Nhà sáng lập tập đoàn mẹ TikTok là người giàu nhất Trung Quốc

AI đang làm thay đổi thứ hạng giới siêu giàu Trung Quốc. Nhà sáng lập DeepSeek lần đầu góp mặt trong danh sách ở vị trí thứ 7, trong khi người đứng đầu hãng sản xuất chip AI Cambricon cũng lọt vào top 10…

Chân dung nhà sáng lập ByteDance. Ảnh: Getty Images.

Ông Trương Nhất Minh, nhà sáng lập ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đã trở lại vị trí người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 99,7 tỷ USD.

Theo Viện Nghiên cứu Hurun, đà phát triển mạnh mẽ của AI đang giúp tài sản của nhiều doanh nhân công nghệ Trung Quốc tăng nhanh.

Theo bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc Hurun lần thứ 28, tài sản của ông Trương Nhất Minh, 43 tuổi, đã tăng 43% so với năm trước, lên 99,7 tỷ USD. Đây là mức tài sản cao nhất từng được ghi nhận đối với người giàu nhất Trung Quốc. Trước đó, ông từng đứng đầu bảng xếp hạng vào năm 2024.

Đà tăng tài sản của ông Trương Nhất Minh diễn ra trong bối cảnh ByteDance cũng đẩy mạnh đầu tư vào AI.

Danh sách người giàu Trung Quốc năm nay ghi nhận 1.529 người sở hữu tài sản trên 5 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 750 triệu USD, tính đến ngày 1/9. Con số này tăng 6,6% so với năm ngoái, đồng thời vượt mức kỷ lục 1.460 người được thiết lập vào năm 2021.

Số tỷ phú USD tại Trung Quốc tăng thêm 155 người, lên 1.176 người, nhiều hơn Mỹ 176 người, theo Viện Nghiên cứu Hurun.

Theo ông Rupert Hoogewerf, nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Hurun, ông Trương Nhất Minh dẫn đầu bảng xếp hạng trong bối cảnh Doubao, trợ lý AI do ByteDance phát triển, trở thành trợ lý AI được sử dụng rộng rãi nhất tại Trung Quốc. AI cũng là lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào sự gia tăng tài sản của giới siêu giàu nước này trong năm nay.

Tổng cộng, 160 người trong danh sách, tương đương khoảng 10%, đang kiếm tiền từ lĩnh vực AI.

Một trong những gương mặt gây chú ý nhất năm nay là Lương Văn Phong, 41 tuổi, nhà sáng lập công ty AI DeepSeek. Lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng người giàu Trung Quốc, ông đứng ở vị trí thứ 7 với tài sản ước tính 41,7 tỷ USD.

Ông Lương từng xuất hiện trong bảng xếp hạng người giàu toàn cầu Hurun năm 2025, ở vị trí đồng hạng 757 cùng một số cá nhân khác. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông có tên trong danh sách dành riêng cho giới giàu Trung Quốc.

Một gương mặt khác của ngành AI cũng lần đầu lọt vào top 10 là Trần Thiên Thạch, 41 tuổi, nhà sáng lập hãng sản xuất chip AI Cambricon Technologies. Tài sản của ông được ước tính đạt 30,5 tỷ USD.

“Số người sở hữu tài sản từ 100 tỷ nhân dân tệ trở lên đã tăng từ con số 0 cách đây một thập kỷ lên 43 người hiện nay. Con số này có thể tăng gấp đôi trong 5 năm tới”, ông Rupert Hoogewerf nhận định.

Không chỉ AI và chip bán dẫn, ngành robot cũng đang góp phần tạo ra những tỷ phú mới. Ông Vương Hưng Hưng, 36 tuổi, nhà sáng lập hãng sản xuất robot hình người Unitree Robotics, lần đầu xuất hiện trong danh sách ở vị trí thứ 78, với tài sản ước tính 10,3 tỷ USD.

Trái ngược với đà đi lên của các doanh nhân công nghệ, Chung Thiểm Thiểm, ông chủ hãng nước đóng chai Nongfu Spring và là người giàu nhất Trung Quốc năm ngoái, đã tụt xuống vị trí thứ hai. Tài sản của ông giảm 23%, còn 61 tỷ USD.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc cổ phiếu Nongfu Spring giảm so với mức đỉnh của năm trước, trong khi giá cổ phiếu Wantai Bio, công ty vaccine mà ông sở hữu, giảm một nửa.

Vị trí thứ ba bảng xếp hạng là ông Tăng Dục Quần, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Contemporary Amperex Technology (CATL), nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, với tài sản 57,3 tỷ USD.

Ông Mã Hóa Đằng, đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Tencent Holdings, đứng thứ tư với 51,5 tỷ USD.

Trong khi đó, ông Mã Vân, đồng sáng lập Alibaba Group Holding, cùng gia đình xếp thứ 13 với tổng tài sản 27,5 tỷ USD. Chủ tịch Alibaba Thái Sùng Tín đứng thứ 68 với 11 tỷ USD.

Theo ông Hoogewerf, dù số người góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay đạt mức cao kỷ lục, tài sản của phần lớn những người trong danh sách không tăng. Có 911 người ghi nhận tài sản giảm hoặc gần như không thay đổi, trong khi 785 người có tài sản tăng.

Mức tăng tài sản cũng phân hóa giữa các ngành. Những doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực AI, bán dẫn và robot chứng kiến tài sản tăng mạnh, trong khi giới kinh doanh hàng tiêu dùng, bất động sản và sản xuất truyền thống tăng trưởng chậm hơn.

Bên cạnh đó, khoảng 100 người trong danh sách năm nay làm giàu từ các ngành năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng. Trong đó, ông Trương Hòa Quân, nhà sáng lập Deye, doanh nghiệp sản xuất thiết bị biến tần và hệ thống lưu trữ năng lượng, là một trong những người có tài sản tăng mạnh nhất.

Ông cũng lưu ý rằng tài sản đang ngày càng tập trung vào nhóm người giàu nhất. Số người sở hữu từ 100 tỷ nhân dân tệ trở lên đã tăng từ con số 0 cách đây 10 năm lên 43 người hiện nay. Trong khi đó, số người có tài sản từ 10 tỷ nhân dân tệ trở lên đã tăng từ con số 0 cách đây 20 năm lên hơn 800 người.

Theo ông Hoogewerf, Trung Quốc sớm muộn cũng sẽ xuất hiện những cá nhân đầu tiên sở hữu tài sản trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ. Trương Nhất Minh và Lương Văn Phong là hai trong số những ứng viên có khả năng đạt cột mốc này.