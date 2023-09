Novaland chuẩn bị chi hơn 2.300 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) vừa có nghị quyết về việc tái cơ cấu khoản vay và mua lại trái phiếu trước hạn.



Trong đó, Hội đồng quản trị chấp thuận việc Novaland mua lại trái phiếu trước hạn theo cơ chế tự động, theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu đã phát hành.

Theo đó, hai lô trái phiếu Novaland dự định mua lại là NVLH2232001 và NVLH2232002, có quy mô lưu hành là 5.543 tỷ và 231 tỷ đồng. Trong đó, NVL dự kiến mua lại 2.252 tỷ đồng trái phiếu của lô đầu tiên và 94 tỷ đồng của lô thứ hai, tương ứng quy mô hơn 40% tổng giá trị lưu hành mỗi lô trái phiếu.

Giá mua lại sẽ dựa trên thỏa thuận giữa Novaland và trái chủ, với nguồn tài chính từ nguồn thu hợp phát của Novaland. Thời gian mua lại dự kiến bắt đầu từ ngày 22/9.

Đồng thời, HĐQT công ty thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung phương án phát hành trái phiếu của công ty đã được HĐQT thông qua tại nghị quyết số 25.

Novaland cho biết sẽ thay đổi một số điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu mã Novaland.Bond.2019 của doanh nghiệp; đây là lô trái phiếu được phát hành từ năm 2019, thời hạn 4 năm với tổng giá trị 650 tỷ đồng cùng lãi suất 15,75%/năm.

Cụ thể, Novaland thay đổi kỳ hạn trái phiếu từ 4 năm thành 6 năm. Bên cạnh đó, thay vì trả lãi 3 tháng/lần, Novaland quyết định từ ngày 28/3/2023 đến ngày đáo hạn trái phiếu (đã điều chỉnh) sẽ chỉ thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (đã điều chỉnh) hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu; đối với thanh toán gốc trái phiếu cũng áp dụng tương tự - chỉ thanh toán một lần.



Trước đó, kỳ trả lãi được áp dụng là trả lãi hàng quý (3 tháng/ lần) từ ngày phát hành tới hết ngày 27/3/2023.

Novaland nhấn mạnh, trong trường hợp có doanh thu bán hàng và/hoặc nguồn thu khác về nhanh hơn dự kiến thì sẽ mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu.

Về tài sản đảm bảo, ban đầu tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH TM Đầu tư Địa ốc 38 tại hai công ty CTCP Dịch vụ Hòa Thắng và Công ty Thư Nguyễn. Novaland điều chỉnh thành toàn bộ cổ phần và/hoặc phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH TM Đầu tư Địa ốc 38 tại hai công ty CTCP Dịch vụ Hòa Thắng và Công ty Thư Nguyễn.

Trước đó, HĐQT NVL thông qua việc cam kết của Novaland cho khoản vay của công ty con là CTCP Địa ốc Ngân Hiệp tại MBBank. Theo đó, khoản vay có hạn mức tín dụng tối đa là 1.200 tỷ đồng và dư nợ cho vay tại mọi thời điểm đối đa 600 tỷ đồng. Mục đích khoản vay là đầu tư, xây dựng và phát triển hai dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1, 2 - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong trường hợp Địa ốc Ngân Hiệp không thực hiện và/hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán, Novaland cam kết vô điều kiện, không hủy ngang sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho Địa ốc Ngân Hiệp.

Novaland cũng hỗ trợ Địa ốc Ngân Hiệp thực hiện quản lý, tư vấn và phát triển hai dự án Ngân Hiệp 1 và 2, cũng như hỗ trợ vốn cho Địa ốc Ngân Hiệp thực hiện hai dự án trên. Trong trường hợp hai dự án phát sinh nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định của pháp luật, Novaland sẽ hỗ trợ tài chính để Địa ốc Ngân Hiệp nộp bổ sung.

Về kết quả kinh doanh, NVL ghi nhận lỗ ròng 153 tỷ đồng trong quý 2/2023 so với mức lỗ ròng của quý 1/2023 là 377 tỷ đồng và so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS quý 2/2022 là749 tỷ đồng do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) và chi phí tài chính cao.

Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu từ bàn giao bất động sản của NVL đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (-63% YoY) và chiếm 84% tổng doanh thu. Doanh thu chủ yếu đến từ việc bàn giao tại Novaworld Phan Thiết, Novaworld Hồ Tràm và Aqua City. Trong nửa đầu năm 2023, khoản lỗ ròng của NVL là 530 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS nửa đầu năm 2022 là 1,8 nghìn tỷ đồng.

Về tái cơ cấu trái phiếu: Vào cuối quý 2/2023, tổng nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng của NVL lên tới 24,3 nghìn tỷ đồng với 13,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.



Trong 6 tháng đầu năm 2023, NVL đã đạt được các thỏa thuận như hoãn thanh toán gốc và lãi cho 10,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu cho đến năm 2024-2026 và thanh toán gốc và lãi của khoảng 600 tỷ đồng trái phiếu bán lẻ bằng các tài sản được phát triển bởi NVL.