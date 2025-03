Cần cảnh giác để tránh rủi ro khi mua bán vàng

Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Mạnh Giỏi (SN 1986, ở huyện Ân Thi, Hưng Yên) án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh, tòa phạt nhóm Lê Minh Hoàng (SN 1988, ở Hà Nội), Trần Hoàng Long (SN 1985, ở Hà Nội) và Trần Quốc Toán (SN 1989, ở Hà Nam) mỗi người 8 năm tù.

Các bị cáo Bùi Huy Bình (SN 1995, ở Đồng Nai) và Lê Văn Thắng (SN 1989, ở Hà Nội) cùng mức án 6 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, Phạm Mạnh Giỏi làm nghề chế tác kim hoàn tại nhà nhưng nghỉ từ năm 2019. Khoảng tháng 5/2023, do không có tiền chi tiêu cá nhân, Giỏi nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cửa hàng kinh doanh vàng.

Bị cáo dùng thủ đoạn là đưa tiền cho một đối tượng đi mua dây chuyền vàng 9999 có khối lượng 10 chỉ. Sau khoảng 4 - 5 hôm, các đối tượng mang dây chuyền này quay lại cầm cố để tạo lòng tin với cửa hàng. Vài ngày sau, Giỏi đưa tiền cho đồng phạm đi chuộc lại dây chuyền, mang về cho mình.

Do đã làm nghề chế tác kim hoàn, Giỏi sẽ làm giả sợi dây chuyền bằng cách chế tác các mắt xích dây chuyền bằng bạc, dùng vàng mạ một lớp mỏng bên ngoài; cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào hai đầu dây chuyền giả.

Tiếp đến, Giỏi cho đối tượng trên đem sợi dây chuyền giả đến chính cửa hàng để tiếp tục cầm cố hoặc bán nhằm chiếm đoạt tiền của cửa hàng.

Để thực hiện hành vi, Giỏi tập hợp các bị cáo còn lại, phổ biến kế hoạch. Nhóm này thỏa thuận, nếu chiếm đoạt được 45 triệu đồng, Giỏi sẽ giữ lại 38 triệu, còn lại cho đồng phạm; nếu lừa được nhiều hơn, tiền sẽ chia đôi, Giỏi một nửa và nhóm còn lại một nửa. Giỏi thuê nhà ở thị xã Mỹ Hào,tỉnh Hưng Yên làm nơi chế tác.

Vụ đầu tiên xảy ra tháng 7/2023, nhóm của Giỏi tới một cửa hàng vàng tại Bắc Giang, mua dây chuyền vàng 9999 khối lượng 10 chỉ giá 56,7 triệu đồng.

Qua vài hôm, nhóm này quay lại cửa hàng, đưa vàng ra ký gửi giá 48 triệu đồng rồi sau đó chuộc lại giá 49 triệu.

Sau đó, Giỏi mang sợi dây chuyền vàng về, cắt hai mắt cạnh móc khóa có khắc ký hiệu của cửa hàng vàng và móc khóa; dùng bạc tạo ra các mắt khóa giống sợi dây chuyền vàng đã mua, phủ ngoài bằng vàng thật.

Đến ngày 15/8/2023, Giỏi đưa sợi dây giả cho đồng phạm, mang tới cửa hàng nói trên ở Bắc Giang, tiếp tục cầm cố với giá 48 triệu đồng và chiếm đoạt số này.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, bằng thủ đoạn trên, nhóm của Giỏi thực hiện 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 527 triệu đồng của 8 cửa hàng vàng ở Hà Nội, Bắc Giang.

Sự việc bị phát hiện khi một chủ hàng ở Hà Nội mang dây chuyền đi giám định, phát hiện là giả nên báo công an đồng thời đăng tải sự việc lên nhóm của những người kinh doanh vàng. Các bị hại khác khi đọc được câu chuyện, cùng kiểm tra và phát hiện bị lừa.

Quá trình điều tra, các bị can khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, Giỏi còn khai nhận thực hiện hành vi tương tự tại 7 cửa hàng kinh doanh vàng khác trên địa bàn TP Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Cơ qun điều tra tiến hành rà soát và ra thông báo tìm bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Do chưa xác định dược các bị hại nên cơ quan điều tra đã tách hành vi để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Thời gian qua, cơ quan công an còn phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tinh vi của các tiệm vàng. Đơn cử như vụ việc tại Thừa Thiên Huế, cơ quan điều tra bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm Lê Nhật Trường (SN 1984, trú huyện Tân Thanh, tỉnh Long An), Lê Vĩnh Phúc (SN 1979, trú huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Đinh Thùy Sang (SN 1981, trú TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Các đối tượng đặt mua nhiều nhẫn và mặt tượng vàng kém chất lượng nhưng được làm rất tinh xảo, được khắc thương hiệu của các Công ty vàng bạc đá quý có tiếng ở TP HCM khiến nhiều chủ tiệm vàng ở Huế tin tưởng.

Ngoài ra, các đối tượng không bán số vàng kém chất lượng nói trên mà chỉ cầm cố khiến các chủ tiệm vàng mất cảnh giác trong khâu kiểm tra. Các đối tượng khai tên giả và giao dịch tại nhiều tiệm vàng khác nhau để tránh bị phát hiện.