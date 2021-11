Chứng khoán Mỹ, dầu thô, Bitcoin cùng bị bán tháo sau số liệu lạm phát Mỹ

Báo cáo lạm phát đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, gây áp lực giảm mạnh lên các cổ phiếu có mức tăng trưởng lớn như cổ phiếu công nghệ, khiến thị trường có một phiên tụt điểm.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 0,66%, còn 36.079,94 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 0,82%, còn 4.646,71 điểm. Chỉ số Nasdaq “bốc hơi” 1,66%, còn 15.622,71 điểm.

Loạt cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn gồm Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook; Amazon, Apple; Netflix; Microsoft; hay Alphabet, công ty mẹ của Google đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ.

Chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu vốn hoá nhỏ cũng mất 1,6% điểm số khi đóng cửa.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của nước này tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ. Nếu so với tháng 9, CPI tăng 0,9%, so với mức dự báo tăng 0,6% mà giới phân tích đưa ra trước đó.

“Lạm phát vẫn cao dai dẳng, gây ngạc nhiên cho nhiều người vốn kỳ vọng giá cả sớm xuống thang”, chiến lược gia trưởng Ryan Detrick của LPL Financial phát biểu. “Sự thật là bạn không thể đóng cửa một nền kinh tế 20 nghìn tỷ USD và rồi không cảm thấy một số gập ghềnh khi nền kinh tế đó mở cửa trở lại. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng những vấn đề về chuỗi cung ứng sẽ được giải quyết trong mấy tháng tới và lạm phát sẽ dịu đi.

Sau dữ liệu CPI, giới giao dịch bắt đầu tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sớm hơn, với đợt tăng đầu tiên có thể diễn ra vào tháng 7/2022.

Dưới áp lực từ đồng USD tăng mạnh, giá dầu giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch.

Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 2,14 USD/thùng, tương đương giảm 2,5%, còn 82,64 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York mất 2,81 USD/thùng, tương đương giảm 3,3%, còn 81,34 USD/thùng.’

Tuần trước, giá dầu Brent đạt đỉnh của 3 năm và giá dầu WTI lên mức cao nhất 7 năm ở mức gần 85 USD/thùng.

Giá “vàng đen” còn sụt giá do Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Chính phủ nước này đang tìm cách “hạ nhiệt” giá năng lượng trong bối cảnh lạm phát tăng mạnh.

“Rõ ràng, sức ép đối với chính quyền ông Biden đã tăng lên sau báo cáo lạm phát ngày hôm nay. Thị trường lo rằng Fed có thể hành động quyết liệt hơn trong vấn đề tăng lãi suất, và điều đó dẫn tới đồng USD tăng giá”, nhà phân tích Phil Flynn thuộc Price Futures Group nhận định.

Ông Biden cho biết đã yêu cầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) tìm phương thức đưa giá năng lượng giảm xuống, đồng thời yêu cầu Uỷ ban Thương mại Liên bang (FTC) ngăn chặn tình trạng tháo túng thị trường năng lượng.

Báo cáo hàng tuần từ Bộ Năng lượng Mỹ là một nguyên nhân nữa khiến dầu giảm giá. Theo báo cáo này, lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng 1 triệu thùng trong tuần trước. Tuy ít hơn mức tăng 2,1 triệu thùng mà giới phân tích dự báo trước đó, mức tăng này cũng đủ để tạo thêm áp lực lên giá dầu.

Giá dầu tăng mạnh gần đây sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, từ chối tăng sản lượng mạnh hơn. Trong bối cảnh đó, Nhà Trắng đã tính đến khả năng xả dự trữ dầu chiến lược (SPR) để kéo giá xăng bán lẻ ở nước này xuống từ mức cao nhất 7 năm hiện nay. Thông thường, Mỹ chỉ xả SPR trong những tình huống khẩn cấp như thiên tai.

Nhiều nhà giao dịch nói rằng giá dầu có thể tiếp tục tăng trong những tháng tới, nhưng cũng cho rằng điều đó có thể thúc đẩy các nhà khai thác dầu đá phiến gia tăng sản lượng để tranh thủ mức giá cao.

Ông Marco Dunand, CEO của Mercuria Energy Trading, giá dầu cao có thể khiến ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ tăng sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày. Tổng sản lượng dầu của Mỹ hiện ở mức khoảng 11,5 triệu thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức gần 13 triệu thùng/ngày ở thời điểm cuối năm 2019.

Trên thị trường tiền ảo, giá Bitcoin cũng giảm khá sâu dưới mức kỷ lục trên 68.000 USD thiết lập cách đây ít hôm. Lúc hơn 7h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com là dưới 64.500 USD, giảm hơn 4% so với cách đó 24 tiếng.

Tổng giá trị vốn hoá của toàn thị trường tiền ảo cùng thời điểm đạt 2,8 nghìn tỷ USD, giảm từ mức trên 3 nghìn tỷ USD khi Bitcoin lập kỷ lục.