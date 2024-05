Cầu bắt đáy phản công, VN-Index “giật về” sát tham chiếu

Một đợt xả khá dữ dội xuất hiện chiều nay, có lúc ép VN-Index giảm tới hơn 10 điểm, nhưng cầu bắt đáy xuất hiện trong 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục đã đẩy ngược giá phục hồi. Chỉ số đóng cửa chỉ còn giảm 0,44 điểm với độ rộng khá cân bằng, thậm chí 15 cổ phiếu chốt ở giá kịch trần.

Lượng hàng lớn về tài khoản trong phiên chiều đã kích thích một đợt bán dứt khoát. VN-Index lao dốc nhanh đến tận 2h15 với mức giảm tối đa -0,81% và hàng trăm cổ phiếu – chiếm 55% tổng số cổ phiếu có phát sinh giao dịch - bốc hơi hơn 1% giá trị. Tuy nhiên đến lúc đóng cửa, HoSE chỉ còn 63 mã giảm quá 1%.

Đợt xả chiều nay có biên độ mạnh nhất trong 6 phiên gần đây, cho thấy bắt đầu có hoạt động chốt lời dồn dập. Mặc dù VN-Index lao dốc mạnh có ảnh hưởng từ nhiều blue-chips, nhưng độ rộng cũng cho thấy có áp lực lớn ở diện rộng. Cụ thể, tại đáy chỉ số lúc 2h15, độ rộng ghi nhận 124 mã tăng/321 mã giảm, loạt blue-chips như GVR, PLX, VJC, TCB, MSN giảm từ 2% tới 5% so với tham chiếu.

Đợt xả lớn này cũng đẩy thanh khoản phiên chiều lên hơn 11.903 tỷ đồng trên sàn HoSE, tăng 37,4% so với phiên sáng và là phiên chiều sôi động nhất 21 phiên. Tính chung cả HNX, tổng giá trị khớp lệnh buổi chiều đạt 13.006 tỷ đồng, tăng 33,6% so với phiên sáng.

Giá giảm sâu đã kích thích dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Như mới thống kê ở trên, từ chỗ hàng trăm cổ phiếu giảm sâu hơn 1%, đến cuối phiên chỉ còn 63 mã. Như vậy rất nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực nhờ lực mua này.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hưởng lợi nhất từ các biến động mạnh mẽ: Đến cuối phiên, sàn HoSE có tới 15 mã tăng kịch trần, nhiều mã thanh khoản khá cao như HPX khớp 115,6 tỷ đồng, VOS khớp 89,1 tỷ, NHA khớp 58 tỷ, LSS khớp 30,7 tỷ… Ngoài 15 mã tăng hết biên độ nói trên, còn có hơn 90 mã khác tăng từ 1% tới dưới mức trần. DCM, TCH, CTD, HDG, DPM, PVT là các cổ phiếu thanh khoản hàng trăm tỷ đồng mỗi mã với mức tăng giá đều từ 2% trở lên.

Nhóm thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay vẫn phân hóa rõ rệt.

Rổ Smallcap hôm nay đóng góp 11 cổ phiếu kịch trần trong tổng số 15 mã toàn sàn HoSE. Smallcap-index chốt phiên tăng 0,81% trong khi Midcap tăng 0,32%, VN30 giảm 0,3% và VN-Index giảm 0,03%. Smallcap cũng là rổ cổ phiếu duy nhất tăng thanh khoản hôm nay, cao hơn hôm qua 5,6% trong khi VN30 giảm 19%, Midcap giảm 12%. Mặc dù hiếm có cổ phiếu trong nhóm penny đạt cỡ trăm tỷ đồng khớp lệnh, nhưng rất nhiều cổ phiếu giao dịch vài chục tỷ đồng, phù hợp với đa số nhà đầu cơ nhỏ lẻ. Trừ các mã kịch trần, PSH, ADS, STK, BFC, TNH, MSH, MIG, CTS, HAX… đều khá sôi động và giá tăng mạnh.

Dù vậy nhịp hồi này vẫn chủ yếu được dẫn dắt từ các blue-chips. Các trụ như BID, CTG, VPB, HPG hồi giá rất tốt so với đáy trong khi FPT tăng mạnh 2,26% so với tham chiếu. VNM, VCB, MSN cũng hồi lại tích cực. Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều tăng tới gần 55% so với buổi sáng.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng là bên xả khá lớn trong phiên chiều, với tổng giá trị bán ra ở HoSE tăng thêm tới 1.224,6 tỷ đồng, tăng 47% so với mức bán buổi sáng. Giá trị ròng bị rút tiếp 373,3 tỷ đồng nữa, sau khi đã bán ròng 341,8 tỷ đồng trong phiên sáng. Như vậy tổng giá trị bán ròng trên HoSE hôm nay cỡ 715 tỷ đồng, là phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp ở quy mô lớn đáng chú ý, sau 2 phiên trước đều rút đi trên 800 tỷ mỗi này. Các mã bị bán nhiều hôm nay là KBC -193,5 tỷ, VHM -141,6 tỷ, VNM -90,5 tỷ, VCB -78,5 tỷ, VPB -76,5 tỷ, VIC -53,4 tỷ, VND -45,4 tỷ, FPT -44,4 tỷ… Riêng cổ phiếu trong rổ VN30 bị khối ngoại rút ròng tới 714 tỷ đồng.

VN-Index được kéo lên khá tốt cuối phiên trong thời gian ngắn cho thấy vẫn đang có cầu hỗ trợ. Mặc dù nhà đầu tư đã chốt lời dứt khoát hơn, nhưng chưa đủ nhiều đều đảo ngược xu hướng ngắn hạn.