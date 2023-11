Thu ngân sách xuất nhập khẩu do ngành hải quan quản lý sụt giảm 17% trong 10 tháng

Thông tin về tình hình công tác tháng 10/2023, Tổng cục Hải quan cho biết tổng trị giá xuất khẩu của cả nước tháng 10/2023 ước đạt 32,31 tỷ USD, tăng 5,3%, tương ứng tăng 1,62 tỷ USD so với tháng trước. Sau khi giữ đà tăng trưởng 4 tháng liên tiếp, xuất khẩu có dấu hiệu “hụt hơi” khi giảm 4,1% so với tháng trước nhưng sang đến tháng 10, xuất khẩu đã lấy lại được nhịp tăng trưởng.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tháng 10 ước đạt 29,31 tỷ USD, tăng 2,9%, tương ứng tăng 823 triệu USD so với tháng trước.

Như vậy, tổng xuất nhập khẩu tháng 10 ước đạt 61,61 tỷ USD, tăng 4,1%, tương ứng tăng 2,45 tỷ USD so với tháng trước và cán cân thương mại tháng 10 ước tính xuất siêu 3 tỷ USD.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, tổng xuất nhập khẩu ước đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6%, tương ứng giảm 59,49 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022. Dù vậy, cán cân thương mại vẫn giữ vững vị thế xuất siêu 24,6 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu 10 tháng năm 2023 ước đạt 291,28 tỷ USD, giảm 7,1%, tương ứng giảm 22,22 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022. Còn nhập khẩu 10 tháng năm 2023 ước đạt 266,67 tỷ USD, giảm sâu hơn khoảng 12,3%, tương ứng giảm 37,27 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Do hoạt động xuất nhập khẩu lấy lại nhịp tăng trưởng, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 10/2023 đạt 32.469 tỷ đồng, tăng 17,2% so với tháng trước.

"Lũy kế từ ngày 1/1 - 31/10/2023, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 302.394 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước". (Báo cáo của Tổng cục Hải quan).

Trong hai tháng nước rút cuối năm, ngành hải quan sẽ tập trung nguồn lực để thu nợ, tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu… để đạt dự toán được giao năm 2023.

Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan cho biết tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng tiếp tục tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, cơ quan hải quan đã phát hiện các vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại.

Đáng quan ngại, tình hình vận chuyển trái phép pháo nổ có chiều hướng gia tăng, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ chủ yếu lợi dụng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, gia cố hầm hàng, khoang, thùng để cất giấu pháo nổ nhằm qua mắt các lực lượng chức năng.

"Các vụ việc vi phạm liên quan đến vận chuyển trái phép pháo nổ nổi lên tại một số địa phương như Quảng Trị, Nghệ An, Lạng Sơn..., trong đó, có vụ việc vận chuyển lên đến 700 kg pháo nổ", Tổng cục Hải quan thông tin.

Bên cạnh đó, các mặt hàng tiêu dùng, thiết yếu như đường kính, thuốc lá, bia, mỹ phẩm, thực phẩm đông lạnh... cũng là các mặt hàng được các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hướng tới, tập trung tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trị, Lào Cai, Cao Bằng...

Cũng theo Tổng cục Hải quan, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vẫn diễn ra hết sức phức tạp, có sự gia tăng đột biến về quy mô, số lượng vụ việc vi phạm.

Trong đó, tuyến hàng không tiếp tục có chiều hướng gia tăng cả số vụ việc, số lượng tang vật vi phạm, tập trung chủ yếu qua cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng từ các nước Châu Âu, Châu Mỹ; tuyến đường bộ từ Lào thực hiện trung chuyển qua Việt Nam qua tuyến đường biển, cơ quan hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng, bắt giữ vụ việc vận chuyển ma túy lên đến trên 1,3 tấn ma túy các loại.