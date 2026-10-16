Chủ tịch Fed từ chối phát tín hiệu về đường đi của lãi suất

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang ở trong một chu kỳ “thắt chặt chính sách tiền tệ một cách đồng bộ” và khẳng định “không ai có thể đứng ngoài cuộc”.
“Tôi không đưa ra nhận định trước các cuộc họp. Tôi không cho rằng mình nên tuyên bố ngay từ bây giờ về những quyết định sẽ đưa ra tại các cuộc họp còn lại trong năm nay”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Warsh phát biểu trong một cuộc nói chuyện bên lề tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ra ở Bangkok, Thái Lan.
Ông Warsh cũng nhắc lại quan điểm của ông phản đối việc đưa ra các chỉ dẫn định hướng trước về chính sách tiền tệ cho thị trường. Thay vào đó, ông cho rằng thị trường nên dựa vào việc phân tích dữ liệu thực tế.
Nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới cũng thừa nhận rằng lập trường này của ông có thể gây thất vọng cho những ai kỳ vọng có được tín hiệu trước về quyết định của Fed tại cuộc họp vào ngày 27-28/10. “Đây là một chương mới tại Fed, và chúng tôi không còn áp dụng cách tiếp cận đó nữa. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn có thể linh hoạt theo bất kỳ hướng nào cần thiết”, ông Warsh cho biết.
Những phát biểu này được đưa ra trong cuộc trò chuyện giữa ông Warsh với bà Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc IMF. Các thị trường tài chính nhìn chung ổn định sau khi những nội dung này được truyền thông đưa tin.
Ông Warsh mô tả bức tranh toàn cầu hiện nay như một cuộc chiến chung nhằm kiểm soát giá cả. Theo ông, dù mỗi ngân hàng trung ương đưa ra quyết định dựa trên nhiệm vụ riêng của mình, nhưng kết quả chung vẫn là “một tiến trình thắt chặt chính sách tiền tệ đồng bộ trên khắp thế giới” và điều này đồng nghĩa với việc không một ngân hàng trung ương nào có thể đứng ngoài cuộc.
Trong cuộc nói chuyện, người đứng đầu Fed cũng chia sẻ sâu hơn về quan điểm của ông về trí tuệ nhân tạo (AI), gọi đây là “thay đổi có tác động lớn nhất đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu trong suốt cuộc đời tôi”. Ông bày tỏ sự lạc quan rằng AI sẽ giúp các nền kinh tế biết tận dụng công nghệ này trở nên năng suất và thịnh vượng hơn. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng chặng đường phía trước có thể “rất gập ghềnh”, và tác động ngắn hạn của AI đối với thị trường việc làm vẫn còn là một ẩn số.
“Tôi muốn các bạn thấy được sự lạc quan từ tôi, nhưng đó là sự lạc quan đi kèm với tinh thần nghiêm túc và mục tiêu rõ ràng”, ông Warsh nói. Ông tin rằng một thập kỷ nữa nhìn lại, mọi người sẽ thấy rằng “đây là một bước ngoặt có tác động vô cùng to lớn”.
Trong cuộc họp gần đây nhất diễn ra vào tháng 9, Fed nâng lãi suất quỹ liên bang 0,25 điểm phần trăm lên 3,75-4%, đánh dấu đợt tăng đầu tiên kể từ năm 2023.
Theo công cụ CME FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, sau những phát biểu mới nhất của ông Warsh, các nhà giao dịch đặt cược khả năng hơn 85% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào cuối tháng này. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 vẫn cao, xấp xỉ 90%.
Trước ông Warsh, một số quan chức Fed phát biểu trong những ngày gần đây cũng phát tín hiệu rằng Fed có thể phải tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay, nhưng không nhất thiết phải tăng ngay trong cuộc họp tháng 10. Phát biểu hôm 14/10, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly, đã đưa ra quan điểm như vậy.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, bà Daly nói: "Nhiều khả năng chúng tôi sẽ cần thực hiện thêm các điều chỉnh, nhưng thời điểm cụ thể cho những điều chỉnh đó vẫn là vấn đề mà chúng tôi đang cân nhắc. Tôi không thấy có sự cấp bách nào buộc chúng tôi phải đưa ra quyết định khi thông tin trong tay còn hạn chế. Tôi tin rằng chúng tôi vẫn có đủ thời gian cần thiết”.
Trước đó, vào hôm 13/10, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang giúp hạn chế nhu cầu, qua đó làm bớt một phần công việc của chính sách tiền tệ thắt chặt.
"Rủi ro lạm phát đã tăng lên, nhưng rủi ro không đồng nghĩa với thực tế. Tôi cho rằng việc hành động dựa trên rủi ro trong khi vẫn còn thời gian để đưa ra quyết định sáng suốt là điều thiếu thận trọng”, bà Daly nói, đồng thời cho biết sự ổn định liên tục của thị trường lao động tạo dư địa để Fed tập trung vào mục tiêu ổn định giá cả.
Bà đặt câu hỏi: "Tại sao phải tạo ra sự cấp bách khi không cần thiết? Tại sao không dành thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng và thận trọng? Hơn nữa, chúng ta vẫn còn nhiều cuộc họp phía trước". Đồng thời, bà bày tỏ tin tương rằng thị trường "hiểu rằng chúng tôi cam kết duy trì sự ổn định giá cả và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu đó".
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