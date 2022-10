Tài khoản quản trị fanpage xác thực từ 2 yếu tố để tránh bị hack

Nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng nguyên do khiến tài khoản fanpage bị hack chủ yếu là chủ fanpage, quản trị fanpage khi tạo page không để ý, không cài đặt thêm các phương án bảo mật như xác thực qua email, số điện thoại, qua ứng dụng như Google Authenticator...

Ngoài ra, người quản trị fanpage cũng thường có tâm lý tạo nhanh, tập trung vào nội dung, đẩy nhanh việc chạy quảng cáo bán hàng mà quên đặt nặng vấn đề bảo mật, xác thực đa yếu tố. Bên cạnh đó, các tài khoản tham gia vào quản trị page cũng chưa nhận thức được, chưa cài đặt xác thực (tối thiểu là xác thực 2 yếu tố) cho tài khoản nên khi xảy ra sự cố mất tài khoản cá nhân thì nó sẽ leo thang qua các fanpage khác.

Do đó, quản trị fanpage của doanh nghiệp khi tạo page nên có nhận thức rõ ràng về tính minh bạch. Nếu tên page đi theo giấy tờ của doanh nghiệp thì càng tốt, sau này có chứng từ gửi lại Facebook để lấy lại tài khoản dễ dàng hơn.

Theo chuyên gia công nghệ Nguyễn Phúc Châu, tất cả các thành viên trong ban quản trị đều phải cài đặt tối thiểu xác thực 2 yếu tố (setup 2FA) cho tài khoản cá nhân và tài khoản quảng cáo cũng vậy và cũng hạn chế việc mất luôn tài khoản quảng cáo.

Ông Châu cũng khuyến cáo nên nhập thông tin doanh nghiệp rõ ràng, chạy quảng cáo đàng hoàng, không gian lận “cheat”, “bùng tiền quảng cáo”… Vì nếu không rõ ràng, gian lận sẽ gây ảnh hưởng xấu đến quá trình xét duyệt của Facebook sau này.

Bà Phạm Nguyễn Tuyết Vân, chuyên gia bán hàng online, cho biết Facebook có những quy định, điều khoản, chính sách yêu cầu người dùng bắt buộc phải hiểu và tuân thủ. Vi phạm các quy định này dẫn tới tài khoản hoặc fanpage bị khoá là điều hiển nhiên. Vì vậy trước tiên các bạn cần hiểu và tuân thủ các quy định đó để tránh vướng mắc có thể xảy ra. Khi các vi phạm (nếu có) của bạn tới mức Facebook khóa tài khoản, khóa fanpage vui lòng đọc kỹ và hiểu thông báo của Facebook để biết người dùng có khả năng thay đổi hoặc khiếu nại hay không hoặc buộc phải chấp nhận mất tài khoản facebook của mình.

Trước đó ngày 30/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi làm rõ vụ việc xâm nhập, chiếm đoạt, mua bán trái phép các hội, nhóm, tài khoản cá nhân trên Facebook.

Theo thông tin của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hiện nay rất nhiều các hội nhóm tên tuổi có lượng theo dõi (follow), thích (like), tương tác lớn trên Facebook bị mất quyền quản trị.

Quá trình xác minh, làm rõ thủ đoạn của các đối tượng là tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân thao tác, kích hoạt phần mềm mã độc, từ đó thu thập dữ liệu trên máy tính nạn nhân và thực hiện việc chiếm đoạt quyền quản trị. Sau đó, các đối tượng có thể bán lại các tài khoản cá nhân, hội nhóm với giá từ vài triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy vào từng tài khoản.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can về các tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật” và tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

CÁCH LẤY LẠI FACEBOOK BỊ HACK

Để tránh trường hợp người xấu lợi dụng tài khoản cá nhân của bạn làm việc bất chính, bạn có thể sử dụng điện thoại và làm theo các bước sau để lấy lại tài khoản của mình.

Bước 1: Sử dụng điện thoại và truy cập vào đường link hỗ trợ lấy lại tài khoản facebook bị hack https://m.facebook.com/hacked?refid=69

Bước 2: Sau khi đã truy cập thành công bạn tiến hành nhập các thông tin của tài khoản Facebook mà bạn đã bị mất và mật khẩu của tài khoản đó. Trong trường hợp, mật khẩu Facebook đã bị kẻ xấu thay đổi thì bạn nhấp chọn Nội dung mới.

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, hệ thống sẽ yêu cầu bạn lựa chọn thông tin bảo mật mà bạn đã đăng ký tài khoản Facebook đã bị hack cũng như lấy lại tài khoản đó. Nếu như các thông tin hệ thống đưa ra không trùng với thông tin bạn có thể hãy nhấn chọn Không còn truy cập được nữa. Sau đó nhập email hoặc số điện thoại để xác nhận thông tin tài khoản này.

Bước 4: Tiếp tục nhấn chọn Không còn truy cập được nữa sau khi hệ thống Facebook đã xác nhận thông tin tài khoản Facebook của mình. Trong trường hợp email đăng ký tài khoản Facebook bị mất hoặc đã bị thay đổi thì bạn nhấn chọn Tôi không thể truy cập email.

Bước 5: Ngay sau đó hệ thống sẽ chuyển sang giao diện nhập tài khoản email mới để bạn có thể nhận được các thông báo trong quá trình khôi phục và lấy lại Facebook đã bị hack. Bạn tiếp tục nhập các thông tin tài khoản Facebook vào biểu mẫu bao gồm: họ tên, đường dẫn liên kết URL tới Facebook của bạn, Tick chọn vấn đề Tôi đã mất hoàn toàn quyền truy cập vào số điện thoại.

Bước 6: Bước này yêu cầu bạn phải gửi các hình ảnh giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân,... Sau đó nhấn chọn vào mục giấy tờ tùy thân và chọn hình ảnh giấy tờ đã được chụp sẵn trên máy để cung cấp.

Bước 7: Sau khi đăng tải thành công giấy tờ tùy thân để xác nhận bạn chọn Gửi để hoàn tất quá trình khôi phục tài khoản Facebook đã bị hack

Bạn phải mất từ 1 đến 3 ngày để chờ đợi quá trình xử lý yêu cầu lấy lại tài khoản facebook, trong thời gian này bạn phải thường xuyên kiểm tra các thông báo về quá trình khôi phục tài khoản tới địa chỉ Email mà bạn đã nhập trước đó.