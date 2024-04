Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán chìm trong sắc đỏ, áp lực bán tăng vọt

Chỉ riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng trên sàn HoSE sáng nay đã tăng thanh khoản gấp 3 lần so với sáng hôm qua. Toàn nhóm chỉ sót lại 2/27 mã tăng giá. Cổ phiếu chứng khoán cũng chỉ có 3 mã tăng, số giảm gấp cả chục lần. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng 34% so với sáng hôm qua, nhưng số mã giảm giá nhiều gấp 2,8 lần số tăng.

Thị trường yếu đi khá bất ngờ, do các nhóm cổ phiếu dẫn dắt quay đầu cả loạt ngay từ rất sớm. Chỉ 20 phút đầu tiên sau khi có giá mở cửa, VN-Index đã xuất hiện nhịp rơi mạnh tới gần 12 điểm. Những nỗ lực phục hồi sau đó không có kết quả khả quan dù VN-Index cũng được vài trụ nâng dần lên. Chốt phiên sáng, chỉ số giảm 5,76 điểm tương đương -0,45% nhưng độ rộng chỉ có 99 mã tăng/372 mã giảm.

Khá nhiều cổ phiếu cũng có phục hồi giá, nhưng vẫn chỉ là co hẹp mức giảm, không nhiều mã vượt qua được tham chiếu. Đó là dấu vết của nỗ lực bắt đáy xuất hiện. Tuy nhiên vấn đề chính vẫn là thị trường không có nhóm cổ phiếu dẫn dắt, nên dòng tiền chỉ có thể “đánh lẻ” ở các mã được ưa thích hơn là thể hiện sức mạnh trên bình diện tổng thể.

Cổ phiếu ngân hàng chiếm tới 6/10 mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất. Dẫn đầu là VPB giảm 1,78%, CTG giảm 1%, STB giảm 2,39%. Toàn rổ này chỉ có SGB và LPB còn xanh, tới 13 mã đang giảm quá 1%. Áp lực bán trong nhóm ngân hàng thể hiện rất rõ: Tổng giá trị khớp của các mã nhóm này trên sàn HoSE sáng nay đạt 5.196,5 tỷ đồng, nhiều gấp 2,81 lần so với giao dịch sáng hôm qua. Nhóm ngân hàng chiếm gần 35% tổng giá trị khớp cả sàn này. Với riêng các mã ngân hàng trong rổ VN30, thanh khoản cũng tăng 3 lần và chiếm khoảng 65% cả rổ.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán không không khá hơn là mấy. VDS, CTS và APG là 3 mã duy nhất đang xanh, gần hai chục mã khác giảm quá 1% giá trị. SSI, VCI, VND đang là các mã thanh khoản cao nhất nhóm này và thuộc Top 10 mã giao dịch lớn nhất thị trường và giá đều đỏ. Chỉ số VNFIN đại diện nhóm tài chính sàn HoSE đang giảm 0,91%, chỉ số VNFINLEAD giảm 1,13%.

Rổ VN30 chịu sức ép của nhóm ngân hàng đang giảm 0,79% so với tham chiếu, mạnh hơn đáng kể so với VN-Index. Độ rộng rổ này cũng chỉ có 4 mã tăng/23 mã giảm. Số tăng bao gồm GVR tăng 2,28%, MSN tăng 1,09%, POW tăng 0,88% và 0,15%. Khả năng nâng đỡ VN-Index của nhóm này cũng không đáng kể. Điều giúp “giảm xóc” cho chỉ số là một số mã rất lớn chưa giảm nhiều: VCB giảm 0,21%, VIC giảm 0,52%, HPG giảm 0,5%, TCB, BID còn trụ được tham chiếu. Thực ra chính các trụ này hồi trở lại đã dẫn dắt VN-Index thoát đáy trong khoảng 30 phút cuối phiên sáng. Ví dụ VIC hồi lại tới 2,37% so với mức đáy, VCB hồi lại 1,17%, BID hồi 1,17%, CTG hồi 1,61%...

VN-Index đang hồi lại nhờ các trụ bớt giảm.

Hiện sàn HoSE vẫn còn 100 mã đang giảm trên 1%, trong đó 15 mã thanh khoản vượt 100 tỷ đồng. STB đang dẫn đầu với giao dịch cực lớn 2.526,4 tỷ đồng. Cổ phiếu này chắc chắn đã lập kỷ lục lịch sử về thanh khoản trong ngày hôm nay. MBB, MWG, VCI, VPB, VHM, NVL là các mã khác giao dịch từ 200 tỷ tới trên 500 tỷ đồng chỉ trong buổi sáng.

Nhóm đi ngược dòng cũng có một số cổ phiếu hút dòng tiền khá ấn tượng và duy trì mức tăng tốt: BCG tăng 2,71% thanh khoản 141,5 tỷ đồng; GVR tăng 2,17% thanh khoản 119,1 tỷ; PC1 tăng 2,12% giao dịch 228,2 tỷ. Nhóm thanh khoản nhỏ hơn trong tầm 30-50 tỷ có GEG, TV2, NTL, VDS, DXS, ASM.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay vẫn bán rất nhiều, mức ròng trên HoSE tới -440 tỷ đồng. STB bị xả ròng 232,4 tỷ, VCI -139 tỷ, SSI -78,9 tỷ, VNM -48,7 tỷ, VRE -44 tỷ, MSN -39,4 tỷ, FRT -38,6 tỷ… Phía mua ròng có TCB +188,4 tỷ, PC1 +33,4 tỷ, MWG +31,3 tỷ, GVR +25,6 tỷ.