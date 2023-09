Vừa mua lại trái phiếu trước hạn, PDR đưa toàn bộ trái phiếu lên sàn giao dịch tại HNX

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE) vừa công bố quyết định về việc việc đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, HĐQT PDR thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX đối với toàn bộ trái phiếu do công ty đã phát hành và lưu hành, bao gồm 4 mã PDRH2123007, PDRH2123008, PDRH2123010, PDRH2224001.

Cả 3 lô PDRH2123007, PDRH2123008 và PDRH2123010 được phát hành vào tháng 12/2021 và sẽ đáo hạn vào tháng 12/2023.



Lô còn lại có mã PDRH2224001 được phát hành vào tháng 3/2022 và đáo hạn vào tháng 3/2024. Số lượng trái phiếu đang lưu hành ước tính ở mức 1.014 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 25/9, Phát Đạt đã mua lại toàn bộ 135 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã PDRH2123006. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 24/9/2021 với tổng giá trị 270 tỷ đồng, có thời hạn 2 năm và lãi suất phát hành thực tế 13%/năm.

Về kết quả kinh doanh, PDR báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 298 tỷ đồng, giảm 56,66% so với cùng kỳ (688 tỷ đồng) là do tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản nên việc đầu tư kinh doanh của công ty vào các Dự án Bất động sản không được thuận lợi và còn do chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư của công ty.