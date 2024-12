Công bố thông tin sai lệch FID bị phạt và buộc phải khắc phục hậu quả

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 1428/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (mã FID-HNX) với tổng số tiền là 215 triệu đồng và buộc phải cải chính thông tin.

Trong đó, FID bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023);

Nặng nhất là công ty bị phạt 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam công bố thông tin sai lệch đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4 năm 2023, cụ thể: Theo Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty là 54.635.755 đồng, tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty là -18.957.616.883 đồng.



Còn theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty là -2.576.679.473 đồng, tuy nhiên, theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty là -27.330.308.107 đồng).

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với FID là buộc huỷ bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trước đó, công ty đã có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giải trình nguyên nhân chênh lệch doanh thu và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, tại văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), FID giải trình các nội dung chính bao gồm: doanh thu, lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 chênh lệch quá 10%; lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 5% trước và sau kiểm toán; lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ; BCTC của FID có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Nguyên nhân dẫn đến việc chênh lệch doanh thu, lợi nhuận sau thuế tại BCTC năm 2023 so với cùng kỳ 2022, FID cho biết, trong năm 2023, các hoạt động thương mại của công ty vẫn tiếp tục và có nhiều bước phát triển mới nên doanh thu tăng 119% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, do trích lập dự phòng khoản lỗ từ công ty con, nên lợi nhuận sau thuế bị giảm 30.190% so với cùng kỳ năm 2022.

Công ty con trước kiểm toán toán đang ghi nhận khoản tạm ứng cho cá nhân với giá trị khoảng 22,1 tỷ đồng nhưng chưa trích lập dự phòng. Sau khi được kiểm toán, công ty đã được trích lập dự phòng 100% khoản tạm ứng này nên dẫn đến lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán đã thay đổi trên 5%, lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗi và có ý kiển kiểm toán ngoại trừ cho khoản này.

Ngoài ra, do công ty con chưa đối chiếu được với ngân hàng nên chưa xác định được số lãi vay. Vì vậy, đã có ý kiến ngoại trừ cho khoản vay này.

Trong cùng diễn biến, vừa qua, HNX có thông báo mới nhất về việc đưa cổ phiếu FID vào diện kiểm soát từ ngày 8/7/2024. Nguyên nhân là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2022 và 2023).