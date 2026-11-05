Chứng khoán Mỹ tăng bùng nổ, giá dầu lao dốc gần 9%

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/11), khi chiến thắng áp đảo thuộc về Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ - cùng việc Tổng thống Donald Trump chấp nhận kết quả này - giúp giải tỏa mối bất định chính trị lơ lửng ở Phố Wall trước đó.
Giá dầu thô giảm chóng mặt khi nhà đầu tư cho rằng kết quả bầu cử vừa qua sẽ làm tăng khả năng cuộc chiến tranh Mỹ - Iran sẽ sớm kết thúc.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 1.569,4 điểm, tương đương tăng 3,30%, đạt 53.356,12 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,58%, đạt 7.688,62 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,44%, đạt 25.736,51 điểm.
Phiên này đánh dấu lần đầu tiên Dow Jones vượt ngưỡng 53.000 điểm kể từ hôm 8/9 và là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số blue-chip này kể từ ngày 9/4/2025.
Kết quả cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 3/11 đã được xác định, với đa số ghế ở cả Thượng viện và Hạ viện thuộc về Đảng Dân chủ. Với chiến thắng này, các nghị sỹ Dân chủ giờ đây sẽ đặt ra nhiều trở ngại đối với các chính sách của Tổng thống Trump, từ các chính sách thân thiện với doanh nghiệp cho tới thuế quan và cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh.
Trong một cuộc trao đổi với tờ báo New York Times, ông Trump cho biết ông “hoàn toàn sẵn sàng” chấp nhận kết quả bầu cử. Trả lời phỏng vấn tờ báo Wall Street Journal, ông nói ông và những người Cộng hòa sẽ hợp tác với phe Dân chủ.
Nhận định về phiên tăng điểm này của chứng khoán Mỹ, chiến lược gia Jay Woods của công ty Freedom Capital Markets nhận xét đó “một phần do giọng điệu và phản ứng của Tổng thống Trump với kết quả bầu cử”. “Sự bất định vẫn còn, nhưng có một điều chắc chắn là sẽ xảy ra tình trạng bế tắc chính trị, và kinh nghiệm cho thấy điều này sẽ tốt cho thị trường”, ông Woods nói về việc các chính sách của ông Trump sẽ không còn được thúc đẩy dễ dàng như trước.
Lịch sử cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ thường diễn biến tốt khi có tình trạng chính phủ chia rẽ (divided government - không một đảng nào kiểm soát hoàn toàn cả hành pháp và lập pháp), vì khi đó sẽ có ít chính sách và quy định hơn gây cản trở triển vọng kinh doanh hơn.
Chuyên gia Andrew Slimmon từ công ty Morgan Stanley Investment Management cho biết thị trường “ưa chuộng tình trạng bế tắc chính trị, vì họ không thích việc một đảng nắm giữ quá nhiều quyền lực”.
Đà tăng của giá cổ phiếu được đẩy mạnh khi giá dầu thô giảm sâu.
Giá dầu thô Brent giao sau tại London sụt 8,98 USD/thùng, tương đương giảm 8,7%, đóng cửa ở mức 94,62 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 7,97 USD/thùng, tương đương giảm 8,3%, còn 88,12 USD/thùng.
Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ hôm 31/8.
Cú lao dốc này của giá dầu diễn ra sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vừa diễn ra là do cuộc chiến với Iran.
“Lý do chúng tôi thua bầu cử là chiến tranh. Tổng thống đã nói như vậy vào tối qua”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Theo giới chuyên gia, đây có thể là dấu hiệu cho thấy ông Trump sẽ nghiêng về khả năng đi đến một thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 9.
“Kết quả bầu cử đang khiến thị trường đi đến kết luận rằng ông Trump giờ đây có thể sẵn sàng để đi đến một thỏa thuận” với Iran - ông Andy Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates, nhận định với hãng tin Reuters.
“Áp lực chấm dứt chiến tranh sẽ ngày càng lớn hơn. Người dân Mỹ đã bày tỏ rõ ràng sự không hài lòng đối với lạm phát, giá xăng dầu và nhiều vấn đề khác. Có lẽ điều này sẽ thúc đẩy việc chấm dứt xung đột”, ông Peter Boockvar, Giám đốc đầu tư tại công ty One Point BFG Wealth Partners, nói với hãng tin CNBC.
Các cổ phiếu gắn liền với nền kinh tế, những mã có khả năng hưởng lợi từ một môi trường ổn định hơn, dẫn đầu đà tăng trong phiên ngày thứ Tư. Cổ phiếu Walmart tăng 3%, trong khi Bank of America tăng khoảng 4%, cho thấy các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội bên ngoài lĩnh vực công nghệ.
Trước thềm bầu cử, các nhà đầu tư lo ngại rằng một chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ có thể gây áp lực lên một số phân khúc thị trường, đặc biệt là các cổ phiếu liên quan đến việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Họ lo sợ rằng một chiến thắng lớn cho Đảng Dân chủ có thể dẫn đến nhiều hạn chế hơn đối với các trung tâm dữ liệu trên toàn quốc.
Mối lo này đã được phản ánh trong phiên ngày thứ Tư. Trái với xu hướng tăng chung của toàn thị trường, các cổ phiếu như CoreWeave và SpaceX đã giảm trong phiên này. Cổ phiếu Nvidia cũng ghi nhận mức giảm 3%.
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