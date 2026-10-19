Chứng khoán Rồng Việt hợp tác cùng eCloudvalley đưa trợ lý ảo hiDragon x AI vào vận hành

Để một trợ lý AI vận hành trong môi trường chứng khoán, doanh nghiệp cần đồng thời giải quyết các yêu cầu về dữ liệu, bảo mật, phân quyền, tích hợp và khả năng mở rộng. Với hiDragon x AI, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) phối hợp cùng eCloudvalley (ECV) - AWS Premier Tier Services Partner - triển khai giải pháp trên Amazon Web Services (AWS), đưa AI từ nhu cầu nghiệp vụ vào vận hành thực tế.

Trong môi trường chứng khoán, một trợ lý AI cần đáp ứng các yêu cầu về tính ổn định, bảo mật, phân quyền dữ liệu, khả năng tích hợp với hệ thống hiện hữu và mở rộng theo nhu cầu. Vì vậy, việc triển khai không dừng ở việc lựa chọn một mô hình AI có khả năng hỏi đáp, mà còn đòi hỏi giải pháp phù hợp với hệ thống công nghệ và yêu cầu vận hành của doanh nghiệp.

Nhu cầu của VDSC xuất phát từ việc nhà đầu tư phải tìm kiếm, đọc, sàng lọc và tổng hợp nhiều nhóm thông tin về cổ phiếu, thị trường, ngành, tin tức, sản phẩm và dịch vụ. Theo định hướng “Lấy khách hàng làm trung tâm”, Rồng Việt nâng cấp hiDragon bằng AI nhằm hỗ trợ người dùng tra cứu, tổng hợp và tiếp cận thông tin thuận tiện, tập trung hơn vào đúng tiêu điểm cần tra cứu.

Trong quá trình này, eCloudvalley (ECV) đồng hành cùng VDSC từ tư vấn, thiết kế đến triển khai, tích hợp và vận hành trên AWS, cụ thể hóa các yêu cầu nghiệp vụ thành giải pháp AI phù hợp với hệ thống công nghệ hiện hữu và yêu cầu vận hành của VDSC.

Đội ngũ kỹ thuật VDSC và ECV thống nhất các yêu cầu công nghệ trong dự án.

Từ bài toán đó, hiDragon được nâng cấp thành hiDragon x AI - Trợ lý ảo hỗ trợ đầu tư thông minh, cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và tra cứu nhiều nhóm thông tin tại một điểm. Giải pháp hiện được tích hợp trực tiếp trên smartDragon - Nền tảng hỗ trợ đầu tư chứng khoán tối ưu - và liveDragon - Bảng giá thông minh, giúp nhà đầu tư tra cứu thông tin ngay trong quá trình theo dõi thị trường.

CÔNG NGHỆ PHÍA SAU GẦN 47.000 LƯỢT TRUY VẤN CỦA HIDRAGON X AI

Về công nghệ, hiDragon x AI được xây dựng trên Amazon Bedrock, sử dụng mô hình Claude 3.5 Sonnet của Anthropic. Amazon Bedrock Knowledge Bases được sử dụng để triển khai phương pháp Retrieval-Augmented Generation (RAG), cho phép trợ lý đưa ra câu trả lời dựa trên nguồn dữ liệu tổng hợp và dữ liệu chuyên sâu riêng của VDSC thay vì chỉ dựa vào kiến thức chung của mô hình AI. Qua đó, các câu trả lời về cổ phiếu, ngành và tin tức tài chính phản ánh thông tin do VDSC tuyển chọn và kiểm duyệt. Amazon API Gateway hỗ trợ kết nối và xử lý các yêu cầu từ các nền tảng phía người dùng trong kiến trúc cloud-native trên AWS.

Ở lớp kiểm soát và vận hành, giải pháp áp dụng Role-Based Access Control (RBAC) để quản lý quyền truy cập, kết hợp cơ chế logging, monitoring và observability tập trung. Quá trình triển khai cũng tính đến yêu cầu bảo mật dữ liệu và tri thức doanh nghiệp, cùng khả năng theo dõi hoạt động hệ thống và mở rộng theo nhu cầu.

Sau khoảng một năm vận hành, hiDragon x AI ghi nhận 46.986 lượt truy vấn trong 11.704 phiên trò chuyện, tương đương trung bình 4,01 lượt truy vấn mỗi phiên. Hệ thống đồng thời thu thập, tổng hợp và đánh giá khoảng 500 tin tức mỗi ngày, phân loại theo ba nhóm tích cực, tiêu cực và trung lập. Nguồn dữ liệu bao gồm báo chí kinh tế - tài chính, thông tin công bố của doanh nghiệp niêm yết và thông báo từ các Sở giao dịch chứng khoán.

Một chỉ số khác được ghi nhận là tỷ lệ tiếp tục sử dụng vào ngày kế tiếp đạt trung bình 87,5%, tăng 4,8 điểm phần trăm so với giai đoạn trước khi nâng cấp. Các chỉ số này cho thấy hiDragon x AI không còn dừng ở giai đoạn thử nghiệm, mà đã bước vào vận hành thực tế với mức độ sử dụng và tương tác rõ nét.

Đội ngũ VDSC ghi nhận những kết quả tích cực sau khi hiDragon x AI đi vào vận hành chính thức.

ECLOUDVALLEY ĐỒNG HÀNH TỪ BÀI TOÁN ĐẾN VẬN HÀNH

Dự án hiDragon x AI cho thấy hành trình đưa AI vào doanh nghiệp thường bắt đầu từ một bài toán nghiệp vụ cụ thể. Tuy nhiên, để AI đi vào vận hành bền vững, doanh nghiệp phải đồng thời xử lý các yêu cầu về dữ liệu, tích hợp, bảo mật, phân quyền, giám sát và khả năng mở rộng.

VDSC mang đến hiểu biết nghiệp vụ và định hướng sản phẩm, còn eCloudvalley kết nối các yêu cầu đó với kiến trúc và năng lực triển khai AI trên AWS. Sự phối hợp xuyên suốt từ thiết kế, tích hợp đến vận hành được xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tế của môi trường doanh nghiệp.

Dự án hiDragon x AI nằm trong định hướng chuyển đổi số dài hạn của Rồng Việt, với trọng tâm tiếp tục đầu tư vào Big Data, AI và tối ưu các nền tảng giao dịch số giai đoạn 2026–2030. Trong định hướng này, trợ lý ảo phiên bản AI dự kiến được tích hợp trực tiếp trên iDragon – Hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến ưu việt, tiến tới kết nối sâu hơn giữa tra cứu thông tin, theo dõi thị trường, đầu tư và quản lý tài sản.

Ông Lê Nguyên Dũng (Giám đốc Quốc gia, eCloudvalley Việt Nam) bắt tay cùng Bà Huỳnh Tú Hoa (Trưởng phòng Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Chứng khoán Rồng Việt), khẳng định sự hợp tác chặt chẽ trong suốt dự án hiDragon x AI.

Sự phối hợp giữa hiểu biết nghiệp vụ của VDSC và năng lực triển khai công nghệ của eCloudvalley là nền tảng để hiDragon x AI được đưa vào vận hành thực tế trên AWS.

Chia sẻ về dự án, ông Lê Nguyên Dũng, Giám đốc Quốc gia eCloudvalley Việt Nam, nhận định: “Những kết quả ban đầu của hiDragon x AI cho thấy khi bài toán kinh doanh rõ ràng kết hợp với năng lực triển khai phù hợp, AI có thể vượt ra khỏi giai đoạn thử nghiệm để trở thành một phần trong hoạt động thực tế của doanh nghiệp. eCloudvalley kỳ vọng câu chuyện hợp tác cùng VDSC sẽ góp thêm một ví dụ thực tiễn về cách AI có thể được ứng dụng hiệu quả trong ngành tài chính - chứng khoán.”