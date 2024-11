KDH đã giải ngân xong 3.000 tỷ từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) công bố báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể: từ ngày 15 đến ngày 29/7/2024, KDH đã chào bán hơn 110 triệu cổ phiếu KDH với giá chào bán 27.250 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 3.000 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ từ 7.993 tỷ đồng lên 9.094 tỷ đồng.

Theo báo cáo tình hình sử dụng vốn, KDH cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 29/7/2024 - 1/10/2024, doanh nghiệp này đã giải ngân toàn bộ 3.000 tỷ đồng huy động được, trong đó: Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc (2.700 tỷ đồng); Thanh toán nợ vay tại ngân hàng theo hợp đồng tín dụng năm 2021 gần 250 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh 50 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu của KDH, số tiền mà doanh nghiệp này đầu tư góp thêm vốn vào Khang Phúc đã được Khang Phúc thanh toán cho 3 khoản vay tại ngân hàng của Khang Phúc đúng theo mục đích chào bán đã được phê duyệt.





Trước đó, HĐQT công ty đã thông qua chủ trương giải thể hai công ty con. Theo đó, công ty đã thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Phát triển nhà và Xây dựng hạ tầng Long Phước Điền và Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Phú. Đây là 2 công ty con mà KDH sở hữu lần lượt 99,95% và 99% vốn điều lệ.

Được biết, KDH đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 với doanh thu đạt 253 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước; giảm 24% so với quý 1/2024 và giảm 61% so với quý 2/2024 và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 70 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước; tăng 11% so với quý 1/2024 và giảm 75% so với quý 2/2024.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu giảm 24% so với cùng kỳ năm trước đạt 1,2 nghìn tỷ đồng trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giảm 37% so với cùng kỳ năm trước, đạt 412 tỷ đồng. VCSC cho rằng kết quả lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2024 chủ yếu đến từ việc bàn giao dự án The Classia (khoảng 180 căn thấp tầng; đã bán 97% và đã bàn giao hơn 95% tính đến cuối quý 2/2024 và doanh thu từ việc bán các lô đất chưa công bố.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2024 lần lượt hoàn thành 36% và 46% dự báo cả năm của VCSC. Tuy nhiên, VCSC cho rằng không có thay đổi đáng kể đối với các dự báo hiện tại của VCSC cho KDH khi VCSC vẫn kỳ vọng dự án The Privia (quận Bình Tân, TP.HCM, tổng cộng khoảng 1.040 căn cao tầng, đã bán gần 100%) sẽ bắt đầu bàn giao trong quý 4/2024 và là yếu tố đóng góp chính cho dự báo lợi nhuận năm 2024 của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Đối với dự án liên doanh 11,8 ha của KDH với Keppel, VCSC kỳ vọng đợt mở bán sẽ bắt đầu trong năm nay khi việc xây dựng phần thấp tầng của dự án này đã gần hoàn thành.