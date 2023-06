Cổ phiếu vật liệu, bất động sản hút tiền mạnh, thanh khoản thị trường tăng vọt

Các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VCB, quay đầu giảm sáng nay đã đánh tụt VN-Index xuống dưới tham chiếu từ khoảng 10h45 trở đi. Tuy vậy độ rộng còn tốt và nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng, bất động sản nổi lên nâng đỡ chỉ số đồng thời thu hút thanh khoản mạnh mẽ.

Top 5 thanh khoản thị trường thì 4 mã thuộc các nhóm này: HPG giao dịch 870,5 tỷ đồng, giá tăng 3,68%; HSG thanh khoản 335 tỷ, giá tăng 3,11%; DIG thanh khoản 314 tỷ, giá tăng 1,41% và PDR thanh khoản 303,1 tỷ, giá tăng 6,35%.

Dòng tiền xoay tua trên thị trường đang ngày càng khó đoán hơn. Các cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng vừa nổi lên dẫn dắt được vài phiên đã nhanh chóng nguội lạnh sáng nay. SSI, SHS, VND, HCM, MBS, FTS… quay đầu giảm. Ngân hàng chỉ còn sót lại PGB, VAB, TPB, MSB, CTG, STB là xanh, còn lại hầu hết đỏ.

VN30-Index chốt phiên sáng đã rơi xuống dưới tham chiếu khoảng 0,4 điểm, tương đương -0,04% với độ rộng kém 8 mã tăng/19 mã giảm. Đầu phiên nhóm này không tệ, chỉ có BCM, HDB, VHM tham chiếu, còn lại là tăng. Tuy nhiên đến khoảng 10h40 tình hình bắt đầu xấu đi, cổ phiếu đỏ nhiều hơn và đến cuối phiên thì áp đảo hoàn toàn. VCB giảm 1,62% là mã gây sức ép lớn nhất lên VN-Index khiến chỉ số mất khoảng 1,9 điểm. Điều quan trọng hơn ở nhóm blue-chips này chính là độ rộng. Nếu chỉ vài trụ giảm điểm thì có thể là biến động, nhưng số giảm áp đảo thì rõ ràng phải có lực bán trên diện rộng.

Điều may mắn là dường như thị trường lặp lại trạng thái giao dịch hồi tháng 5, khi độ rộng duy trì tốt, bất chấp chỉ số giằng co yếu. Đó là do hiện tượng phân hóa lựa chọn của dòng tiền sâu sắc. Sáng nay nhóm cổ phiếu nhỏ có biên độ giá tốt nhất: Chỉ số Smallcap còn tăng 0,45% trong khi Midcap cũng giảm 0,04% tương tự VN30-Index. Độ rộng HoSE còn 192 mã tăng/163 mã giảm là nhờ nhóm Smallcap với hơn 100 mã tăng giá.

Sàn này vẫn đang có 7 cổ phiếu chốt ở giá kịch trần nhưng chỉ vài mã đạt thanh khoản đủ tin cậy là TCD với 28,6 tỷ đồng, TNT với 10,4 tỷ, PSH với 9,4 tỷ. Nhóm bất động sản khá tích cực với nhiều cổ phiếu giao dịch sôi động như PDR, VPG, ITA, DRH, VCG… giá đều tăng trên 3% và thanh khoản cả trăm tỷ đồng. Nhóm thép ngoài HPG và HSG xuất sắc cả về giá lẫn thanh khoản, còn có NKG tăng 2,44%, POM tăng 6,97%, TLH tăng 3,79%, VCA tăng 2%, TVN tăng 6,45%...

Vn-Index đã không có sự đổi trụ kịp thời trong sáng nay.

Mặc dù độ rộng khá tốt, nhưng biên độ tăng trên 1% cũng chỉ khoảng 80 mã. Nhờ giao dịch lớn ở nhóm thép, bất động sản nên giao dịch ở nhóm hàng đầu về tăng giá này chiếm khoảng 41% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Dĩ nhiên tới 90% mức giao dịch chỉ tập trung vào 20 cổ phiếu thanh khoản hàng đầu, 60 cổ phiếu còn lại chiếm chưa tới 10%. Nói tóm lại dòng tiền vẫn có tính lựa chọn cực cao.

Giao dịch lớn ở một nhóm cổ phiếu cô đặc cũng làm giảm hiệu quả của việc gia tăng thanh khoản sáng nay. Tính chung mức khớp lệnh hai sàn, giao dich tăng 50% so với sáng hôm qua, đạt 10.109 tỷ đồng. HoSE tăng 56%, đạt 9.096 tỷ đồng.

Khối ngoại lại có một phiên bán ròng khá lớn với giá trị -170,6 tỷ đồng. Tổng mức bán ra trên HoSE khoảng 557,8 tỷ đồng, chiếm 5,7% tổng giao dịch sàn. Nhóm VN30 bị bán tổng cộng 299,5 tỷ đồng, chiếm 8,2%. Đây là tỷ trọng nhỏ, cho thấy ở cổ phiếu blue-chips, nhà đầu tư trong nước bán là chủ yếu. Dù vậy vẫn có một số mã blue-chips bị bán đáng chú ý là STB -88 tỷ đồng, VNM -54,5 tỷ, CTG -36,1 tỷ, MSN -26,9 tỷ. Phía mua có SSI +57,5 tỷ đồng ròng, VHM +30,2 tỷ và HPG +23,7 tỷ.