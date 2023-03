Cảnh giác khi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội

Với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, mới đây, Công an Quảng Nam đã triệt xóa thành công nhóm đối tượng chuyên chiếm quyền sử dụng tài khoản người dùng Facebook, Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Nam phát hiện trong thời gian qua xuất hiện tình trạng nhiều người trên địa bàn tỉnh dùng Facebook, Zalo bị chiếm quyền sử dụng tài khoản, sau đó các đối tượng sử dụng tài khoản này để nhắn tin cho nhiều người trong danh bạ mượn tiền và chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng Phong và Đức. Ảnh: Bộ Công an

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Nam đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị tích cực điều tra, qua đó xác định nhóm 06 đối tượng gồm: Lê Vũ Phong (sinh năm 2004), Lê Minh Đức (sinh năm 2004), Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 2002), Đỗ Hoài Nam (sinh năm 2001), Lê Văn Phú (sinh năm 1995), Hoàng Thanh Được (sinh năm 1996) đều ở tỉnh Quảng Trị đã thực hiện hành vi chiếm quyền quản trị Facebook, Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó Phong là đối tượng cẩm đầu.

Các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo sau đó lừa bị hại chuyển tiền qua tài khoản do Lê Minh Đức cung cấp để chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 1/2023 đến nay, các đối tượng trong nhóm đã chiếm quyền sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo, lừa đảo hàng trăm bị hại trên địa bàn cả nước, trong đó có bị hại tại tỉnh Quảng Nam với tổng giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản lên đến gần 2 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đối tượng sử dụng 1 website rất đơn giản để bình chọn các cuộc thi như tài năng nhí, các cuộc thi của học sinh giỏi để dẫn dụ người dùng tự cung cấp tài khoản mạng xã hội facebook như tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại để chiếm quyền sử dụng mạng xã hội facebook, qua đó biết được danh sách bạn bè, số điện thoại.

Sau đó đối tượng sử dụng phương thức đơn giản khác để nhắn tin 1 đường link yêu cầu người dùng tự quét mã QR và đăng nhập zalo qua giao diện Web mà không biết ngay lúc đó đã cho phép đối tượng quyền sử dụng tài khoản zalo của mình rồi nhắn tin cho bạn bè trong danh bạ để hỏi mượn tiền. Nhiều người không để ý khi nhận tin nhắn, tưởng bạn bè cần tiền nên đã chuyển...

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác " và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo thống kê sơ bộ, hiện tại số người dùng Facebook tại Việt Nam là hơn 76 triệu người, chiếm hơn 70 % dân số toàn nước, số người sử dụng zalo thường xuyên chiếm gần 70% dân số, đây là mảnh đất, không gian rộng lớn, màu mỡ để các đối tượng hoạt động phạm tội.

Quá trình đấu tranh nhận thấy các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, am hiểu công nghệ thông tin; phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, có tính chất băng, nhóm. Các đối tượng có tính cảnh giác cao, liên tục thay đổi địa điểm, máy móc sử dụng tài khoản giả để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Do đó người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội.

Khi sử dụng không gian mạng phải kiểm tra tính xác thực, có thể kiểm tra bằng nhiều hình thức như khi nhận được tin nhắn phải gọi điện, nhắn tin xác thực thông tin có chính xác của người thân, bạn bè không. Việc kiểm tra tính xác thực sẽ giúp phòng tránh tối đa việc bị lừa đảo.