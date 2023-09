Cầu bắt đáy đẩy giá hồi, cổ phiếu chứng khoán, bất động sản vẫn sàn la liệt

Nhóm cổ phiếu blue-chips có tín hiệu hồi giá trong phiên chiều nay, giúp các chỉ số thoát đáy. Tuy vậy mặt bằng giá các nhóm khác không được tốt như vậy. HoSE thậm chí xuất hiện 29 cổ phiếu giảm kịch sàn và mất thanh khoản trong khi phiên sáng mới có 6 mã. Hầu hết các cổ phiếu giảm sâu nhất thuộc nhóm chứng khoán và bất động sản.

VN-Index không tạo thêm đáy sâu mới trong phiên chiều mà đi ngang đến khoảng sau 1h30 thì bắt đầu hồi lại. Một số blue-chips lớn bất ngờ đảo chiều, dẫn chỉ số leo dốc. Kết phiên VN-Index chỉ còn giảm 1,62% tương đương mất 19,69 điểm so với tham chiếu. Nếu nhìn từ đáy sâu nhất phiên, chỉ số phục hồi khoảng 1,56%.

Sàn HoSE có khá nhiều cổ phiếu cũng thoát đáy tương tự chỉ số, nhưng đà kéo hồi chủ yếu là nhờ nhóm blue-chips. VN30-Index chiều nay cũng hồi lại 1,49% so với mức đáy trong ngày, đóng cửa còn giảm 1,76% so với tham chiếu. So với giá đáy, có 12/30 mã của rổ này hồi trên 2%.

Diễn biến bất ngờ nhất thuộc về hai trụ VCB và BID, đây là 2 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index, vượt qua cả VIC, VHM lẫn GAS. VCB chốt phiên sáng giảm 1,5% so với tham chiếu, trong 30 phút đầu tiên của phiên chiều có nhích lên được 1 bước giá, và sau đó bùng nổ đột biến. Nhịp kéo lên dữ dội trong 30 phút đẩy giá VCB vượt trở lại tham chiếu và trong thời gian còn lại tăng vọt 2,64%. Nếu tính từ đáy thì VCB hôm nay có màn lội ngược dòng ngoạn mục với biên độ tăng 3,84%. BID xuất phát chậm hơn VCB khoảng 5 phút nhưng cũng mạnh không kém. Từ chỗ giảm 2,21%, BID chốt phiên tăng 1,88%, tính ra biên độ phục hồi tới 4,19%. Chỉ 2 mã này đã kéo lại gần 4,5 điểm cho VN-Index.

Rổ VN30 còn có GAS tăng 2,48%, STB tăng 1,7%. STB cũng phục hồi khá tốt chiều nay, tăng khoảng 3,46% so với giá chốt buổi sáng. GAS hôm nay điều chỉnh giá kỹ thuật, vốn tăng giá từ sáng (+0,79%) và đóng cửa tăng 2,48% so với tham chiếu.

Ngoài các mã đảo chiều nổi bật nói trên, rổ VN30 chỉ còn các mã phục hồi so với đáy hoặc phục hồi bớt giảm so với phiên sáng. Tuy không còn mã nào đủ sức đảo chiều vượt tham chiếu, nhưng chỉ cần bớt giảm cũng là có đóng góp vào nhịp hồi ở chỉ số. Thậm chí ngay cả những mã còn đang ảnh hưởng nặng nề như HPG đóng cửa giảm 3,87% thì cũng đã tăng được 1,11% so với phiên sáng và hồi khoảng 2,06% so với mức thấp nhất. VPB hồi 1,92% so với đáy và tăng 1,19% so với phiên sáng, đóng cửa còn giảm 1,85% so với tham chiếu…

VN-Index đã hồi lại trong phiên chiều.

Phần lớn cổ phiếu còn lại không có được diễn biến giá tích cực rõ ràng. Độ rộng HoSE cuối phiên vẫn rất tệ với 70 mã tăng/455 mã giảm, dù có khá hơn buổi sáng (30 mã tăng/503 mã giảm). Thậm chí sàn này còn xuất hiện 29 cổ phiếu giảm kịch sàn. Nhóm chứng khoán, bất động sản giảm hết biên độ rất nhiều.

Đối với nhóm chứng khoán, AGR, FTS, CTS, HCM, VIX, VDS, APG, ORS, VND giảm sàn. Các mã lớn SSI giảm 6,19%, VCI giảm 6,81%, SHS giảm 7,29%, BVS giảm 8,53%, MBS giảm 6,84%. Nhóm bất động sản tiêu biểu là DXG, VPH, DRH, DIG, DXS, FCN, TCH… rơi hết biên độ. Ngoài VIC giảm 4,21% và VHM giảm 4,38%, có thêm CEO giảm 7,7%, KHG giảm 6,8%, PDR giảm 6,7%, TDH giảm 6,3%, QCG giảm 6%...

Thanh khoản phiên chiều trên HoSE giảm 42% so với buổi sáng, đạt 11.161 tỷ đồng và tính chung cả HNX giảm 41% với 12.510 tỷ đồng. Thanh khoản giảm nhưng giá cổ phiếu có phục hồi cho thấy áp lực bán vơi bớt. Tuy nhiên với độ rộng còn quá hẹp tức là sức hồi không đủ để vượt tham chiếu. Nói cách khác, bên mua cũng vẫn rất dè dặt hoặc chưa đủ sức để kéo lên cao hơn.

Khoảng 70 cổ phiếu đi ngược dòng trên HoSE, số không nhiều mã thực sự khỏe. Dù vậy tất cả đều đảo chiều thành công từ giảm sang tăng với biên độ lớn. Đáng chú ý ngoài STB, VCB, BID, có DGC phục hồi 7,22% trong phiên, chốt tăng 4,26% so với tham chiếu và thanh khoản tới 695,9 tỷ đồng. ANV đảo chiều 5,93% thành tăng 3,27% so với tham chiếu, giao dịch 241,7 tỷ. GIL đảo chiều 4,5% thành tăng 1,98% so với tham chiếu, giao dịch 105,1 tỷ. CSV, TLH thậm chí đảo chiều trên 8% và tăng kịch trần.

Khối ngoại chiều nay giao dịch cân bằng, mức mua ròng khoảng 12,5 tỷ đồng trên sàn HoSE. Tuy nhiên giao dịch mua ròng nổi bật ở VNM +103,5 tỷ, VCB +49,1 tỷ, KBC +34,3 tỷ, SSI +26,3 tỷ, BID +24,3 tỷ, FRT +20,6 tỷ. Phía bán có VIC -128,2 tỷ, MSN -44,6 tỷ, MWG -32,6 tỷ, PVT -289 tỷ.