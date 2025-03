Nhiều người muốn định cư tại Canada sập bẫy lừa đảo

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, ở Hoàn Kiếm) mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2019, Nhung và Công ty TNHH MTV văn phòng chuyên gia tư vấn do bị cáo tạo dựng không có chức năng nhiệm vụ về việc xin cấp thẻ thường trú nhân cho người Việt Nam tại Canada.

Bản thân Nhung là luật sư nên bị cáo nhận thức rõ về quy trình thủ tục xin cấp thường trú, visa, quốc tịch cho cá nhân người Việt Nam tại Canada phải đăng ký thông tin online trên trang web của Chính phủ Canada. Tuy nhiên, Nhung thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền.

Đầu năm 2019, chị Ngô Mỹ L. (SN 1995) là con gái ông Q., bà N. (ở Hà Nội) đang du học tại Canada. Vợ chồng ông Q. có nhu cầu cho con gái được cấp thẻ thường trí nhân tại Canada (thẻ PR).

Tháng 7/2019, thông qua một người đàn ông giới thiệu, vợ chồng ông Q. biết Nhung là luật sư. Khi gặp vợ chồng ông Q., Nhung đã đưa thông tin gian dối, hứa hẹn và cam kết với ông Q., bà N. về việc bị cáo có thể làm được thẻ thường trú nhân cho chị Ngô Mỹ L. với chi phí là hơn 2,6 tỷ đồng.

Nhung nói rằng có thể đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ cho chị L. bằng việc hợp thức quá trình chị L. đang đi học tại trường Đại học University West Canada và đi làm ở ngoài. Để hợp thức thủ tục, chị L. phải nộp thuế thu nhập cá nhân khoảng hơn 2,4 tỷ đồng… Tin lời bị cáo, bà N. đã giao cho Nhung số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2021, chị L. vẫn không được cấp thẻ thường trú nhân tại Canada. Vợ chồng ông Q. nhiều lần hẹn gặp nhưng Nhung tránh mặt không gặp. Không liên hệ được với Nhung, ông Q. đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị cáo.

Quá trình điều tra, Nhung khai nhận chuyển 130 triệu đồng cho Công ty Helpers tại Hunggari; chuyển hơn 2,1 tỷ đồng cho Công ty GTR tại Canada để làm thủ tục cấp thẻ thường trú nhân tại Canada cho chị L. Tuy nhiên, Nhung không cung cấp được tài liệu chứng minh việc chuyển tiền và thông tin công ty nước ngoài.

Trước đó, ngày 21/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Triệu (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP HC tiếp nhận đơn của ông B và đơn của ông Đ (cùng ở quận Bình Thạnh) tố cáo Nguyễn Văn Triệu (Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC); Nguyễn Thị Kim Thủy và Lê Thu Nga (nhân viên Công ty TNHH MTV NTTC) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 4,4 tỷ đồng thông qua hợp đồng dịch vụ đầu tư và định cư tại Canada.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 05/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Triệu. Tuy nhiên, Triệu đã rời khỏi địa phương nên cơ quan Công an ra Quyết định truy tìm.

Qua xác minh, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cung cấp quy trình cấp thẻ thường trú nhân Canada (thẻ PR) thì “đương đơn phải chứng minh đạt đủ điều kiện để được cấp thẻ thường trú nhân. Thường trú nhân Canada (PR) phải mang theo và xuất trình thẻ thường trú nhân còn hiệu lực hoặc giấy thông hành cho thường trú nhân (PRTD) khi thực hiện các chuyến bay đến Canada hoặc nhập cảnh Canada bằng các phương tiện chuyên chở thương mại khác.

Để đạt điều kiện được cấp thẻ thường trú nhân Canada, đương đơn phải chứng minh là thường trú nhân Canada; đang sinh sống ở Canada; đạt điều kiện về quy định tổng số ngày lưu trú tại Canada; không thuộc diện bị trục xuất hoặc yêu cầu rời khỏi Canada; không là công dân Canada; không chịu các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng thẻ thường trú nhân.

Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cũng cho hay nhìn chung, "quy trình xin cấp thẻ thường trú nhân Canada bao gồm chuẩn bị các hồ sơ cần thiết, điền các loại đơn theo yêu cầu, nộp lệ phí và gửi bộ hồ sơ qua đường bưu điên.

Thẻ thường trú nhân Canada không thể cấp và gửi trả từ Canada đến các nước khác để thường trú nhan có thể trở về Canada trong khi không có thẻ thường trú nhân hợp lệ, họ phải nộp đơn xin cấp giấy thông hành cho thường trú nhân (PRTD) để nhập cảnh Canada”.