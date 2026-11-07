Chuẩn hóa quản trị, năng lực nội tại là chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt thu hút vốn

Việc chuẩn hóa quy trình quản trị, nâng cao năng lực nội tại và tài chính không chỉ giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn mà còn nâng cao sức cạnh tranh và xây dựng niềm tin dài hạn với nhà đầu tư…

Các diễn giả tại Diễn đàn "Thị trường vốn chu kỳ X - Bệ phóng cho doanh nghiệp Made by Vietnam", chiều 6/11. Ảnh: Hoài An.

Chiều 6/11, diễn đàn "Thị trường vốn chu kỳ X - Bệ phóng cho doanh nghiệp Made by Vietnam" do Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi tổ chức, giúp doanh nghiệp Việt có được “góc nhìn” trong xu hướng tiếp cận nguồn vốn mới, đặc biệt từ các kênh dẫn vốn quốc tế…

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán, quy mô tín dụng ngân hàng năm 2025 đạt khoảng 145% GDP, trong khi vốn hóa thị trường cổ phiếu và trái phiếu niêm yết lần lượt đạt 82,6% và 22,1% GDP vào giữa năm 2026. Những con số này cho thấy thị trường vốn vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn đa dạng hơn.

Tại diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), nhấn mạnh việc chuẩn hóa quy trình quản trị và tài chính là yếu tố then chốt để doanh nghiệp có thể thu hút vốn đầu tư quốc tế. Trung tâm tài chính quốc tế đã kết nạp 10 thành viên đầu tiên là các tập đoàn đầu tư quốc tế, với tổng vốn cam kết đầu tư vào nền kinh tế thực khoảng 2,7 tỉ USD đến năm 2027.

Theo ông Huân, để có thể tiếp cận dòng vốn quốc tế, doanh nghiệp cần chuẩn hóa ba yếu tố quan trọng: quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, hệ thống kế toán - tài chính theo IFRS và xếp hạng tín nhiệm độc lập.

Ông Trịnh Thanh Cần, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi, cho rằng ngoài việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), doanh nghiệp có thể huy động vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân, phát hành trái phiếu, vay hợp vốn quốc tế hoặc liên doanh với đối tác chiến lược.

Ngoài ra, ông Cần cũng nhấn mạnh rằng các quỹ đầu tư tư nhân không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa quản trị. Công ty chứng khoán có thể đóng vai trò tư vấn cấu trúc tài chính và làm cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận nhà đầu tư tại trung tâm tài chính quốc tế.

Một hướng thu hút nguồn lực khác là phát triển thị trường tài sản mã hóa. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), cho biết thị trường toàn cầu đang tăng trưởng mạnh và Việt Nam cần cơ chế linh hoạt để thu hút dòng vốn này. Theo ông, các sản phẩm giao dịch giao ngay, phái sinh và cho vay ký quỹ đã phổ biến trên thế giới, do đó Việt Nam cần khuyến khích thử nghiệm sản phẩm mới và đơn giản hóa thủ tục cấp phép.

Trong bối cảnh thị trường vốn chu kỳ X mở ra nhiều cơ hội, doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng để tận dụng tối đa những lợi thế này. Như PGS.TS Nguyễn Hữu Huân đã lưu ý, mục tiêu cuối cùng là tạo ra giá trị bền vững, giúp doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai.