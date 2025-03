Chậm bổ sung tài sản đảm, NVL buộc phải mua lại trái phiếu NVLH2123010 trước hạn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã NVL-HOSE) công bố thông tin bất thường - về việc phải thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc.

Cụ thể: Novaland công bố thông tin bất thường về việc bắt buộc mua lại trước hạn lô trái phiếu NVLH2123010. Theo đó, Novaland phải hoàn tất việc mua lại không muộn hơn ngày 17/3/2025, do không kịp hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo theo yêu cầu.

Lô trái phiếu NVLH2123010 được phát hành vào ngày 17/9/2021, có kỳ hạn 42 tháng với lãi suất 10,5%/năm. Tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào ngày 17/3/2025. Trái phiếu này được phát hành cho cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân chuyên nghiệp.

Theo thông báo từ Chứng khoán MB (MBS) - đại diện người sở hữu trái phiếu - điều khoản phát hành quy định rằng Novaland phải duy trì tỷ lệ tài sản đảm bảo (TSĐB) tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Nếu tỷ lệ này giảm xuống dưới mức quy định, công ty phải bổ sung tài sản đảm bảo để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Thời hạn bổ sung tài sản đảm bảo được quy định cụ thể, trong đó bất động sản hoặc quyền tài sản từ bất động sản phải được bổ sung trong vòng 30 ngày kể từ khi có thông báo, còn các tài sản khác phải bổ sung trong vòng 10 ngày làm việc. Tuy nhiên, vào ngày 10/1/2025, tỷ lệ tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này đã giảm xuống dưới 100%.

Được biết tại ngày 10/1, tỷ lệ tài sản đảm bảo của lô trái phiếu đã giảm xuống dưới 100%, MBS gửi thông báo yêu cầu Novaland bổ sung tài sản đảm bảo. Đến nay, sau hơn 30 ngày, NVL vẫn chưa có phương án bổ sung tài sản, đồng nghĩa với việc vi phạm quy định tại văn kiện trái phiếu.

Mới đây, NVL thông báo đã nhận được phán quyết trọng tài đề ngày 11/03/2025 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("VIAC”) đối với vụ tranh chấp số 55/23 HCM giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, Công ty TNHH Nova An Phú và Công ty cỗ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op.

Theo đó, Hội đồng trọng tài đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của công ty và buộc Sài Gòn Co.op phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng Hợp tác Phát triển Dự án số: 01/2016/HĐHTPTDA/SCID-NVLG đã được ký vào ngày 30/12/2016 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, Công ty TNHH Nova An Phú và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op.

Đáng chú ý là trong trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op không thực hiện đúng nghĩa vụ nêu trên, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty TNHH Nova An Phú có quyền trực tiếp thực hiện các thủ tục cần thiết với Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, để Cơ quan Nhà nước ban hành Quyết định giao đất đối với khu đất hợp tác, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NVL và Nova An Phú.

Hiện, báo cáo tài chính riêng quý 4/2024 của Sai Gòn Co.op (SCID) vẫn ghi nhận khoản đặt cọc hơn 102,5 tỷ đồng cho dự án An Phú. Dự án này có quy mô 6,9 ha, thuộc địa phận quận 2 cũ, nay là TP Thủ Đức.

Tại ĐHĐCĐ tường niên năm 2023, cổ đông của SCID đã hỏi về dự án 6,9ha An Phú. Cụ thể: dự án này hình thành từ thời điểm nào, còn vướng mắc liên quan gì đến tài sản của nhà nước khi cổ phần hóa hay không? Đất của dự án hiện vẫn là đất nông nghiệp hay đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Bao giờ thì chuyển đổi được mục đích sử dụng đất? Trong quý 1/2022 công ty đã phải nộp 85 tỷ tiền ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án cho Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM vậy bao giờ thì công ty triển khai dự án?

Ngoài ra, công ty đã nhận tiền cọc 102,5 tỷ của Nova An Phú để hợp tác triển khai 1 phần dự án. Tuy nhiên Novaland hiện tại rất khó khăn, việc này có ảnh hưởng tới việc triên khai dự án không?

Theo đó, ban lãnh đạo công ty cho biết dự án ban đầu thuộc SGC là chủ đầu tư từ năm 2000. Sau đó, trong quá trình đầu tư đề tối ưu hóa thì chuyển đổi dự án qua SCID làm chủ đầu tư từ năm 2010, năm 2015 mới thực hiện xong đền bù giải tỏa. Hiện tại công ty đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh quyết định đầu tư và xin giao đất để tiếp tục triển khai dự án.

Đến năm 2019, SCID được UBND TP cho phép là chủ đầu tư dự án, trong 03 năm sẽ được giao đất và đóng tiền ký quỹ dự án tại Sở kế hoạch Đầu tư.

Tuy nhiên đến năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và một số thủ tục pháp lý có thay đổi nên SCID đang thực hiện các thủ tục về gia hạn chủ đầu tư dự án.

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, công ty biết đang bàn bạc để ngưng hợp tác với Novaland vì đang hoàn thiện tính pháp lý với tư cách là chủ đầu tư dự án.