Công bố thông tin không đầy đủ, Đầu tư LDG bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG-HOSE).

Theo đó, công ty bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước,



Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét; Công ty cổ phần Đầu tư LDG gửi nội dung công bố thông tin định kỳ đối với tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022).

Tiếp theo công ty bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của LDG thể hiện các giao dịch với bên liên quan trong năm 2021, 2022 (giao dịch đặt cọc giữa Công ty cổ phần Đầu tư LDG và một số cá nhân là người nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư LDG). Tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, năm 2022 chưa công bố thông tin về các giao dịch này).

Trước đó, vào cuối tháng 9/2023, HĐQT công ty đã thông qua việc thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyền nhượng cổ phần do công ty đang sở hữu hoặc Công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu về tài chính của Công ty phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, khoán nợ ngân hàng, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Cụ thể: Dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà do Công ty cổ phần Hải Duy làm Chủ Dầu tư: Dự án Khu chung cư lô C1 xây dựng tại phường Bình An, thành phố Dĩ An. tỉnh Bình Dương do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG làm Chủ Đầu tư; Các tài sản, dự án khác thuộc Công ty.

Về phương án cơ cấu tài sản, dự án bao gồm: thực hiện hợp tác với đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của Công ty; cổ phần sở hữu của công ty tại công ty con.

Giá trị xác định dể hợp tác hoặc chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần không thấp hơn giá vốn được Công ty ghi nhận. Đồng thời ủy quyền cho ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc và quyết định các công việc liên quan theo đúng quy định.