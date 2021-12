Cổ phiếu HHV lên sàn HOSE vào ngày 20/1 tới

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết ngày 07/01 tới là ngày hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã HHV-UPCoM).

Theo đó, 267.384.090 cổ phiếu HHV sẽ giao dịch phiên cuối trên UPCoM vào ngày 6/1/2022. Nguyên nhân là do CTCP Đầu tư hạ tàng Giao thông Đèo Cả đã được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày giao dịch trên HOSE là ngày 20/1/2021 với giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên là bình quân giá tham chiếu của 30 phiên giao dịch cuối cùng trước khi huỷ niêm yết trên UPCoM.

Được biết, Giao thông Đèo Cả đưa cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom từ tháng 12/2015 và chốt phiên giao dịch ngày 28/12, giá cổ phiếu này giảm 1,83% còn 26.800 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, cuối tháng 11 vừa qua, Đầu tư Hải Thạch B.O.T hoàn tất bán ra 39 triệu cổ phần, giảm lượng sở hữu từ 107 triệu cổ phiếu, chiếm 39,94% xuống còn gần 68 triệu cổ phiếu, chiếm 25,35%.

Trước đó, Tập đoàn Hải Thạch vừa thông báo đã bán hết 12,2 triệu cổ phiếu HHV, chiếm 4,56%, giao dịch thực hiện từ 12 - 15/11/2021 và CTCP Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc đã bán 25.000.000 CP HHV, và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 13.230.365 CP, chiếm 4,95%.

Kết thúc quý 3/2021, công ty ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 81 tỷ, tăng 108,58% so với cùng kỳ, 9 tháng lãi hợp nhất đạt 218,66 tỷ, tăng 234,39% so với cùng kỳ (65 tỷ đồng). HHV cho biết lợi nhuận tăng là do doanh thu tăng 400 tỷ, trong đó chủ yếu là doanh thu xây lắp tăng 11 lần so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận thu nhập từ hoạt động tài chính, hoạt động thanh lý tài sản.