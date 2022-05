Cổ phiếu VCB “đi tàu lượn”, VN-Index thách thức ngưỡng 1.300 điểm

Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VCB chiều nay gây sốc với diễn biến giá chóng mặt. Những phút cuối giá VCB đột ngột bị đánh sập xuống, nhưng thị trường không hề bị ảnh hưởng, thậm chí VN-Index còn đóng cửa sát đỉnh cao nhất ngày, lên mức 1.293,92 điểm...

Đỉnh cao nhất mà VN-Index đạt được là gần 2h chiều, đạt 1.296,22 điểm. Hành trình phục hồi của thị trường vẫn đang tiếp diễn, dù càng ngày chỉ số đại diện càng tiến gần đến ngưỡng kháng cự kỹ thuật được chú ý. VN-Index đã tăng sang phiên thứ 5 liên tiếp.

Chiều nay thị trường tiếp tục có những nhịp rung lắc, nhưng trên nền giá cao hơn hẳn phiên sáng. Đáy thấp nhất phiên chiều của chỉ số vẫn cao hơn tham chiếu gần 3 điểm. Mặt khác, độ rộng vẫn duy trì rất tốt, với số mã tăng giá áp đảo. Điều này đảm bảo diễn tiến tích cực của thị trường dù nhà đầu tư vẫn chốt lời như thường.

Cổ phiếu trụ kéo sốc chiều này là VCB. Giao dịch nhạt nhòa buổi sáng càng làm nổi bật diễn biến giá mã này, khi cầu vào kéo liên tục đến phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục. VCB đạt giá cao nhất ngày ở mức 81.000 đồng lúc 2h27 tương đương tăng 4,65% so với tham chiếu. Thời điểm cuối phiên sáng, VCB mới tăng 0,52%.

Bất ngờ hơn nữa là đợt ATC, cổ phiếu này đột ngột thiếu lệnh mua. Thiếu là vì chỉ với 165.000 cổ bán ra, giá VCB đã bị đánh tụt về 78.000 đồng, chỉ còn tăng 0,78% so với tham chiếu. Một trong những lực cầu đẩy giá VCB chiều nay là khối ngoại, khi lượng mua vào chiếm gần 53% thanh khoản. VCB buổi sáng được mua không đáng kể, chiều nay ghi nhận mức mua ròng gần 25 tỷ đồng.

VCB bị đánh tụt ở đợt ATC nhưng VN-Index hầu như không suy chuyển. Đó là do biến động của mã này được cân bằng từ nhiều blue-chips khác. Đáng kể là VHM tăng nhảy vọt 1,15% so với tham chiếu, VPB tăng 1,61%, BID tăng 1,27%. VJC cũng là một trong những cổ phiếu tầm trung bất ngờ nâng đỡ chỉ số. Tuy nhiên mức tăng 4,33% so với tham chiếu hầu hết đã có nền tăng cao từ phiên sáng (tăng 3,46%).

VN-Index thể hiện diễn biến rung lắc chiều nay trên nền giá cao hơn hẳn phiên sáng.

Ngoài VCB, một số cổ phiếu lớn khác cũng suy yếu nhẹ về cuối, như GAS, HPG bị giật về tham chiếu. Mặc dù vậy VN30-Index đóng cửa vẫn ở mức cao nhất ngày, tăng 0,54%, độ rộng 18 mã tăng/8 mã giảm. Nguyên nhân là thực tế nền giá của các cổ phiếu trong nhóm blue-chips này cao hơn phiên sáng. Cụ thể, so với giá chốt phiên sáng, có 19/30 cổ phiếu tăng giá cao hơn, chỉ 9 mã tụt giá. Có 9 cổ phiếu đóng cửa tăng trên 1%, dẫn đầu là VJC tăng 4,33%, STB tăng 2,47%, TPB tăng 2,17%.

Chỉ số VN-Index kết phiên hôm nay cũng tăng 8,47 điểm tương đương 0,66%. Nền giá cổ phiếu cũng tốt hơn phiên sáng, với 22 mã kịch trần (gấp đôi phiên sáng), 78 mã tăng trên 2% (phiên sáng 57 mã) và 70 mã tăng trên 1% (phiên sáng 56 mã). Độ rộng tổng thể của HoSE cũng mạnh mẽ hơn với 289 mã tăng/145 mã giảm (phiên sáng 255 mã tăng/176 mã giảm).

Điều còn thiếu duy nhất là chiều nay thanh khoản khá chậm, hai sàn chỉ khớp được 6.575,7 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên chiều trước đó và chỉ bằng 82% phiên sáng. Dù vậy khi nền giá được nâng cao hơn nghĩa là lực bán rất kém và bên mua lại chủ động nâng giá.

Khối ngoại chiều nay có tăng giao dịch nhưng vị thế ròng thì không thay đổi nhiều. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ra thêm một chút nhưng không đáng kể, FPT cũng tương tự. Tổng thể sàn HoSE được rót ròng 1.675,3 tỷ đồng, chỉ cao hơn phiên sáng gần 72 tỷ đồng.