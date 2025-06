Chăm lo đời sống nhân viên tạo nền tảng cho chiến lược nhân sự bền vững

Trong bối cảnh môi trường làm việc ngày càng đòi hỏi cao về hiệu suất và sáng tạo, khái niệm “wellbeing” – sức khỏe toàn diện đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp. Theo khảo sát của WTW năm 2024, tỷ lệ doanh nghiệp tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương xem “wellbeing” là yếu tố cơ bản trong chiến lược nhân sự đã tăng từ 21% lên 46% chỉ trong vòng ba năm.

TỪ XU HƯỚNG TRỞ THÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Bà Trần Thị Nguyệt Oanh, Giám đốc quản lý nguồn nhân lực, Ngân hàng HSBC Việt Nam, nhận định sức khỏe toàn diện không chỉ giới hạn ở thể chất, mà còn bao gồm kết nối xã hội, tài chính và tinh thần – những yếu tố nền tảng tạo nên sự cân bằng và năng lực làm việc bền vững cho người lao động. Đầu tư vào các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện được chứng minh là mang lại hiệu quả tài chính vượt trội.

Bà Trần Thị Nguyệt Oanh, Giám đốc quản lý nguồn nhân lực, Ngân hàng HSBC Việt Nam. “Đặt con người làm trung tâm không chỉ là một hành động đúng đắn, mà còn là một chiến lược dài hạn. Khi thể chất, xã hội, tài chính và tinh thần được quan tâm một cách toàn diện, những nhu cầu tưởng như tách biệt ấy sẽ cùng nhau tạo nên nền móng vững chắc, nơi con người có thể phát triển trọn vẹn và tổ chức có thể bứt phá một cách bền vững”.

Một nghiên cứu trên Journal of Occupational and Environmental Medicine cho thấy các công ty có chính sách tốt về an toàn và sức khỏe lao động đạt lợi nhuận trên cổ phần tăng tới 115%, vượt xa mức trung bình 27% của đối thủ.

Theo bà Nguyệt Oanh, sức khỏe toàn diện của nhân viên đang ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng. Bước vào văn phòng các công ty, tập đoàn lớn, chúng ta dễ dàng bắt gặp các mẫu ghế công thái học (ergonomic chair) được thiết kế giúp nhân viên cảm thấy thoải mái khi làm việc, giảm áp lực lên cột sống.

Một số công ty còn đầu tư trang thiết bị và phòng tập gym ngay tại văn phòng cho người lao động tiện sử dụng. Thậm chí, từ cách đây gần 20 năm, Google đã thu hút sự chú ý với chính sách cung cấp xe đạp miễn phí để giúp nhân viên nâng cao sức khỏe.

“Lãnh đạo doanh nghiệp đã sớm nhận ra mối tương quan giữa sức khỏe toàn diện của nhân viên có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công của tổ chức. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy một lực lượng lao động khỏe mạnh giúp công ty giảm chi phí y tế và tăng năng suất lao động, từ đó mang lại lợi nhuận nhiều hơn”, Giám đốc quản lý nguồn nhân lực HSBC Việt Nam nhận định.

Tại HSBC Việt Nam, một trong những ví dụ điển hình là việc ngân hàng tổ chức các buổi chia sẻ về vận động thể chất dành riêng cho nhân viên văn phòng – nhóm đối tượng vốn ít vận động nhưng phải đối mặt với nhiều áp lực tâm lý.

Không chỉ dừng ở các giải pháp truyền thống như khám sức khỏe định kỳ hay cung cấp bảo hiểm bổ sung, nhiều tổ chức còn ứng dụng công nghệ để thúc đẩy lối sống lành mạnh. Với HSBC, ứng dụng Personify Health được triển khai nhằm giúp nhân viên hình thành thói quen tích cực như ăn uống điều độ, đếm bước chân và tập luyện đều đặn thông qua các cuộc thi nội bộ.

BỐN TRỤ CỘT TẠO NỀN MÓNG GẮN KẾT NHÂN LỰC

Theo Giám đốc quản lý nguồn nhân lực HSBC Việt Nam, trong chiến lược “wellbeing” hiện đại, chăm sóc thể chất vẫn là yếu tố cốt lõi. Nhân viên có sức khỏe tốt giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí y tế và giảm tỷ lệ nghỉ ốm bệnh, vốn có thể lên đến 27% theo thống kê của một số nghiên cứu. Nhiều công ty không ngần ngại đầu tư vào ghế công thái học, không gian thể dục, hoặc thậm chí phòng gym tại văn phòng để đảm bảo điều kiện làm việc tối ưu.

Bên cạnh đó, trụ cột thứ hai là kết nối xã hội ngày càng được đánh giá cao trong bối cảnh nhiều nhân viên làm việc linh hoạt hoặc từ xa. Các chương trình tình nguyện, hội thao gia đình hay hoạt động cộng đồng là cách giúp người lao động tăng cường tương tác và cảm thấy gắn bó hơn với tổ chức.

Tài chính cá nhân là trụ cột thứ ba, là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần và khả năng tập trung của người lao động. Một báo cáo toàn cầu cho thấy 59% nhân viên thừa nhận căng thẳng tài chính là nguyên nhân chính gây lo âu và giảm hiệu suất làm việc.

Sức khỏe tinh thần là trụ cột thứ tư, song theo bà Nguyệt Oanh yếu tố này thường bị đánh giá thấp. Trong khi hơn 65% người lao động thừa nhận từng trải qua trạng thái kiệt sức (burnout), phần lớn vẫn ngại chia sẻ hoặc tìm kiếm hỗ trợ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trầm cảm và lo âu gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu gần 1.000 tỷ USD mỗi năm.

Do đó, bà Nguyệt Oanh cho rằng hiện nay ngày càng nhiều doanh nghiệp thiết lập các đường dây tư vấn tâm lý, tổ chức workshop chuyên đề và sử dụng ứng dụng hỗ trợ thiền, giấc ngủ như Headspace cho nhân viên.

Không chỉ dừng lại ở người lao động, nhiều chương trình phúc lợi cũng đã được mở rộng cho gia đình họ như bảo hiểm sức khỏe, tai nạn, hoặc dịch vụ tư vấn hỗ trợ tinh thần qua điện thoại, website và ứng dụng. Điều này góp phần tăng niềm tin và mức độ gắn bó của nhân viên với tổ chức trong dài hạn.