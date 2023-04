Công ty thép đầu tiên báo lãi giảm mạnh trong quý 1/2023

Công ty CP Thép Vicasa - Vnsteel (mã chứng khoán VCA) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 1/2023, VCA đạt doanh thu thuần 506 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn 42%, giúp lợi nhuận gộp của công ty vẫn tăng nhẹ lên gần 28 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 5% (so với cùng kỳ 3%).

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 18% xuống còn hơn 2 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tiết giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần gấp đôi lên 15 tỷ đồng. Kết quả, Thép Vicasa chỉ đạt gần 7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và hơn 5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới 40% so với cùng kỳ.

Theo lý giải của ban lãnh đạo doanh nghiệp, chi phí tài chính do công tác điều độ sản xuất, thu mua nguyên liệu và sản xuất hàng tiêu thụ phù hợp, giảm lượng hàng tồn kho, luân chuyển tiền nhanh. Trong khi lãi vay so với cùng kỳ tăng 2,5-3%.

Bên cạnh đó doanh thu tài chính lãi chậm trả từ khách hàng ít hơn 280 triệu đồng. Chi phí quản lý tăng do chi phí thuê đất phân bổ tăng, công ty còn tạm trích dự phòng trợ cấp thôi việc năm 2023 số tiền gần 5 tỷ đồng.

Cuối quý 1/2023, thép VICASA giữ 243 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng mạnh so với mức 196 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Năm 2023, Vicasa đặt kế hoạch thận trọng với lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng. Sản xuất luyện thép đạt 130.000 tấn, sản xuất cán thép đạt 125.000 tấn, tiêu thụ thép cán đạt 125.000 tấn.

VCA là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành thép công bố lợi nhuận quý 1/2023.

Mới đây, SSI Research ước tính HPG vẫn có thể ghi nhận lỗ trong Q1/2023, so với mức lợi nhuận dương 8,2 nghìn tỷ đồng trong Q1/2022, do công suất hoạt động tiếp tục giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu. Tổng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng, HRC và phôi thép của HPG giảm 37% xuống còn 1,37 triệu tấn trong Q1/2023, tương đương với mức công suất hoạt động là 65% so với 100% trong Q1/2022 và 70% trong Q4/2022. Tuy nhiên, mức lỗ có thể ít hơn nhiều so với mức lỗ của 2 quý liền trước nhờ sự hồi phục của giá thép.

Với HSG, theo ước tính của ban lãnh đạo Hoa Sen, lợi nhuận của HSG đã có sự hồi phục khả quan kể từ tháng 2 và có thể đạt 50 tỷ đồng trong quý 2 niên độ tài chính năm 2023 nhờ giá thép phục hồi. Tuy nhiên, so với kết quả trong quý 2 niên độ tài chính năm 2022, mức lợi nhuận trong quý vừa qua vẫn có thể giảm hơn 70%.