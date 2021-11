Tesla kéo chứng khoán Mỹ tụt đỉnh, giá dầu tăng liền 3 phiên, Bitcoin giảm nhẹ khỏi kỷ lục

Giá dầu thô tiếp tục đi lên, vượt ngưỡng 84 USD/thùng, sau khi Mỹ dỡ hạn chế đi lại. Giá Bitcoin đi xuống nhưng vẫn gần đỉnh cao mọi thời đại.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 0,3%, còn 36.319,98 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, còn 4.685,25 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,6%, còn 15.886,54 điểm.

Cổ phiếu Tesla giảm gần 12% do đề xuất bán cổ phiếu của CEO Elon Musk. Cuối tuần vừa rồi, Musk cho biết ông có ý định bán 10% số cổ phiếu Tesla mà ông đang nắm giữ để lấy tiền đóng thuế. Trong phiên ngày thứ Hai, cổ phiếu Tesla đã giảm hơn 5%.

“Việc giá cổ phiếu Tesla giảm mạnh chủ yếu là do yếu tố kỹ thuật chứ không phải yếu tố nền tảng. Nhưng cú giảm này gây áp lực lên nhóm cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu trong chỉ số S&P 500 ngày hôm nay. Chỉ số PPI tháng 10 cũng gây sức ép tương tự, vì giá đầu vào tại các doanh nghiệp tiếp tục tăng”, nhà phân tích Jeff Curie của ngân hàng Goldman Sachs nói trong một báo cáo. “Ngược lại, triển vọng Covid từ đại dịch trở thành bệnh đặc hữu, và khả năng tắc nghẽn chuỗi cung ứng được giải toả sẽ là những nhân tố tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, dù tốc độ tăng trưởng có chậm lại so với trước”.

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 10 của nước này tăng 0,6% trong tháng 10 so với tháng 9, phù hợp với dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 8,6%, mức tăng hàng năm mạnh nhất được ghi nhận trong 11 năm qua.

“Ngày hôm nay, nhà đầu tư lại lo lắng. Vấn đề lạm phát đang tồn tại và cần phải được giải quyết. Chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ yếu đi trong mấy tháng tới và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục mềm mỏng, mọi người sẽ quay trở lại tìm kiếm việc làm và người tiêu dùng sẽ chuyển từ mua hàng hoá sang mua dịch vụ. Những yếu tố đó sẽ đẩy thị trường lên cao hơn trong thời gian còn lại của năm”, chiến lược gia Brent Schutte của Northwestern Mutual Wealth Management Company nói với hãng tin CNBC.

Sau PPI, sự chú ý của Phố Wall hướng tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến được Bộ Lao động công bố vào ngày thứ Tư. Giới phân tích dự báo mức tăng 0,6% của chỉ số tháng 10 so với tháng 9 và mức tăng gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất trong khoảng 30 năm. Trong đó, CPI lõi – chỉ số không bao gồm giá lương thực thực phẩm và năng lượng, là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng – được dự báo tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh khả quan là nhân tố đưa chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục thời gian gần đây. Trước phiên giảm này, S&P 500 đã có 8 phiên tăng không nghỉ. Phiên đầu tuần, cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London đóng cửa phiên ngày thứ Ba với mức tăng 1,35 USD/thùng, tương đương tăng 1,6%, đạt 84,78 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,22 USD/thùng, tương đương tăng 2,7%, đạt 84,15 USD/thùng. Trong phiên ngày thứ Hai, giá của hai loại dầu cùng tăng 0,8%.

Từ ngày thứ Hai, Mỹ đã chính thức cho du khách đã tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh vào nước này. Ngoài ra, việc kế hoạch đầu tư hạ tầng trị giá khoảng 1 nghìn tỷ USD của Tổng thống Joe Biden được Hạ viện nước này thông qua, cùng số liệu xuất khẩu tốt hơn dự báo của Trung Quốc đã giúp vẽ nên một bức tranh sáng sủa hơn về sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

“Với việc Mỹ mở cửa biên giới trở lại cho du khách đã tiêm vaccine, nhu cầu xăng hàng không sẽ nhận được một cú huých quan trọng”, nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil nhận định. “Gói hạ tầng 1 nghìn tỷ USD được thông qua cũng giúp ích thêm cho thị trường dầu”.

Năm nay, giá dầu Brent đã tăng hơn 60%. Cuối tháng 10, giá dầu này đạt 86,7 USD/thùng, cao nhất 3 năm, một phần do liên minh OPEC+ từ chối tăng sản lượng mạnh hơn. Một báo cáo của JPMorgan Chase cho biết nhu cầu dầu toàn cầu trong tháng 11 đã gần trở lại mức trước đại dịch là 100 triệu thùng/ngày, sau khi giảm chóng mặt trong năm ngoái.

Giá tiền ảo Bitcoin đã giảm nhẹ trở lại sau khi lập đỉnh cao mọi thời đại trên ngưỡng 68.000 USD vào ngày hôm qua. Lúc hơn 7h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com là 67.322 USD, giảm gần 0,2% so với cách đó 24 tiếng. Từ đầu năm đến nay, giá Bitcoin đã tăng khoảng 130%.