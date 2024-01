Chứng khoán Mỹ xanh rực, giá dầu lao dốc 4% sau động thái của Saudi Arabia

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/1), khi nhà đầu tư bắt đáy cổ phiếu công nghệ sau đợt giảm mạnh vào tuần trước. Giá dầu thô sụt khoảng 3 USD/thùng khi Saudi Arabia bất ngờ giảm mạnh giá bán dầu - một động thái làm dấy lên mối lo về nhu cầu tiêu thụ “vàng đen”.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,41%, đạt 4.763,54 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,2%, đạt 14.843,77 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ hôm 14/11. Chỉ số Dow Jones có thêm 216,9 điểm, tương đương tăng 0,58%, chốt ở 37.683,01 điểm.

Phiên đầu tuần, nhà đầu tư gom mạnh cổ phiếu công nghệ - nhóm ghi nhận mức giảm 4% trong tuần trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống là một động lực quan trọng khác để bắt đáy những cổ phiếu này. Loạt cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn đều đạt mức tăng ấn tượng: Nvidia tăng 6,4%, đạt mức cao nhất mọi thời đại; Amazon tăng 2,7%; Alphabet tăng 2,3%; và Apple tăng 2,4%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản, về mức 4,012%. Tuần trước, lợi suất của kỳ hạn này tăng từ 3,8% lên mức hơn 4%, khi nhà đầu tư giảm bớt đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Lợi suất tăng gây áp lực giảm giá lên cổ phiếu công nghệ.

Dow Jones đuối hơn so với hai chỉ số còn lại trong phiên này là do cú giảm mạnh của cổ phiếu Boeing. Hãng sản xuất máy bay Mỹ chứng kiến cú giảm 8% sau khi hàng chục máy bay Boeing 737 Max 9 bị đình bay tạm thời để kiểm tra an toàn. Nguyên nhân của việc đình bay này là sự cố một chiếc phi cơ thuộc loại này của hãng hàng không Alaska Airlines bị bung cửa khi đang bay.

Áp lực giảm từ cổ phiếu Boeing khiến Dow Jones có thời điểm giảm hơn 200 điểm trong phiên, trước khi hồi lại và tăng điểm vào cuối phiếu.

Trao đổi với hãng tin CNBC, chiến lược gia trưởng Adam Turnquist của công ty LPL Financial nhận định việc giá cổ phiếu giảm mạnh trong tuần trước và việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống đã mang lại cho nhà đầu tư “đủ tự tin để quay lại mua cổ phiếu công nghệ”.

“Câu chuyện ở đây là vào cuối năm ngoái, cổ phiếu đã tăng giá quá nhiều và lợi suất đã giảm quá nhiều. Bước sang năm nay, thị trường đã xoay chiều trong tuần trước. Và bây giờ, thị trường lại đảo ngược một lần nữa. Thực ra chưa có gì gây lo ngại nhiều ở thời điểm này cả”, ông Turnquist nói.

Tuần trước là tuần giảm đầu tiên của cổ phiếu công nghệ sau 10 tuần tăng liên tiếp. Tuần này, giới đầu tư ở Phố Wall có thể có được một cái nhìn rõ ràng hơn về hướng đi của lãi suất quỹ liên bang khi các số liệu lạm phát mới nhất được công bố.

Theo dự kiến, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của Mỹ sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Năm tuần này, tiếp đến là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) công bố vào ngày thứ Sáu. Các dữ liệu này sẽ cho thấy liệu nỗ lực đưa lạm phát về mục tiêu 2% của Fed có tiếp tục mang lại hiệu quả như mong muốn hay không.

Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 3,04 USD/thùng, tương đương giảm 4,12%, còn 70,77 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 2,64 USD/thùng, tương đương giảm 3,35%, còn 76,12 USD/thùng.

Dầu thô bị bán tháo sau khi Saudi Arabia mạnh tay cắt giảm giá bán dầu - một diễn biến đẩy cao mối lo rằng thị trường dầu lửa đang dư cung trong lúc nhu cầu tiêu thụ năng lượng suy yếu. Hôm Chủ nhật, hãng dầu lửa quốc doanh Saudi Aramco bất ngờ giảm 2 USD/thùng giá dầu thô nhẹ Arab bán cho khách châu Á.

Việc giảm giá dầu này diễn ra trong bối cảnh xu hướng giảm gần đây của giá dầu quốc tế, với nguyên nhân chủ yếu đến từ sản lượng dầu cao kỷ lục của Mỹ và nhu cầu tiêu thụ dầu yếu đi ở Trung Quốc. Liên minh OPEC+ của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh đã cam kết giảm sản lượng khai thác dầu 2,2 triệu thùng/ngày trong quý 1 này để cân bằng thị trường. Tuy nhiên, đây là một thoả thuận tự nguyện, nên bị thị trường hoài nghi về tính hiệu lực.

“Saudi Arabia giảm giá bán dầu có thể nhằm mục đích duy trì thị phần trong bối cảnh sản lượng dầu bị cắt giảm. Nhưng thị trường lại xem đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nền kinh tế đang giảm tốc. Nền kinh tế có thể không thể hạ cánh mềm”, nhà phân tích Phil Flynn của the Price Futures Group phát biểu.

Tuần trước, cả giá dầu Brent và WTI đều tăng hơn 2% do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, nhưng mối lo về cung-cầu vẫn đang lấn át mối lo về địa chính trị trên thị trường dầu. “Thị trường có vẻ cho rằng rủi ro địa chính trị sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung dầu, và nếu có ảnh hưởng thì nhu cầu đang yếu nên cũng sẽ không gây tác động lớn”, ông Flynn nhận xét.

Mặc rủi ro địa chính trị, nguồn cung dầu toàn cầu vẫn đang dồi dào. Mỹ khai thác khoảng 13,2 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tuần cuối cùng của năm 2023, trong khi lượng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất của nước này tăng thêm hơn 10 triệu thùng trong tuần. Cũng trong tuần đó, xuất khầu dầu thô của Mỹ tăng thêm hơn 1 triệu thùng/ngày lên mức 5,2 triệu thùng/ngày.

Theo chiến lược gia Bob Yawger của ngân hàng Mizuho, việc Saudi Arabia giảm mạnh giá bán dầu là nhằm ngăn khách hàng chuyển sang mua dầu Mỹ. “Dĩ nhiên, động thái này của Saudi Arabia đã gây hoảng sợ một chút”, ông nói, và cho rằng câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu cách làm đó có mang lại hiệu quả như Riyadh mong muốn hay không.

“Chúng ta đang tiến gần tới một tình huống tương tự như năm 2020, khi Saudi Arabia cố gắng giành lại thị phần bằng cách giảm giá tối đa, và dẫn tới một cuộc chiến giá dầu”, ông Yawger phát biểu.