Cơ quan hải quan khoanh vùng nhiều địa bàn "nóng" về buôn lậu, tăng thu trên 470 tỷ đồng

Thông tin về tình hình công tác tháng 11 năm 2023 ngày 6/12, Tổng cục Hải quan cho biết tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước tháng 11 năm 2023 ước đạt 60,88 tỷ USD, giảm 1,4%, tương ứng giảm 891 triệu USD so với tháng trước.

Trong đó, nhập khẩu tháng 11 ước đạt 29,80 tỷ USD, tăng 1%, tương ứng tăng 891 triệu USD so với tháng trước. Xuất khẩu tháng 11 ước đạt 31,08 tỷ USD, giảm 3,6%, tương ứng giảm 1,17 tỷ USD. Như vậy, cán cân thương mại tháng 11 vẫn duy trì xuất siêu.

"Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, tổng xuất nhập khẩu ước đạt 619,17 tỷ USD, giảm 8,3%, tương ứng giảm 55,75 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022. Cán cân thương mại 11 tháng năm 2023 nghiêng về xuất siêu 25,82 tỷ USD". Tổng cục Hải quan.

Trong đó, nhập khẩu 11 tháng năm 2023 ước đạt 296,67 tỷ USD, giảm 10,7%, tương ứng giảm 35,63 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu 11 tháng năm 2023 ước đạt 322,5 tỷ USD, giảm 5,9%, tương ứng giảm 20,12 tỷ USD so với cùng kỳ. Với sự phục hồi trong những tháng gần đây, mức suy giảm xuất khẩu tiếp tục được thu hẹp khá nhiều so với mức giảm 12% trong nửa đầu năm 2023.

Như vậy, cán cân thương mại 11 tháng năm 2023 nghiêng về xuất siêu 25,82 tỷ USD.

Do kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế suy giảm nên số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 01/11/2023 đến ngày 30/11/2023 đạt 32.699 tỷ đồng. Lũy kế từ 01/01 - 30/11/2023, thu ngân sách nhà nước do ngành hải quan quản lý đạt 335.116 tỷ đồng, bằng 78,9% dự toán, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan nhận định tình hình vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Với vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, cảnh báo cho các cục hải quan tỉnh, thành phố, hướng dẫn thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại như cảnh báo về hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ...

Đồng thời, xây dựng và trình Bộ Tài chính dự thảo kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại trong giai đoạn trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn.

Tổng cục Hải quan cũng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Bộ Tài chính trong công tác phòng, chống rửa tiền; chống tài trợ, phòng chống khủng bố...

Liên quan đến các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan chỉ rõ các "điểm nóng" tại các khu vực. Cụ thể, tại các tỉnh phía Bắc, tỉnh Cao Bằng nhức nhối các vụ vận chuyển trái phép thuốc lá, Quảng Ninh trong vận chuyển trái phép ma túy, khoáng sản, mỹ phẩm...; Hà Giang vận chuyển trái phép pháo nổ, thực phẩm; Hà Nội với vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Tại các tỉnh miền Trung, địa bàn Nghệ An tập trung nhiều vụ vận chuyển trái phép pháo nổ, Quảng Trị vận chuyển trái phép rượu, thuốc lá, ma túy, hàng tiêu dùng...

Tại các tỉnh phía Nam, TP. Hồ Chí Minh là địa bàn nổi lên với nhiều vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy, Bà Rịa - Vũng Tàu (dầu D/O), Bình Phước (thuốc lá điếu)...

Kết quả bắt giữ và xử lý vi phạm cho thấy lũy kế 11 tháng năm 2023 đến ngày 15/11/2023, toàn ngành hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 14.589 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 11.521 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 35 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 166 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 474,258 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị báo cáo tổng kết việc triển khai Chiến dịch Con rồng Mê Kông V và tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông giai đoạn 5. Chiến dịch Con rồng Mê Kông giai đoạn 5 được triển khai từ ngày 15/4/2023 đến ngày 16/11/2023 với sự tham gia của 25 cơ quan hải quan, cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức quốc tế. Tổng số vụ bắt giữ được các nước thành viên báo cáo trong giai đoạn 5 là 1.715 vụ, tăng 111% so với giai đoạn 4.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, lũy kế 11 tháng năm 2023, ngành hải quan chủ trì, phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 243 vụ/277 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 99 vụ.

Tang vật thu được khoảng 2,8 tấn ma túy các loại gồm: 3,1kg thuốc phiện; 105,8kg cần sa; 106,1kg heroin; 330,9kg cocain; 1.537kg và 14.552 viên ketamin; 688 kg và 3.224 viên ma túy tổng hợp; 10,1 kg và 1.155 viên ma tuý khác; 96,36 gram cỏ mỹ và 300 túi nước vui.