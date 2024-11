Báo cáo sai tỷ lệ vốn khả dụng, Chứng khoán BOS bị phạt nặng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (Hà Nội) với số tiền là 175 triệu đồng.

Theo đó, Chứng khoán BOS bị phạt 175 triệu đồng theo quy định tại khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được bổ sung tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do báo cáo có nội dung sai lệch.

Cụ thể: công ty báo cáo sai tỷ lệ vốn khả dụng đối với các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/04/2024, 31/05/2024, 30/6/2024, 31/7/2024 và 31/8/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2024 đã được soát xét.

HOSE cho biết biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty là buộc báo cáo thông tin chính xác tỷ lệ vốn khả dụng đối với các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/04/2024, 31/05/2024, 30/6/2024, 31/7/2024 và 31/8/2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2024 đã được soát xét, quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Kết thúc quý 3/2024, chứng khoán BOS ghi nhận tổng doanh thu giảm 77% còn hơn 306 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ tăng 31% từ âm 4,139 tỷ lên âm hơn 5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu giảm do giảm doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Lũy kế 9 tháng năm 2024, công ty báo lỗ 17,66 tỷ (cùng kỳ lỗ 11,5 tỷ đồng) và nâng lỗ lũy kế chưa phân phối từ -839 tỷ lên -gần 857 tỷ đồng.