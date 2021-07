Chủ tịch Hà Nội: Còn tình trạng người dân ra đường khá lớn

Chiều tối ngày 24/7, sau 12h thực hiện giãn cách xã hội ở Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì phiên họp giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy Công tác phòng chống Covid-19 của thành phố với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị không đọc báo cáo mà đề nghị đi vào thẳng các vấn đề nóng bỏng để thành phố chỉ đạo, tháo gỡ.

Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trên địa bàn trong ngày đầu thực hiện giãn cách, tuy nhiên Chủ tịch Chu Ngọc Anh cho biết, qua hệ thống camera giám sát các đường phố Thủ đô ở Sở chỉ huy trưa cùng ngày cho thấy còn tình trạng người dân ra đường khá lớn.

“Tôi đã trao đổi trực tiếp với 10 chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện để yêu cầu triển khai lực lượng chức năng nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm giãn cách”, ông Chu Ngọc Anh nói và cho hay chiều 24/7, ông đã trực tiếp thị sát nhiều tuyến phố tại nhiều quận, huyện của Thủ đô.

Qua đó thấy rằng, đa số người dân đã chấp hành nhưng có nơi, có chỗ, việc thực hiện giãn cách chưa thực sự triệt để. Đến gần 18h, số lượng người dân ra đường vẫn còn khá lớn so với kỳ vọng thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát tình hình, làm sạch mầm bệnh trong cộng đồng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các lực lượng phải tăng cường trên thực địa để nhắc nhở, kiểm tra, xử lý đối với người dân vi phạm Chỉ thị 17 của thành phố.

“Thực tế kiểm tra chắc chắn sẽ còn có người ra đường không phải vì mục đích thiết yếu. Quy định xử phạt đã có, các cấp cần thực hiện nghiêm. Các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến người dân tinh thần. "Đây không phải khuyến cáo mà là yêu cầu nhân dân ở nhà, không ra ngoài với các mục đích không được phép”, ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội cũng lưu ý các cơ quan hành chính cần tổ chức cơ cấu làm việc tối thiểu, yêu cầu làm việc trực tuyến là chính, vì như thế mới hạn chế người ra đường. “Đây là điểm khác biệt để tận dụng thời cơ vàng để kiểm soát dịch bệnh – nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay”, ông Chu Ngọc Anh cho biết.

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, thực hiện việc giãn cách xã hội, từ sáng 24/7, Công an thành phố đã khẩn trương thành lập các tổ cơ động để tăng cường xử lý vi phạm. Qua đó, xử phạt 71 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt 60 triệu đồng 4 cơ sở kinh doanh không thiết yếu vẫn mở cửa.

Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh ở cửa ngõ Thủ đô, Công an thành phố cơ bản đã chặn toàn bộ xe vào Thủ đô. Bên cạnh đó, thời gian qua, Công an thành phố đã chỉ đạo công an phường, xã thống kê chính xác được 8.299 người về Hà Nội, trong đó có 7.568 người ở 19 tỉnh, thành phố đang phải giãn cách xã hội.

Từ 6h ngày 24/7, TP. Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn thành phố. Theo đó, thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác.

Các trường hợp đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động.

Theo Sở Y tế Hà Nội, sau nhiều ngày liên tục có số mắc tăng cao, chiều tối 24/7, Hà Nội chỉ ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mắc trong ngày là 23 trường hợp.

Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 689 trường hợp dương tính, trong đó có 424 trường hợp tại cộng động, 265 trường hợp là những người đã được cách ly.