Con gái Chủ tịch OCB bán thành công 18 triệu cổ phiếu

Bà Trịnh Mai Vân báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (mã OCB-HOSE).

Theo đó, bà Trịnh Mai Vân, con gái ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT OCB, đã bán thành công 18 triệu cổ phiếu bằng phương thức thoả thuận vào ngày 28/4/2025. Sau giao dịch, bà Mai Vân đã giảm số lượng cổ phiếu OCB nắm giữ xuống 29,36 triệu cổ phiếu, chiếm 1,19% vốn điều lệ.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong ngày 28/4, tổng số cổ phiếu OCB giao dịch thoả thuận là 22,58 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 237 tỷ đồng. Ước tính với mức giá giao dịch trung bình là 10.500 đồng/CP, giá trị chuyển nhượng 18 triệu cổ phiếu OCB của bà Vân là 189 tỷ đồng.

Hiện, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT OCB đang nắm giữ 109,34 triệu cổ phiếu, chiếm 4,43% vốn điều lệ OCB, bà Trịnh Thị Mai Anh, Thành viên HĐQT OCB, sở hữu hơn 72,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ là 2,94% vốn điều lệ.

Mới đây, một người con khác của Chủ tịch là bà Trịnh Mai Linh cũng đã đăng ký bán ra 10 triệu cổ phiếu OCB, từ ngày 28/4 đến ngày 27/5, theo giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Về kết quả kinh doanh, OCB ghi nhận lãi hợp nhất giảm gần 26% đạt 712,456 tỷ và lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng lẻ cũng giảm gần 26% đạt 712,440 tỷ đồng.

OCB cho biết nguyên nhân lãi giảm là do hoạt động kinh doanh ngoại hối và đầu tư, kinh doanh chứng khoán giảm 226 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của thị trường chung.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động tăng so với cùng kỳ năm ngoái do ngân hàng đầu tư hệ thống công nghệ, thực hiện mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số và mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng nhân sự trong năm 2025 đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngân hàng.

Mặt khác, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng so với cùng kỳ năm ngoái một phần do quy mô tín dụng tăng trưởng, một phần do nợ quá hạn có tài sản đảm bảo của mảng khách hàng cá nhân tăng, ảnh hường bởi thị trường còn nhiều biến số khó lường.

Tuy nhiên, các khoản giảm trên được bù đắp một phần bởi hoạt động kinh doanh cốt lỗi, thu nhập thuần từ lãi tăng trưởng tốt và ổn định.

Được biết, cổ đông OCB đã thông qua kế hoạch năm 2025 với tổng tài sản đạt 316.779 tỷ đồng, tăng 13%, Tổng huy động và tổng dư nợ thị trường 1 tăng lần lượt 14% và 16%; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3% và lợi nhuận trước thuế 5.338 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2024.

Năm 2025, dự kiến tổng lợi ích cổ đông nhận được là 15% thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% vốn điều lệ, tương đương số tiền 1.726 tỷ đồng và tiếp tục trình tăng vốn điều lệ lên 26.631 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 8%.