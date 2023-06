ACB dự chi 10.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HOSE) vừa có nghị quyết về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành riêng lẻ lần 4 năm 2022.

Theo đó, ACB sẽ mua lại 4 lô trái phiếu mã ACBH2124005, ACBH2124006, ACBH2124011 và ACBH2124012 với tổng mệnh giá mua lại tối đa là 10.000 tỷ đồng. Đây là 4 lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Ngân hàng cũng cho biết sẽ mua lại lần lượt 4 lô trái phiếu vào các ngày 22/6, 23/6, 8/7 và 15/7.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2023, ACB báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất tại ngân hàng đạt gần 5.157 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với quý 1/2022, hoàn thành 26% kế hoạch kinh doanh 2023.

Kết thúc quý 1/2023, tổng tài sản của ACB đạt 611.224 tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm (607.875 tỷ); Cho vay khách hàng đạt 411.289 tỷ, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước (413.706 tỷ); lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 15.172 tỷ lên hơn 19.307 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ACB cũng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ mức 0,74% lên 0,84% và vẫn duy trì ở mức thấp dưới 1% trong suốt 7 năm liên tiếp.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) nâng giá mục tiêu (TP) cho ACB thêm 2,7% lên 34.300 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "mua".



Theo VCSC, TP cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ (1) mức tăng 2,6% trong dự báo cho tổng LNST giai đoạn 2023-2027 (+4,5%/+6,5%/+4,1%/+1,6%/-1,1% lần lượt cho các năm 2023/2024/2025/2026/2027) và (2) cập nhật mô hình định giá của chúng tôi đến giữa năm 2024. Những diễn biến này bị ảnh hưởng một phần bởi chúng tôi giảm giả định cho P/B mục tiêu của ACB từ 1,40 lần xuống còn 1,30 lần.

Đồng thời, VCSC nâng dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 thêm 4,4% lên 15,7 nghìn tỷ đồng (+14,5% YoY) do (1) dự báo chi phí HĐKD (OPEX) giảm 6,1% và (2) giảm dự báo cho chi phí dự phòng năm 2023 giảm 14,1% do tác động tích cực của Thông tư 02/2023. Các yếu tố trên bị ảnh hưởng một phần bởi (1) mức giảm 0,7% trong dự báo thu nhập từ lãi (NII) năm 2023 và (2) mức giảm 0,8% trong dự báo thu nhập ngoài lãi (NOII) năm 2023 do tâm lý lo ngại của người tiêu dùng đối với thị trường bancassurance.