng là ấn tượng nhất. Phía bán có HPG bị xả ròng 159 tỷ đồng và VHM là 108,6 tỷ đồng.