Các hãng PC lớn rục rịch quay lại sản xuất tại Trung Quốc

HP, Asus và Acer được cho là đã chuyển một phần năng lực sản xuất máy tính PC trở lại Trung Quốc trong bối cảnh chi phí linh kiện ngày càng tăng…

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Theo Nikkei Asia, chi phí linh kiện tăng cao đang khiến các hãng PC cân nhắc đưa một phần hoạt động sản xuất trở lại Trung Quốc. Nước này có lợi thế nhờ lực lượng lao động giàu kinh nghiệm, chi phí sản xuất tương đối thấp và mạng lưới nhà cung cấp linh kiện đã hình thành đồng bộ.

Tuy nhiên, các hãng không lựa chọn quay lại với những nhà sản xuất theo hợp đồng truyền thống như Foxconn, thay vào đó, họ tìm đến những nhà sản xuất quy mô nhỏ hơn của Trung Quốc, như Luxshare, Huaqin Technology và Longcheer Technology,...

Trong năm 2024 và 2025, nhiều thương hiệu PC đã từng bước dịch chuyển hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc khi các biện pháp hạn chế thương mại và thuế quan của Mỹ với hàng hóa Trung Quốc làm gia tăng chi phí.

Tuy nhiên, đà tăng giá linh kiện dường như đang buộc các hãng phải đưa một phần năng lực sản xuất trở lại Trung Quốc. Nguyên nhân lớn nhất là tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và chip lưu trữ do nhu cầu từ ngành AI tăng mạnh, đẩy giá bộ nhớ tăng tới 500% trong vòng 12 tháng, theo dữ liệu được Tom’s Hardware dẫn lại.

Không chỉ bộ nhớ, nhiều linh kiện khác cũng tăng giá. Các loại bảng mạch in (PCB) và vải sợi thủy tinh dùng trong sản xuất bo mạch chủ đều chịu áp lực tăng giá.

Các công ty công nghệ không từ bỏ chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng theo mô hình “Trung Quốc + 1”, tức duy trì hoạt động tại Trung Quốc đồng thời phát triển thêm cơ sở sản xuất ở ít nhất một quốc gia khác.

Nhưng hệ sinh thái sản xuất đã phát triển lâu năm tại Trung Quốc, trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, có khả năng giúp các hãng giảm bớt áp lực chi phí linh kiện.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất theo hợp đồng của Trung Quốc thường có lợi thế hơn trong tiếp cận chip nhớ từ những nhà sản xuất nội địa, chẳng hạn CXMT.

“Một số nhà sản xuất theo hợp đồng của Trung Quốc đã nói với các khách hàng rằng hợp tác với họ có thể là lựa chọn tốt để bảo đảm khả năng tiếp cận chip nhớ sản xuất trong nước. Họ đang quảng bá mình như một phương án thay thế, thậm chí có thể hỗ trợ khách hàng thu xếp chuỗi cung ứng”, một nhà quản lý chuỗi cung ứng trong ngành máy tính nói với Nikkei Asia.

Việc đưa một phần năng lực sản xuất trở lại Trung Quốc giúp các hãng PC giảm bớt áp lực chi phí, nhưng đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến những chuỗi cung ứng mới hình thành tại Đông Nam Á.

“Chúng tôi đã xây dựng hai dây chuyền sản xuất mới tại Thái Lan để phục vụ khách hàng trong ngành PC, nhưng nay họ lại chuyển nhiều đơn hàng trở lại Trung Quốc. Hai dây chuyền này vẫn chưa có lãi và tôi không biết khi nào khách hàng mới đặt hàng trở lại”, một nhà quản lý tại doanh nghiệp cung ứng linh kiện máy tính chia sẻ với Nikkei Asia.

Trên thực tế, việc xây dựng một hệ sinh thái chuỗi cung ứng hoàn chỉnh phục vụ sản xuất PC đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí lớn. Mỹ đã nỗ lực trong nhiều năm nhằm phát triển năng lực sản xuất máy tính trong nước, nhưng việc giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài vẫn là một thách thức.

Chẳng hạn Anduril, một trong những doanh nghiệp theo đuổi hướng đi này, đã hợp tác với Qualcomm để phát triển hoạt động sản xuất máy tính xách tay tại Mỹ. Tuy nhiên, máy tính được sản xuất tại đây dự kiến có giá cao hơn khoảng 20% so với sản phẩm cạnh tranh.

Dù vậy, Anduril vẫn có thể chấp nhận mức chi phí cao hơn nhờ hướng đến phục vụ các lĩnh vực có yêu cầu nghiêm ngặt chẳng hạn như chính phủ và quân đội.

Ngược lại, đối với các nhà sản xuất PC cạnh tranh trên thị trường tiêu dùng, giá bán vẫn là yếu tố quan trọng. Họ phải tìm cách tối ưu chi phí sản xuất để giữ sức cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, dù đa dạng hóa chuỗi cung ứng vẫn là mục tiêu dài hạn, Trung Quốc tiếp tục có lợi thế nhờ hệ sinh thái sản xuất sẵn có, nguồn lao động giàu kinh nghiệm và khả năng tiếp cận linh kiện.

Diễn biến này cho thấy việc dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc không chỉ phụ thuộc vào những tính toán về địa chính trị và thuế quan. Khi chi phí linh kiện tăng mạnh, khả năng tiếp cận nguyên vật liệu, mức độ hoàn thiện của chuỗi cung ứng và hiệu quả sản xuất vẫn là những yếu tố quyết định địa điểm đặt nhà máy.