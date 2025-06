Cổ phiếu vừa và nhỏ tăng nóng, bất động sản đang dẫn sóng

Diễn biến yếu ớt của nhóm cổ phiếu blue-chips một lần nữa khiến trạng thái “vượt đỉnh” của VN-Index không mang tính chất bùng nổ. Độ rộng chỉ số vẫn khá tốt, nhưng nhóm tăng tập trung chủ yếu vào các mã vừa và nhỏ, trong đó nhóm bất động sản “nóng” bất ngờ.

Chỉ số VNREAL đại diện nhóm bất động sản sàn HoSE đang giảm 0,38% nhưng điều đó không phản ánh đúng giao dịch của nhóm này. VIC giảm 0,61%, VHM giảm 1,55%, VRE tham chiếu có ảnh hưởng đáng kể. Trong khi nhiều cổ phiếu bất động sản nhỏ vẫn đang giao dịch đầy hưng phấn.

CRE, DXS đang tăng hết biên độ dù thanh khoản không thực sự lớn. CRE lên đỉnh 7 tháng và DXS đang hướng về đỉnh cao nhất 5 tháng. Loạt cổ phiếu khác tăng cực mạnh như QCG, SCR, DRH, CCL, DIG, HPX… tăng trên 3%. Nhóm HPX, HQC, KHG, HAR, ITC, CEO, DXG, LDG… cũng tăng hơn 2%. Dĩ nhiên cũng không thể mong đợi toàn bộ các mã bất động sản đều nóng. Một số như SJS, VPI, TDH,VHM đang giảm trên 1%, dù vậy số này không nhiều.

Về mặt thanh khoản, cổ phiếu bất động sản cũng không có nhiều mã giao dịch lớn. DIG đang dẫn đầu với 277,2 tỷ đồng, giá tăng 3,71%; NVL thứ hai với 266,6 tỷ, giá tăng 1,06%; DXG với 215,6 tỷ, giá tăng 2,22%... Về ảnh hưởng tới VN-Index, nhóm bất động sản tăng giá càng ít tác động, chỉ có DIG đứng thứ 14 trong nhóm dẫn điểm số.

Ngoài cổ phiếu bất động sản nhỏ, nhóm midcap và penny cũng có rất nhiều cổ phiếu khác tăng giá tốt. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên có 157 mã tăng/133 mã giảm thì trong số tăng có 83 mã lên giá hơn 1%. Rổ VN30 chỉ đóng góp 3 mã trong nhóm này là VJC tăng 2,56%, PLX tăng 2,1% và SAB tăng 1,01%.

Các mã vốn hóa vừa và nhỏ ngoài bất động sản tăng mạnh và thu hút dòng tiền đáng chú ý là DBC kịch trần với 725,4 tỷ đồng; EIB tăng 5,18% với 267,9 tỷ; GEX tăng 2,92% với 261,8 tỷ; BAF tăng 1,53% với 207,8 tỷ; POW tăng 1,76% với 185, tỷ; EVF tăng 2,78% với 177,7 tỷ; PVD tăng 2,09% với 176 tỷ; NKG tăng 1,12% với 102,5 tỷ. HoSE đang có 8 cổ phiếu tăng giá kịch trần và khoảng 40 mã khác tăng hơn 2% đều thuộc nhóm vừa và nhỏ.

Thanh khoản ở hai nhóm cổ phiếu này cũng là nhân tố nâng đỡ chủ yếu đối với giao dịch chung của sàn HoSE. Cụ thể, giá trị khớp lệnh sàn này tăng 123 tỷ đồng so với sáng hôm qua nhưng rổ VN30 lại giảm giao dịch gần 638 tỷ đồng. Thanh khoản của rổ blue-chips này chỉ còn chiếm 37,5% sàn. Toàn sàn HoSE có 32 cổ phiếu đạt giao dịch trên 100 tỷ đồng – chiếm 66% tổng giá trị khớp của sàn – thì VN30 đóng góp 12 mã mà thôi.

Các blue-chips sáng nay giao dịch nhạt nhòa và VN30-Index thậm chí đang giảm 0,15% (-2,09 điểm) với 12 mã tăng/13 mã giảm. VN-Index chịu ảnh hưởng từ các trụ, cũng đang giảm 0,05% (-0,64 điểm). Ban đầu tình hình chưa đến nỗi xấu, VN-Index đạt đỉnh chỉ vài phút sau khi mở cửa vẫn còn tăng gần 3,9 điểm. Độ rộng rổ VN30 có lúc tới 28 mã xanh. Tuy nhiên dòng tiền nâng đỡ kém sau đó khiến đa số cổ phiếu blue-chips bắt đầu trượt dốc. Thống kê cho thấy toàn bộ 30 cổ phiếu đều lùi xuống ở mức độ khác nhau, trong đó 7 mã tụt hơn 1% so với giá đỉnh đầu ngày.

Nhóm trụ rất kém. VHM lao dốc 1,55% so với tham chiếu trong khi VIC cũng đảo chiều tới 1,02% so với đỉnh và rơi qua tham chiếu 0,61%. BID – cổ phiếu lớn thứ 4 thị trường – đảo chiều 1,25% thành giảm 0,7% so với tham chiếu. TCB cũng đảo chiều 0,95% thành giảm 0,63%. VCB, GAS, MBB cũng suy yếu mức độ khác nhau. Thậm chí ngay cả các cổ phiếu còn xanh như CTG, HPG, MSN, VPB cũng lùi giá đáng kể.

Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng khá mạnh ở nhóm blue-chips sàn HoSE với 169,7 tỷ đồng trong khi tổng giá trị bán ròng ở sàn này chỉ là 33,7 tỷ. Như vậy khối ngoại cũng mua tốt hơn ở các cổ phiếu vừa và nhỏ. Những mã bị bán ròng đáng chú ý nhất là VHM -59,6 tỷ, STB -59,3 tỷ, MWG -56,1 tỷ, VPB -53,9 tỷ, FPT -30,4 tỷ, DXG -44,2 tỷ, HAH -32,5 tỷ, VCI -27,4 tỷ. Phía mua ròng có DBC +78,1 tỷ, EIB +53,4 tỷ, NLG +41,2 tỷ, DIG +33,7 tỷ, PVD +31,2 tỷ, SHB +29,5 tỷ, POW +27,6 tỷ, MSN +27,2 tỷ, VND +26,3 tỷ, NVL +23,9 tỷ…