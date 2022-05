Công ty chứng khoán nói gì về "ngày thứ Hai đen tối"

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/5/2022.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/5, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.269,62 điểm, giảm 59,64 điểm – tương đương 4,49%. Tương tự trên sàn HNX, chỉ số HnxIndex giảm 20,07 điểm – tương đương giảm 5,84%, đóng cửa ở mức 323,39 điểm.

Có thể thị trường sẽ giảm tiếp xuống vùng 1250

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Vừa mở cửa phiên đầu tuần, VN-Index đã gieo mình từ độ cao 1330 điểm. Sau khi rơi tự do hơn 30 điểm, những cánh tay của bên mua vươn ra nắm lấy chỉ số. Tuy nhiên, lực bán dường như khiến chỉ số trở nên quá nặng, bên mua tuột tay, lực bất tòng tâm nhìn VN-Index tiếp tục rơi xuống vùng hỗ trợ tiếp theo quanh ngưỡng 1280 điểm, rồi lại tiếp tục rơi xuống vùng 1265 trước khi ngoi lên đóng cửa tại vùng 1270. Vậy là sau một ngày rơi hết 9 tầng mây, VN-Index đóng cửa giảm gần 60 điểm so với phiên trước đó.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 19/19 ngành giảm điểm, 13/30 mã trong nhóm VN30 giảm sàn, 17 mã còn lại…giảm sâu.



Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này là điểm sáng le lói khi mua ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. Tâm lý thị trường hiện tại vẫn đang tiêu cực với cây nến đỏ thân dài; có thể trong những phiên tới, thị trường sẽ giảm tiếp xuống vùng 1250".

Kỳ vọng được lực cầu từ các nhà đầu tư dài hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Nhà đầu tư lại tiếp tục trải qua một phiên "thứ hai đen tối" nữa với mức giảm 4,49% trên chỉ số VN-Index sau phiên "thứ hai đen tối" ngày 25/4 với mức giảm 5%. Thanh khoản phiên hôm nay tuy được cải thiện nhưng vẫn là thấp hơn mức trung bình 20 phiên cho thấy cầu mua lên vẫn còn yếu ớt.

Với phiên giảm mạnh hôm nay thì định giá P/E của VN-Index và VN30 tiếp tục được chiết khấu về 14 lần và 13,5 lần. Đây là mức định giá thấp hơn trung bình 5 năm gần nhất, đặc biệt với nhóm cổ phiếu lớn thuộc VN30. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy được lực cầu từ các nhà đầu tư theo trường phái đầu tư giá trị dài hạn.

Tuy nhiên, góc nhìn về mặt kỹ thuật lại có phần không ủng hộ cho khả năng hồi phục của VN-Index khi mà chỉ số này đã bước vào sóng điều chỉnh a với target theo lý thuyết quanh ngưỡng 1.200 điểm (fibonacci retracement 38,2% sóng tăng 5) và đà giảm có thể tiếp tục trong phiên sáng mai.

Trong phiên giao dịch tiếp theo 10/5, VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại nếu lực cầu bắt đáy trong vùng hỗ trợ 1.225-1.250 điểm (đáy tháng 7/2021) là đủ tốt.

Đối với những nhà đầu tư dài hạn, nếu thị trường điều chỉnh sẽ là cơ hội để nâng cao tỷ trọng trong danh mục các cổ phiếu có cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Đối với những nhà đầu tư ngắn hạn hơn có thể tham khảo danh mục cổ phiếu theo dõi của chúng tôi trong bản tin này".

Dự kiến dòng tiền bắt đáy giá thấp sẽ hoạt động tích cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

"Thị trường tiếp tục giảm điểm và lùi về vùng giá thấp trong phiên 26/4. Hiện tại quá tính giam vẫn còn nên thị trường có thể vẫn chịu áp lực giảm đầu phiên.



Tuy nhiên, dự kiến dòng tiền bắt đáy giá thấp sẽ hoạt động tích cực trong phiên giao dịch tiếp theo và có thể giúp thị trường có nhịp hồi phục.



Do vậy, quý nhà đầu tư có thể xem xét mua giá thấp tại một số cổ phiếu có định giá tốt và thu hút được dòng tiền".

Nhiều khả năng VN-Index sẽ mở rộng nhịp điều chỉnh xuống các vùng hỗ trợ sâu hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam - KBSV)

“VN-Index mở gap giảm điểm ngay từ đầu phiên và tiếp tục lao dốc đến cuối phiên. Áp lực bán gia tăng cùng với lực cầu suy yếu khiến cho chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1320 (+-10).



Trong kịch bản VN-Index không giữ được đáy ngắn hạn, chỉ số nhiều khả năng sẽ mở rộng nhịp điều chỉnh xuống các vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 1220 - 1240 nhằm tìm kiếm lực cầu bắt đáy trước khi xuất hiện nhịp hồi phục trở lại.

Sau khi đã bán bớt một phần vị thế ngắn hạn, nhà đầu tư có thể giải ngân trở lại khi chỉ số kiểm định hoặc chớm phá vùng đáy ngắn hạn nhưng cần khống chế tỷ trọng ở mức vừa phải, tương ứng với mức chấp nhận rủi ro”.

Rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm vào đầu phiên và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng hỗ trợ kế tiếp 1,225 – 1,262 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng và nếu chỉ số VN-Index xuyên thủng vùng hỗ trợ 1,225 – 1,262 điểm thì đồ thị giá có thể mở rộng đà giảm ngắn hạn về mức 1,150 điểm. Tuy nhiên, nếu chỉ số VN-Index xuất hiện nhịp hồi phục trong phiên kế tiếp thì rủi ro ngắn hạn có thể sẽ có chiều hướng giảm.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và bán cắt lỗ với các vị thế mua mới trong các phiên giao dịch gần đây”.

Kỳ vọng hình thành đáy W

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – TVSI)

"Thị trường mở cửa tuần giao dịch mới với một phiên giảm mạnh và số lượng các cổ phiếu giảm sàn ở mức kỷ lục. Điều này cho thấy tâm lý thị trường hiện đang hết sức bi quan với khi bên cầm cổ phiếu chấp nhận bán bằng mọi giá. Lợi suất trái phiếu 10 năm chính phủ Mỹ và đồng USD tiếp tục tăng trong phiên giao dịch cuối tuần gây áp lực cho hầu hết các thị trường tài chính trong đó có Việt nam.

Diễn biến của thị trường khá tiêu cực với cách giảm nhẹ ở đầu phiên và mạnh dần về cuối phiên. Các nỗ lực hồi phục trong phiên diễn ra khá yếu ớt và không có sự đồng thuận. VN-Index đóng cửa gần với mức thấp nhất phiên ở 1,269.62 điểm – 59.64 điểm (4.49%); VN30 đóng cửa ở 1,314.04 điểm -59.17 điểm (4.31%). Thanh khoản tăng hơn 15% so với phiên giao dịch trước và độ rộng thị trường ở mức rất tiêu cực với 6% tăng giá; 2% tham chiếu và 92% cổ phiếu giảm giá.



Khối nhà đầu tư ngoại mua ròng tích cực với gần 570 tỷ đồng trên sàn HOSE tập trung vào các cổ phiếu: VHM, HPG, GMD, VRE, DGC. Ở chiều ngược lại, họ bán ròng các cổ phiếu: NVL, VCB, GEX, SBT…

Phiên giảm điểm hôm nay có mức tiêu cực gấp đôi với phiên giảm ngày cuối tuần trước ở cả điểm số lẫn số cổ phiếu giảm sàn. Xét ở góc nhìn PTKT kỳ vọng đáy W của chỉ số VN-Index vẫn còn nguyên nhưng xác suất đang mỏng manh hơn khi trong nội tại thị trường áp lực bán là quá lớn.



Số lượng các cổ phiếu vốn hóa lớn có mức giảm dưới 2% phiên hôm nay như VNM; VIC; VCB; MSN…tạo một chút hi vọng về các đợt hồi phục của chỉ số trong phiên tới. Tuy nhiên trong nội tại thị trường vẫn rất áp lực.

Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm về kỳ vọng hình thành đáy W và theo chúng tôi các nhà đầu tư có mức cổ phiếu từ 50% tài sản trở lên nên tạm dừng giải ngân thêm để có hành động phù hợp sau phiên giao dịch quan trọng ngày mai".

VN-Index đang trong quá trình tạo đáy số 2

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI –SSI)

“Chỉ số VN-Index có một phiên giảm điểm trọn vẹn và đóng cửa tại 1.269,6 điểm (-4,5%). Khối lượng giao dịch tăng đáng kể và đạt mức cao nhất trong 7 phiên với 627,6 triệu đơn vị, cho thấy lực cung gia tăng trở lại sau khi chỉ số không duy trì được nhịp hồi phục.

Như đã nhận định, chỉ số VN-Index đang trong quá trình tạo đáy số 2 sau khi hình thành đáy số 1 kể từ phiên giao dịch ngày 26.04.2022. Với quán tính điều chỉnh hiện tại, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.260 – 1.250 điểm trong các phiên tới”.

Nên hạn chế lướt sóng khi biến động của thị trường đang tăng lên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB - MBS)

“Thị trường trong nước có thêm một phiên giảm hơn 4% trong vòng chưa đầy 3 tuần, chỉ số Vn-Index bị đẩy về mức đáy cũ với hàng trăm cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn, so với phiên giảm ngày 25/4, số mã giảm phiên này nhiều hơn. Áp lực giảm mạnh khiến nhà đầu tư phải cắt lỗ, thanh khoản thị trường tăng gần 21% so với bình quân tuần trước.



Điểm sáng trong phiên hôm nay đến từ hoạt động mua ròng từ khối ngoại, trái với diễn biến bán mạnh từ nhà đầu tư trong nước.



Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE tăng lên mức 17.143 tỷ đồng so với mức bình quân 14.200 tỷ đồng ở tuần trước.

Thị trường về vùng đáy cũ với việc hàng trăm cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn bất kể tốt xấu nên cũng không cần phải đi tìm lý do thị trường giảm ở phiên hôm nay. Điều cần làm là nên hạn chế lướt sóng khi biến động của thị trường đang tăng lên, không bình quân giá xuống và hạ tỷ trọng margin về mức an toàn.



Điểm tích cực ở phiên hôm nay là thanh khoản tăng 20% so với bình quân tuần trước, cho thấy lượng cầu bắt đáy đã tham chiến, bên cạnh đó nhà đầu tư nước ngoài cũng tranh thủ giải ngân, khối ngoại đang tích cực mua ròng trong mấy tuần gần đây, từ mức bán ròng hơn 9.500 tỷ đồng trên toàn thị trường hồi giữa tháng 3 đến nay chỉ còn 1.880 tỷ đồng”.

