Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì cú sụt 12% của cổ phiếu Alphabet, giá dầu đi xuống sau tín hiệu đàm phán hòa bình

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (29/10), kết thúc chuỗi ba phiên tăng trước đó, khi một loạt cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn bị bán tháo sau báo cáo tài chính...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu thô giảm nhẹ sau khi xuất hiện thông tin nói rằng Mỹ muốn nối lại đàm phán hòa bình với Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,3%, còn 7.720,39 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 132,54 điểm, tương đương giảm 0,25%, còn 52.342,56 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,38%, còn 26.184,72 điểm.

Cổ phiếu Alphabet giảm 13% sau khi công ty mẹ của Google công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và doanh thu đều không đạt kỳ vọng. Alphabet ghi nhận dòng tiền tự do âm 9,07 tỷ USD và vẫn giữ nguyên dự báo chi phí đầu tư cơ bản cho cả năm ở mức từ 195-205 tỷ USD.

Đây là phiên giảm mạnh nhất của cổ phiếu Alphabet kể từ khi Google trở thành công ty đại chúng vào năm 2004. Cú giảm khiến giá trị vốn hóa thị trường của Alphabet “bốc hơi” 500 tỷ USD.

Caterpillar, một thành viên khác thuộc chỉ số Dow Jones, cũng sụt giảm hơn 9%, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020. Mặc dù "gã khổng lồ" công nghiệp này công bố doanh thu và lợi nhuận quý 3 vượt dự báo, nhưng doanh số từ mảng kinh doanh thiết bị xây dựng lại thấp hơn một chút so với ước tính.

Cổ phiếu Microsoft quay đầu giảm sau khi tăng điểm lúc đầu phiên. Nhờ sự tăng trưởng trong mảng hạ tầng đám mây Azure, kết quả kinh doanh quý 3/2026 của Microsoft đã vượt dự báo của các nhà phân tích. Khi chốt phiên, cổ phiếu này vẫn ghi nhận mức giảm nhẹ.

Nhiều cổ phiếu liên quan đến hạ tầng đám mây cũng giảm trong phiên này do cam đầu tư cơ bản thấp hơn kỳ vọng của Microsoft cho thấy các đối tác hạ tầng có thể cần nhiều thời gian hơn để cung cấp năng lực cho các trung tâm dữ liệu. Cổ phiếu CoreWeave giảm khoảng 5%, trong khi cổ phiếu Nebius giảm hơn 5%.

Trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi thị trường đã đóng cửa phiên chính thức ngày thứ Năm, cổ phiếu Intel có lúc giảm hơn 20%, sau khi hãng chip này đưa ra dự báo ảm đạm về doanh thu và lợi nhuận quý 4 do tình trạng suy yếu của thị trường máy tính cá nhân (PCE) toàn cầu.

Thời gian gần đây, nhà đầu tư ở Phố Wall đã có nhiều thời điểm lo lắng về làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).Các cổ phiếu AI, bao gồm cả những quỹ như iShares Semiconductor ETF (SOXX) và Roundhill Memory ETF (DRAM), đã trải qua giai đoạn khó khăn trong phần lớn tháng 10, dù có dấu hiệu khởi sắc hơn trong vài ngày gần đây. Trong phiên thứ Năm, cả hai quỹ này đều giảm điểm, với SOXX mất hơn 1% và DRAM giảm hơn 4%.

Ông Art Hogan, chiến lược gia thị trường trưởng tại B. Riley Wealth Management, nhận định với hãng tin CNBC: "Tôi cho rằng trong tháng 10 và bước sang tháng 11, lĩnh vực công nghệ đang ở vị thế tốt hơn và ổn định hơn so với giai đoạn tháng 8 và tháng 9. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hiện nay đang trở nên chọn lọc kỹ lưỡng hơn nhiều. Mặc dù tâm lý lo ngại và tiêu cực chung đối với ngành công nghệ đã giảm bớt, nhưng những thông tin cụ thể từ từng doanh nghiệp vẫn có thể tạo ra tác động đáng kể đến thị trường”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,44 USD/thùng, đóng cửa ở mức 114,88 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,78 USD/thùng, còn 102 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau khi tờ báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin là quan chức Mỹ cho biết Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã liên lạc với người đứng đầu Hội đồng An ninh Iran, ông Mohsen Rezaei, nhằm nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Các nhà hòa giải từ Qatar cũng được cho là đã đưa ra một đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột liên quan đến Iran, Mỹ và Israel. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Iran đã bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nội dung của đề xuất là không thể chấp nhận được, cho thấy vẫn còn những rào cản đáng kể để đạt được một bước đột phá ngoại giao.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định Tehran vẫn cởi mở với các nỗ lực ngoại giao, đồng thời gợi mở khả năng đẩy nhanh kế hoạch hòa bình bảy ngày nếu hai bên đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư trên thị trường năng lượng vẫn đang cân nhắc rủi ro xảy ra các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi, cũng như khả năng Mỹ thực hiện hành động quân sự chống lại Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Mối đe dọa dai dẳng về gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông đã giữ giá dầu thô ở mức cao, làm gia tăng áp lực lạm phát và gây khó khăn cho triển vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Trong một báo cáo vào ngày 28/10, ông Jose Torres, chuyên gia kinh tế cấp cao tại công ty Interactive Brokers, nhận định rằng “giá dầu thô đắt đỏ vẫn là yếu tố chính khiến lạm phát vượt mục tiêu”, mặc dù áp lực giá cả trên diện rộng vẫn ở mức tương đối kiểm soát được. Ông cho rằng áp lực lạm phát tập trung vào lĩnh vực năng lượng là lý do để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần này.

Theo ông Torres, việc tăng lãi suất quá mạnh tay để đối phó với cú sốc nguồn cung dầu có thể gây rủi ro làm suy yếu thị trường việc làm và trầm trọng thêm các lỗ hổng tín dụng. Tuy nhiên, ông cho biết “một giải pháp địa chính trị có thể sắp xuất hiện”, giúp làm giảm áp lực lạm phát và khiến Fed không cần phải tiếp tục tăng lãi suất nữa.

Ông nói thêm rằng, nếu giá dầu thô WTI giảm xuống gần mức 70 USD/thùng, điều đó có thể củng cố đáng kể cơ sở cho việc Fed cắt giảm lãi suất trong tương lai.