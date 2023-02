Chỉ số giá vàng, giá USD biến động ra sao trong tháng 2?

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố chỉ số giá vàng và chỉ số USD tháng 2/2023.

Trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.740 VND/USD trong tháng 2. Chỉ số giá USD tháng 02/2023 tăng 0,2% so với tháng trước do nguồn cung bảo đảm; tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá USD trong nước tăng 3,42% so với cùng kỳ 2022.

Đồng USD tháng 02/2023 trên thị trường thế giới tăng sau khi Fed thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 0,25 điểm phần trăm đưa mức lãi suất lên mức 4,5%-4,7% và chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2023 của Mỹ được công bố.

Hầu hết các loại tiền tệ châu Á đã giảm giá, trong khi đồng USD tiệm cận mức cao nhất trong 2 tháng. Nguyên nhân là dữ liệu lạm phát của Mỹ nóng hơn dự kiến khiến thị trường dự báo Fed sẽ tăng lãi suất nhiều hơn trong năm nay.

Ở trong nước, tuần từ 20-24/2, lãi suất VND liên ngân hàng đảo chiều tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 38 ngàn tỷ đồng từ thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Giới phân tích đánh giá động thái của Ngân hàng Nhà nước nhằm đẩy mặt bằng lãi suất thị trường 2 lên cao hơn so với lãi suất USD, tạo khoảng cách an toàn trước cuộc họp sắp tới của Fed.

Chỉ số PCE đo lường hành vi của người tiêu dùng Mỹ đã tăng gấp 3 lần trong tháng 1/2023 (so với tháng 12/2022). Quyết định của Fed được chi phối bởi PCE nhiều hơn là chỉ số giá cả. Ví dụ, giá trứng có thể đã tăng 8,5% trong tháng 1, nhưng nếu không có ai mua vì chúng quá đắt, thì chúng chỉ nằm trên kệ của cửa hàng tạp hóa và không thực sự góp phần vào lạm phát. Tuy nhiên, sự gia tăng PCE cho thấy rằng người tiêu dùng vẫn mua trứng. Ngay cả khi loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng, PCE lõi trong tháng 1 vẫn ở mức 0,6%, nghĩa là nhiều tiền hơn (hơn 1,8% so với tháng 12/2022) đã được chi cho hàng hóa và dịch vụ.

USD tăng giá khiến các dòng vốn không mặn mà với vàng. Giá vàng thế giới giảm khi đồng USD tăng giá. Tuy nhiên, trong tháng 2/2023, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 02/2023 tăng 0,92% so với tháng trước; tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá vàng trong nước tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng thế giới rạng sáng 28/2 (giờ Việt Nam) phục hồi nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 4 USD lên mức 1.817,3 USD/ ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.824,9 USD/ ounce, tăng 7,8 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Phiên giao dịch ngày 28/2, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện trên 13 triệu đồng/ lượng.

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng 28/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,10 - 66,90 triệu đồng/lượng, giảm 50 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 150 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.

Vàng Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,00 - 66,70 triệu đồng/lượng, giảm 50 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 200 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.

Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 66,00 - 66,70 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 200 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 66,05 - 66,68 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 chiều 53,22 - 54,07 triệu đồng/lượng.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.817,3 USD/ounce (tương đương gần 52,6 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện trên 13 triệu đồng/ lượng.