Cắt lỗ quyết liệt, VN-Index giảm mạnh nhất 12 tuần, thủng đáy ngắn hạn

Thị trường chìm vào một đợt bán tháo quyết liệt trong buổi chiều, đẩy thanh khoản khớp lệnh hai sàn cao gấp đôi buổi sáng và cổ phiếu giảm giá la liệt. VN-Index bốc hơi 1,06% (-13,49 điểm) và thủng đáy ngắn hạn đầu tháng 10 khi rơi xuống mức 1257,41 điểm.

VHM có một cú “bổ nhào” như thể rơi tự do chiều nay khi giảm thêm 4,05% nữa và đóng cửa mất tổng cộng 6,7%. Thanh khoản không tăng nhiều, VHM khớp riêng phiên chiều khoảng 779,2 tỷ đồng chỉ tăng hơn 4% so với giao dịch buổi sáng nhưng biên độ giảm giá mạnh gấp đôi. Chỉ riêng cổ phiếu này đã thổi bay tới 3,3 điểm của VN-Index.

Ngoài VHM, nhiều cổ phiếu lớn khác cũng giảm giá rất mạnh. VPB giảm thêm 1,72%, chốt giảm 2,2% so với tham chiếu. MSN ra kết quả kinh doanh tốt, giá chiều nay giảm 1,51% so với buổi sáng, đảo chiều từ tăng thành giảm 1,13% so với tham chiếu. VIC “lặn” sâu thêm 1,29%, đóng cửa giảm 2,66%. TCB giảm thêm 1,46%, chốt giảm 2,27%... Rổ VN30 ghi nhận 14 mã giảm quá 1%, trong đó 8 mã giảm quá 2%. Ngoài VHM, thêm STB giảm 6,7%, TPB giảm 3,4%, VRE giảm 2,68%...

VN-Index thực ra vẫn còn khá may mắn vì vẫn còn một số mã lớn nhất chưa bị tổn thương nặng: VCB vẫn xanh nhẹ 0,22%, FPT tăng 0,07%, GAS tăng 0,14%, HPG tham chiếu, BID, CTG giảm chưa tới 1%. Nếu các trụ này cũng sụp đổ giống các mã ở trên thì VN-Index có thể đã bốc hơi gấp đôi số điểm, thậm chí tạo cơn lũ bán tháo ồ ạt.

Độ rộng cuối ngày của VN-Index rất xấu với 102 mã tăng/284 mã giảm, không kém hơn quá nhiều so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá thì thấp đi đáng kể. Cụ thể, phiên sáng HoSE mới có 65 mã giảm quá 1% thì chốt phiên là 134 mã. Buổi sáng rất ít cổ phiếu xuất hiện bán tháo, giao dịch chỉ tập trung vào VHM. Phiên chiều ngoài VHM có thêm STB giao dịch hơn 1.108 tỷ đồng với giá lộ mức sàn. Khoảng gần 20 cổ phiếu khác thanh khoản từ 100 tỷ tới 500 tỷ đồng cũng nằm trong nhóm giảm giá mạnh nhất. Tính chung thanh khoản của 134 mã yếu nhất này chiếm 64,3% tổng giá trị khớp của sàn. Ngay cả khi loại bỏ giao dịch của VHM, nhóm này cũng chiếm 53,4%.

Vẫn còn sót lại vài cổ phiếu vốn hóa lớn cố gắng gảm tốc độ rơi của VN-Index.

Thanh khoản phiên chiều ở HoSE tăng vọt gấp đổi buổi sáng với 9.443 tỷ đồng nhưng cả độ rộng lẫn tỷ trọng giao dịch của nhóm giảm sâu nhất đều cho thấy bên bán là những người chủ động tạo thanh khoản. Vẫn còn khá may mắn là chưa xuất hiện tình trạng giá sàn cả loạt. VN30-Index đóng cửa giảm 1,49%, Midcap giảm 0,94% và Smallcap giảm 0,73%. Nhóm cổ phiếu blue-chips bị tổn thương nặng nhất trong đó tập trung vào các mã ngân hàng và bất động sản. Tới 7 mã ngân hàng trong rổ VN30 giảm quá 1% và toàn nhóm 27 mã còn 5 mã xanh là ABB, VBB, BAB, SGB và VCB. Bất động sản vẫn có vài mã cá biệt ngược dòng như QCG, OGC, NVT, KDH… nhưng không mang tính đại diện. Hàng chục cổ phiếu nhóm này sụt giảm hơn 1% với các trụ lớn nhất VHM, VIC, VRE giảm cực mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch sôi động hơn nhưng vẫn nghiêng về bên bán. Cụ thể, khối này xả thêm trên HoSE khoảng 1.076,6 tỷ đồng, tăng gấp đôi phiên sáng và mua thêm 944,4 tỷ, tăng 2,3 lần, tương ứng bán ròng 132,2 tỷ. Phiên sáng khối này bán ròng 102 tỷ. Các mã bị bán nhiều nhất là HPG -93 tỷ, VRE -80,2 tỷ, STB -59,9 tỷ, DGC -56,2 tỷ, VHM -45,7 tỷ, KBC -21,2 tỷ. Bên mua có VPB +88,5 tỷ, FPT +70,1 tỷ, VNM +68,4 tỷ, SSI +67,1 tỷ, MWG +61,8 tỷ, PDR +31,5 tỷ.

VN-Index để mất 13,49 điểm hôm nay đã chính thức xuyên thủng mức đáy ngắn hạn đầu tháng 10. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất 12 tuần. Điều này khiến nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn.