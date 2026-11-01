Celesta Gold chính thức ra mắt tại Nam Sài Gòn

Keppel, Phú Long và Nomura Real Estate Vietnam chính thức ra mắt Celesta Gold, dự án căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị Celesta tại trung tâm Nam Sài Gòn.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt dự án Celesta Gold.

Sự kiện thu hút gần 1.800 khách mời, bao gồm các đối tác chiến lược, đại lý phân phối cùng đại diện các đơn vị tài chính - ngân hàng; đánh dấu cột mốc hợp tác giữa ba "ông lớn" bất động sản cùng chung tầm nhìn kiến tạo “Chất sống Vàng” tại khu Nam Sài Gòn.

TỌA LẠC TẠI TRUNG TÂM CỦA TRUNG TÂM

Celesta Gold là phân khu căn hộ cao cấp ven sông được phát triển bởi liên doanh Keppel, Phú Long và Nomura Real Estate Vietnam trong tổng thể khu đô thị CELESTA. Tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, dự án có quy mô 1,28 ha, gồm hai tòa tháp cao 25 tầng với 420 căn hộ cao cấp ven sông cùng khối đế thương mại.

Kết hợp kinh nghiệm triển quốc tế và thế mạnh địa phương từ ba nhà phát triển, Celesta Gold không chỉ kế thừa nền tảng quy hoạch đồng bộ và hệ tiện ích hiện hữu của khu đô thị CELESTA mà còn hiện thực hóa tầm nhìn về một “Thành phố vàng” thông qua hệ tiện ích cao cấp được chăm chút cho cư dân.

Nằm trên cung đường huyết mạch Nguyễn Hữu Thọ, Celesta Gold thuận tiện kết nối với Phú Mỹ Hưng và các khu vực trọng điểm tại Nam Sài Gòn và TP. HCM. Với lợi thế nằm gần trạm metro số 4 theo quy hoạch, cùng với hệ thống giao thông đang phát triển, vị trí dự án mở ra khả năng kết nối toàn diện từ các trung tâm thương mại, giáo dục, dịch vụ đến các hạ tầng trọng điểm như cầu Thủ Thiêm 4, cầu Phú Mỹ 2, cao tốc Bến Lức - Long Thành, góp phần cân bằng giữa nhịp sống năng động của đô thị và nhu cầu tận hưởng cuộc sống riêng tư của mỗi gia đình.

CHẤT SỐNG “PURE GOLD LIVING”

Phát biểu tại sự kiện, ông Alvin Lee - Đại diện chủ đầu tư dự án nhấn mạnh: “Một ngôi nhà tốt không chỉ là nơi để trở về, mà phải là nơi con người thực sự sống tốt hơn mỗi ngày. Đó là nơi sức khỏe được nuôi dưỡng, tinh thần được cân bằng, gia đình thêm gắn kết và cộng đồng cùng phát triển.”

Ông Alvin Lee - Đại diện chủ đầu tư dự án Celesta Gold phát biểu.

Tinh thần ấy được gửi gắm trong triết lý “Pure Gold Living” của Celesta Gold, với bốn giá trị cốt lõi: “Pure” - tinh tuyển từng trải nghiệm để nâng cao sức khỏe, gắn kết gia đình và gần gũi với thiên nhiên; “Rare” - lợi thế khó tái lập, hội tụ vị trí chiến lược và hệ tiện ích hoàn thiện; “Enduring” - kiến tạo cho thời gian, đề cao thiết kế chỉn chu và chất lượng bền lâu; “Precious” - trân quý những phút giây bên nhau, vun đắp tình thân và sự gắn kết đa thế hệ.

Điểm nổi bật của Celesta Gold nằm ở hệ tiện ích đa tầng, từ hồ bơi điện phân muối 50m, hồ jacuzzi ánh sáng, đường chạy bộ ven sông, Clubhouse 2 tầng gồm phòng gym & pilates vận hành 24/7. Con trẻ có nhiều không gian vui chơi trẻ em gồm Vịnh khám phá Andes nhí, khu vui chơi tại Clubhouse và phòng Studio sáng tạo. Với gần 60 tiện ích bao gồm bộ sưu tập tiện ích trên không, Celesta Gold đáp ứng nhu cầu vận động, chăm sóc sức khỏe và thư giãn của nhiều thế hệ cư dân.

Bên cạnh đó, Đại sảnh thông tầng và Sảnh đặc quyền mang đến không gian sang trọng để đón tiếp khách, giao lưu và sum họp. Trong hai năm đầu vận hành, cư dân còn được tham gia các lớp yoga, gym và bơi lội cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp, góp phần duy trì lối sống năng động và cân bằng ngay tại nơi ở.

MANG ĐẾN GIÁ TRỊ VƯỢT THỜI GIAN

Không chỉ chú trọng trải nghiệm sống hàng ngày, Celesta Gold còn đặt trọng tâm vào các giải pháp thiết kế hướng đến sức khỏe và sự phát triển bền vững. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tăng cường thông gió và tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng, dự án được phát triển theo tiêu chuẩn xanh BCA Green Mark Gold của Singapore.

Ngoài ra, trong suốt quá trình xây dựng triết lý Kaizen “luôn luôn cải thiện” sẽ được Celesta Gold áp dụng để mang đến sản phẩm chất lượng cao, kiến tạo một môi trường sống có khả năng thích ứng cùng những thay đổi trong từng giai đoạn cuộc sống, mang đến giá trị lâu dài và chất lượng sống bền vững cho nhiều thế hệ cư dân.

Sự kiện đồng thời vinh danh những gương mặt kinh doanh xuất sắc tại The Golden Flash, đề cao bản lĩnh, phong thái và sức hút riêng của đội ngũ tiên phong lan tỏa giá trị Celesta Gold đến trực tiếp khách hàng. Qua đó, “Pure Gold Living” vượt ra ngoài những giá trị sống được kiến tạo trong không gian dự án, trở thành tinh thần được tiếp nối qua từng con người, tạo nên dấu ấn riêng của Celesta Gold trên thị trường.

Bà Đàm Suyến Như - Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị, Khối Bất động sản Keppel Việt Nam phát biểu tri ân đội ngũ chuyên viên kinh doanh đồng hành cùng dự án.

Bên cạnh định hướng phát triển chú trọng chất lượng sống, Celesta Gold giới thiệu chính sách thanh toán linh hoạt chỉ 5% khi ký hợp đồng mua bán (HĐMB), mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh.

Được phát triển bởi Keppel, Phú Long và Nomura Real Estate Vietnam, Celesta Gold thể hiện tầm nhìn chung về một chuẩn sống vượt lên trên những giá trị hữu hình của không gian để ở, hướng đến trải nghiệm sống toàn diện và giàu bản sắc.

Định hướng này được ghi nhận qua giải thưởng “Best Wellbeing Condo Development” tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026, khẳng định cam kết của dự án trong việc nâng cao chất lượng sống, ưu tiên đặt sức khỏe thể chất, sự cân bằng tinh thần, kết nối gia đình và cộng đồng, cùng dấu ấn cá nhân vào trọng tâm phát triển.