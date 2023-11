Chứng khoán KIS lại bị phạt nặng vì cho khách hàng đặt lệnh mua cổ phiếu khi chưa đủ tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 9/11 vừa qua đã ban hành Quyết định số 1026/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 3 và tầng 11, tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh), với số tiền phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Cụ thể, kiểm tra chọn mẫu trong giai đoạn từ ngày 13/8/2021 đến ngày 8/4/2022 cho thấy, tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

Trước đó, hồi tháng 10/2022, Chứng khoán KIS cũng bị phạt 250 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Cụ thể, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 03 đợt chào bán của Công ty cổ phần Cung điện Mùa đông. Đợt 1: chào bán 254 tỷ đồng, đợt 2: chào bán 196 tỷ đồng, cùng vào tháng 11/2021 và đợt 3: chào bán 1.900 tỷ đồng tháng 3/2022.

Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Hậu quả là để xảy ra vụ việc Công ty Tân Hoàng Minh phát hành 9 lô trái phiếu chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng của nhà đầu tư, hiện đang được Cơ quan công an thụ lý điều tra.

Chứng khoán KIS còn bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp Quý IV/2021, năm 2021, Quý I/2022; Báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu năm 2021.

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo định kỳ cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu năm 2021; báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Quý I/2021, Quý II/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đầu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành Quý I/2021, Quý II/2021, năm 2021.

Chứng khoán KIS cũng báo cáo HNX không đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp Quý II,III/2021; báo cáo định kỳ tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Quý III/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đầu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành Quý IV/2021).

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Quý 3/2023 của Chứng khoán KIS ghi nhận hầu hết các mảng kinh doanh chính của KIS đều tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động đạt 787 tỷ đồng tăng 44% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới tăng hơn 80%, đạt gần 137 tỷ đồng. Lãi cho vay và phải thu đạt mức tăng 40%.

Về nghiệp vụ tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 471,3 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ. Dù khoản lỗ tài sản FVTPL tăng 30% lên 408,6 tỷ đồng, KIS vẫn báo lãi tự doanh gần 60 tỷ đồng. Cùng kỳ, Công ty lỗ tự doanh gần 56 tỷ đồng.

Tổng kết quý 3, KIS lãi ròng gần 144 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của Công ty đạt 1,653 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Tuy vậy, do chi phí hoạt động giảm mạnh, lãi ròng kỳ này vẫn ghi nhận mức tăng hơn 160% so với cùng kỳ, đạt 328.3 tỷ đồng.