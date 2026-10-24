Chứng khoán Mỹ sụt điểm khi bán tháo lan rộng khỏi nhóm công nghệ, giá dầu cao nhất 6 tháng

Giá dầu thô leo thang mạnh do mối lo về sự gia tăng căng thẳng ở Vùng Vịnh cũng tác động bất lợi đến tâm lý nhà đầu tư.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 652,82 điểm, tương đương giảm 1,23%, còn 52.215,16 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,52%, còn 7.623,68 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,21%, còn 25.955,34 điểm.
Trong phiên ngày thứ Năm, cổ phiếu công nghệ là nhóm bị bán mạnh nhất, khiến Nasdaq là chỉ số giảm mạnh nhất trong số ba chỉ số chính. Trong khi đó, các nhóm cổ phiếu phòng thủ được mua, giúp Dow Jones tăng điểm.
Phiên này, áp lực bán cổ phiếu công nghệ đã giảm bớt, giúp Nasdaq thu hẹp mức giảm. Trái lại, áp lực bán tăng lên ở các nhóm cổ phiếu phòng thủ, khiến Dow Jones ghi nhận mức giảm mạnh hơn cả.
Các nhóm cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu, tiện ích và y tế đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ. Công ty dịch vụ tài chính American Express - một thành viên Dow Jones - chứng kiến giá cổ phiếu giảm hơn 3% sau khi tuyên bố cắt giảm 5% lực lượng lao động toàn cầu với lý do phải “chuẩn bị cho trí tuệ nhân tạo (AI)”.
Cổ phiếu tập đoàn công nghiệp Carterpillar và ngân hàng Goldman Sachs, cũng là các thành viên của Dow Jones, ghi nhận mức giảm tương ứng 2% và 1%.
Trái lại, một số cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh trong phiên ngày thứ Năm đã hồi phục trong phiên này. Microsoft tăng nhẹ, trong khi Micron Technology và AMD tăng tương ứng gần 3% và gần 2%.
“Trong 2 tuần trở lại đây, nhà đầu tư đã tháo chạy khỏi cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu liên quan tới trung tâm dữ liệu AI để mua những cổ phiếu an toàn hơn. Hiện tại, áp lực bán đó giảm bớt”, nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital Management nhận định với hãng tin CNBC.
Tuy nhiên, với phiên giảm ngày thứ Sáu, S&P 500 và Nasdaq đều đang ở mức thấp nhất 5 tuần. Tính cả tuần, S&P 500 giảm 0,5%; Nasdaq giảm 0,7% và Dow Jones tăng 0,4%.
Ông Ellerbroek nhận định lợi nhuận của các công ty công nghệ trong mùa báo cáo tài chính này vẫn rất khả quan, tạo cơ sở để các nhà đầu tư lấy lại niềm tin vào cổ phiếu công nghệ thay vì đưa ra các quyết định dựa trên tâm lý lo sợ rồi vội vã tìm đến những kênh trú ẩn an toàn. “Tâm lý và nỗi sợ hãi đóng vai trò rất lớn, nhưng chúng ta đã thấy báo cáo tài chính quý mới nhất của một số công ty công nghệ, và kết quả lợi nhuận của họ đều rất tốt”, ông nói.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 3,8%, chốt phiên ở mức 103,27 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 3,1%, kết thúc phiên ở mức 116,72 USD/thùng - mức giá đóng cửa cao nhất kể từ tháng 4.
Giá dầu đã tăng mạnh trong tuần này sau khi có thông tin nói rằng Mỹ và Israel có thể đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, và Tehran cũng tuyên bố đã sẵn sàng đáp trả. Cùng với đó, phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia. Chưa kể, các cuộc tấn công tàu bè thương mại tiếp tục xảy ra ở khu vực eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb.
Cả tuần, giá dầu Brent tăng 6,2%, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp, còn giá dầu WTI tăng 2,3%.
"Mối lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu đã thúc đẩy xu hướng tăng của giá dầu, sau khi lực lượng Houthi thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào Saudi Arabia, trong đó có các mục tiêu là cơ sở hạ tầng năng lượng”, chiến lược gia trưởng Adam Turnquist của công ty LPL Financial nhận định.
"Thị trường đang lo ngại về các cuộc tấn công liên tục của phía Iran nhằm vào các tàu chở dầu, khi tần suất các vụ tấn công này gia tăng trong tuần qua. Mặc dù lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện vẫn đang tăng, nhưng tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào”, Chủ tịch Andrew Lipow của công ty Lipow Oil Associates nói với hãng tin Reuters.
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