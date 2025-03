Chứng khoán sẽ biến động lớn do những chính sách thuế quan của ông Donald Trump?

Từ đầu năm đến nay, VN-Index đã tăng khoảng 4,5% cùng với đó thanh khoản cũng tăng khá tốt so với cuối năm ngoái. Chỉ tính riêng tháng 3 vừa rồi, thanh khoản trung bình của thị trường chứng khoán đạt khoảng 22.000 - 23.000 tỷ đồng/phiên, ở mức khá khả quan so với trung bình của nhiều năm.

TIỀN ĐỔ VÀO THỊ TRƯỜNG, NHÓM NÀO TIỀM NĂNG?

Nhận định về xu hướng dòng tiền trên thị trường chứng khoán, ông Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, thanh khoản tăng phản ánh những tiến triển về triển vọng trên thị trường chứng khoán.

Thứ nhất kết quả kinh doanh của quý 4/2024 của các doanh nghiệp khá tốt, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Thứ hai, bước sang năm 2025, Việt Nam đang đặt một mục tiêu tăng trưởng GDP cao từ 8% trở lên, đồng thời Chính phủ cũng đưa ra một loạt những chính sách theo hướng thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phục hồi kinh tế.

Trong đó, đáng lưu ý là việc lãi suất tiếp tục có xu hướng giảm và bình ổn. Yếu tố tiếp theo là miễn giảm, hoãn một số loại thuế … Vì vậy, các nhà đầu tư đang nhìn nhận tích cực những chính sách này cũng như kỳ những kết quả kinh doanh theo hướng khả quan và điều đó đã phản ánh sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn vừa qua.

Trong vòng ba tháng qua, dòng tiền đã có xu hướng vào mạnh một số nhóm ngành nhất định như nhóm ngành khoáng sản, nhóm ngành vật liệu xây dựng, nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành tài chính, cụ thể ở đây là chứng khoán và nhóm ngành bất động sản. Cả năm nhóm ngành trên đều đang tăng trưởng ở mức khoảng 9% - 19% so với đầu năm, là một mức khá cao so với tăng trưởng chung của VN-Index chỉ khoảng 5,5%.

Điều này xuất phát từ những nguyên nhân sau, thứ nhất là những nhóm ngành trên phần lớn khá nhạy cảm đối với diễn biến lãi suất. Thứ hai là nhạy cảm đối với những triển vọng về kinh tế ở trong nước. Những nhóm ngành này cũng ít chịu ảnh hưởng của những yếu tố ở bên ngoài hơn so với cả những nhóm ngành khác như xuất khẩu.

Ngoài ra, có một điểm hơi khác so với mọi năm đó là nhóm ngành công nghệ thông tin bị bán ròng nhiều nhất cũng như có mức độ điều chỉnh khá sâu so với tăng trưởng của VN-Index. Theo tính toán của BSC, mức độ giảm điểm của nhóm ngành viễn thông, công nghệ viễn thông và công nghệ công nghệ thông tin vào khoảng 13% so với đầu năm.

Ông Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán BIDV.

Theo ông Long, dòng tiền vào thị trường chứng khoán sẽ mạnh mẽ hơn trong thời gian tới và có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành. Nửa đầu năm nhóm chứng khoán được hưởng lợi nhờ thông tin hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin mới KRX. Tiếp nhóm ngành ngân hàng, bất động sản, nhóm vật liệu, những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, có thanh khoản cao trên sàn, đồng thời là những nhóm có nhiều room và các cổ phiếu này thường nằm trong các rổ chỉ số của các hãng nước ngoài.

Còn đến nửa sau của năm 2025, dòng tiền có thể sẽ luân chuyển sang các nhóm còn lại, đặc biệt là nhóm ngành có triển vọng về kết quả lợi nhuận tốt trong năm 2025 như bán lẻ hay công nghệ thông tin, logistics hay khu công nghiệp... Những nhóm này gắn với tăng trưởng trong dài hạn của Việt Nam.

TUY NHIÊN THỊ TRƯỜNG SẼ CÓ BIẾN ĐỘNG MẠNH?

Ông Nguyễn Duy Anh, CFA, Giám đốc Quản lý Danh mục đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF), nhận định năm nay sẽ là một năm có biến động cao với thị trường.

Đây là nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump và sẽ có rất nhiều quyết định liên quan đến thương mại, luật pháp. Những quyết định này có khi áp dụng chỉ trong một vài ngày hoặc một vài tuần, nên biến động của thị trường trong giai đoạn này sẽ rất cao. Khi đầu tư vào những năm như thế này, nhà đầu sẽ phải chấp nhận những rủi ro nhất định.

Tuy nhiên, ở trong nước xét về mặt tiềm năng và triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng, chúng ta thấy kinh tế Việt Nam đang được kỳ vọng tăng trưởng rất cao. Đại diện quỹ của Vietcombank kỳ vọng vào thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vươn lên mức định giá của khu vực.

Mức định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam so với các nước trong khu vực vẫn tương đối rẻ. P/E của thị trường, nếu tính tăng trưởng của năm 2025 là 18% – 20% thì mới đạt khoảng 12 lần.

Ông Nguyễn Duy Anh, CFA, Giám đốc Quản lý Danh mục đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank.

Bên cạnh đó, một yếu tố nữa là từ năm ngoái đến năm nay nhà đầu tư ngoại vẫn rút ròng khá mạnh. Tuy nhiên, nếu là 3 - 4 năm trước, nhà đầu tư ngoại bán mạnh chắc chắn thị trường sẽ có những đợt điều chỉnh tầm 15% - 20% nhưng bây giờ, nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh thị trường chỉ đi ngang. Đây cũng là một yếu tố rất tích cực đối với thị trường cho thấy dòng tiền nội đang rất vững chắc.

"Đối với những yếu tố như triển vọng nâng hạng hay việc sớm triển khai hệ thống công nghệ mới KRX dự báo khả năng dòng vốn ngoại có thể quay trở lại, cộng thêm nền tảng của dòng vốn nội, kỳ vọng trong 2 - 3 năm tới việc đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam rất tích cực", ông Duy Anh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Duy Anh, nếu dựa trên vĩ mô thì khi nền kinh tế tăng trưởng, lợi nhuận các doanh nghiệp tăng trưởng thì gần như tất cả các nhóm ngành của Việt Nam đều sẽ được hưởng lợi.

Ví dụ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đến 8 – 10%, những doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đều là những doanh nghiệp đã niêm yết, là những doanh nghiệp top trên so với mặt bằng chung, vì vậy kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp ở trên sàn chứng khoán về mặt dài hạn cũng sẽ tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với tăng trưởng GDP. Nghĩa là sẽ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ vào khoảng 15% - 20% mỗi năm cho ít nhất là 5 - 10 năm tới. Như vậy, tiềm năng của thị trường chứng khoán rất lớn.

Còn cụ thể hơn về các nhóm ngành tiềm năng, giai đoạn gần đây, nhóm ngành công nghệ thông tin đã bị bán rất mạnh, tuy nhiên, trên quan điểm của ông Duy Anh, ngành công nghệ thông tin vẫn là một ngành còn nhiều tiềm năng.

Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam phát triển, thu hút dòng vốn FDI, những doanh nghiệp liên quan đến khu công nghiệp đều là những doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ mục tiêu đó. Một ngành nữa tiềm năng là nhóm liên quan đến điện nước, đều là những ngành rất cần thiết trong sản xuất.

Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn ngành nào sẽ được hưởng lợi và quan trọng là cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi, có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn trong bức tranh chung đó. Thực tế, trong một ngành kể cả khi khó khăn vẫn có những doanh nghiệp có thể vươn lên và trở thành những ông lớn của ngành.