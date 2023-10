Vi phạm nhiều lần, PC1 bị xử phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE) thông báo đã nhận được quyết định của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra về việc chấp hành pháp luật thuế với tổng cộng số tiền PC1 bị xử lý về thuế hơn 979 triệu đồng.

Theo quyết định từ Tổng cục Thuế đưa ra vào ngày 9/10 nêu rõ, PC1 đã có hành vi vi phạm hành chính khi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định và khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định.

Đồng thời, doanh nghiệp này bị áp dụng tình tiết tăng nặng do vi phạm hành chính nhiều lần. Cụ thể, PC1 đã khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp kỳ tính thuế tháng 11 và 12 năm 2022.

Với các vi phạm nêu trên, công ty bị xử phạt gần 129 triệu đồng, trong đó phạt hành bi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp ( tỷ lệ 20% số thuế TNDN phải nộp tăng thêm năm 2022) là 109 triệu đồng; hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế GTGT (tỷ lệ 20% số thuế GTGT phải nộp thêm 2022) hơn 5,7 triệu đồng; hành vi kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế GTG phải nộp kỳ tính thuế tháng 11-12/2022 (có áp dụng tình tiết tăng nặng) là gần 14 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả , PC1 buộc nộp số tiền thuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) gần 576 triệu đồng, trong đó bao gồm hơn 547 triệu đồng thuế TNDN 2022 và 28,6 triệu đồng thuế GTGT năm 2022.

Thêm vào đó, doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp thuế hơn 34 triệu đồng, tính đến ngày 29/09/2023. Sau ngày 29/09, PC1 có trách nhiệm tự tính, nộp số tiền chậm nộp còn lại vào NSNN theo quy định.

Ngoài ra, giảm số thuế VAT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế tháng 12/2022 số tiền hơn 240 triệu đồng.

Mới đây, HĐQT PC1 đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông. Theo đó, tập đoàn dự kiến phát hành gần 41 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới).

Thời gian phát hành sau khi được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong quý IV/2023. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 406 tỷ đồng, sau đợt phát hành, vốn điều lệ của PC1 dự kiến tăng lên 3.110 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2022 của công ty.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/10, giá cổ phiếu PC1 giảm 6,85% xuốngcòn 29.900 đồng/cp.

Trước đó, Chứng khoán VietCap (VCSC) đã điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu nhưng duy trì khuyến nghị "phù hợp thị trường" cho PC1 do VCSC giảm 5% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 (tương ứng -29%/-19%/-17%/+6%/+8% cho các năm 2023/24/25/26/27F) do VCSC điều chỉnh giảm giả định hiệu suất hoạt động của mảng thủy điện từ 39%-42% xuống 28%-32% trong giai đoạn 2023-2025 khi KQKD 6 tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự kiến và VCSC dự phóng HĐKD mảng thủy điện yếu trong giai đoạn 2024-2025 do điều kiện thời tiết El Niño và VCSC điều chỉnh giảm giả định biên lợi nhuận gộp cho KCN Nomura từ 35% xuống 23%-25% trong giai đoạn dự báo để phản ánh KQKD 6 tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự kiến.

Đồng thời, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2023 giảm 23% YoY chủ yếu do (1) lợi nhuận gộp mảng thủy điện giảm 40% YoY, (2) lợi nhuận gộp mảng xây lắp điện giảm 24% YoY và (3) chi phí lãi vay tăng mạnh 46% YoY, ảnh hưởng khoản đóng góp của công ty khai thác niken (PC1 nắm giữ 51% cổ phần) và KCN Nomura (PC1 nắm giữ 70% cổ phần) cũng như lợi nhuận gộp cao hơn so với cùng kỳ từ mảng điện gió.